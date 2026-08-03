Consternación en Despierta América tras la muerte de reportero de espectáculos (FOTO)

Luto en Despierta América tras fallecimiento.

Reconocido reportero de la farándula.

Muestras de cariño en redes

Luto en Despierta América por partida de reportero. El periodismo de espectáculos amaneció de luto en Despierta América tras confirmarse el sensible fallecimiento del reconocido reportero Ángel de los Santos. La triste noticia fue compartida directamente a través de las plataformas digitales del emblemático programa matutino de Univision.

En sus redes sociales oficiales, el equipo del show publicó la noticia expresando su dolor ante esta irreparable pérdida.

Los integrantes de la producción lamentaron de forma pública la partida de su compañero con un sentido mensaje.

«Recibimos con mucho dolor la noticia de tu partida, querido Ángel de los Santos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz», postearon en el perfil oficial de Instagram del programa conducido por Karla Martínez, Alan Tacher y Francisca Lachapel.

Sentidas despedidas en la industria del entretenimiento

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Las reacciones de pesar por parte de destacadas figuras del medio no se hicieron esperar ante el sorpresivo deceso del comunicador. La productora ejecutiva del matutino de Univision, Luz María Doria, dedicó unas emotivas palabras en su cuenta personal para despedir al periodista.

«Te quedas en mi corazón Ángel de los Santos. Gracias por tu buena vibra, tu fuerza para trabajar, gracias por dejarnos ver tu alma bonita», expresó la ejecutiva, quien además agregó: «Estoy segura que ya, lleno de luz, vives en el cielo».

Por su parte, el periodista de farándula Javier Ceriani también reaccionó en sus canales digitales para manifestar su dolor y enviar condolencias a los allegados del comunicador.

«En mi nombre y en el de todo mi equipo expresamos nuestro más profundo pesar por la partida de nuestro querido amigo y colega, Ángel de los Santos. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso», manifestó Ceriani.