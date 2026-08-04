Carlos Espina opina sobre el despido de Alejandra Jaramillo en Univisión
Publicado el04/08/2026 a las 11:23
- Despido tras burlas futbolísticas.
- Límites de la libertad de expresión.
- Reacciones divididas en redes sociales.
Carlos Eduardo Espina Alejandra Jaramillo. El reconocido activista y creador de contenido Carlos Eduardo Espina se pronunció de manera contundente sobre la salida de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo de la cadena Univisión, un hecho ocurrido tras las burlas y festejos de la presentadora por la derrota de la selección mexicana en el mundial.
Espina abordó la situación ante las constantes dudas de sus seguidores en plataformas digitales, calificando la decisión de la televisora como un movimiento totalmente esperable y comprensible dentro del marco de la ética laboral y el respeto a la audiencia principal del canal.
El creador remarcó la falta de prudencia en las acciones de la presentadora, recordando que la cadena para la que trabajaba cuenta con un respaldo y un público masivo de origen mexicano.
«Sabemos que Alejandra es de Ecuador y ya la despidieron, y me están preguntando qué opino y me parece lógico. Cualquier persona con dos dedos de frente lo veía venir… hay un dicho muy común: tú no cagas donde comes. O sea, tú no insultas a las personas que te dan de comer.»
El verdadero alcance de la libertad de expresión en el ámbito privado
Frente a las críticas que acusaban una censura contra Jaramillo, Carlos Eduardo Espina desglosó cómo opera el derecho a la libre expresión dentro de Estados Unidos, diferenciando los límites legales de las normativas corporativas que rigen a cualquier empleado en el sector privado.
Espina sostuvo que, si bien cualquier persona es libre de emitir su opinión, las empresas tienen la facultad legal de sancionar o finalizar contratos si las acciones de sus trabajadores afectan los intereses, la imagen o los valores de la compañía.
El activista subrayó que las consecuencias laborales no representan una violación a las garantías individuales cuando se incurre en faltas de respeto dirigidas al consumidor final.
«En Estados Unidos existe la libre expresión. Sí. Y eso te protege de represalias del gobierno, pero no quiere decir que te protege de todas consecuencias… Si yo dije algo que no debería hacer, tengo el derecho de decirlo, pero no tengo el derecho de no tener ningún tipo de consecuencias.»
«Yo creo que lo que hizo era sumamente innecesario, especialmente considerando que trabajaba por una compañía mayormente mexicana, con audiencia mexicana. No entiendo por qué burlarse de tu propia gente… la gente debería razonarse, no debe burlarse de la gente que te da de comer».
Redes sociales se dividen ante las declaraciones de Carlos Eduardo Espina Alejandra Jaramillo
Las posturas vertidas por el influenciador provocaron un debate masivo en las secciones de comentarios, donde usuarios de diversas nacionalidades manifestaron opiniones encontradas tanto a favor de la medida de Univisión como en defensa de la presentadora ecuatoriana.
Por un lado, miembros de la audiencia mexicana apoyaron la determinación del canal y respaldaron los dichos del activista, destacando la importancia del respeto hacia el público hispano dominante en la televisión estadounidense.
Por otra parte, defensores de la conductora sostuvieron que se trataba de un festejo deportivo natural en su tiempo libre y que la medida fue desproporcionada.
«En México se dice que nunca muerdas la mano del que te da de comer.» — Raúl Cano, usuario de Facebook.
«Ella tenía toda la libertad de apoyar a cualquier selección. Si una ventana se cierra es porque se va a abrir una puerta grande.» — Tere García, usuaria de Facebook.
«Como dijo ella el día que subió el video donde brincó de alegría porque México perdió: ¡’Ahora sí puedo dormir tranquila’! Pues ahora nosotros también.» — Lucía Vargas, usuaria de Facebook.
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