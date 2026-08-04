Lili Estefan revela la pregunta que Gerard Piqué le hizo tras la ruptura con Shakira
Publicado el04/08/2026 a las 09:15
- Lili Estefan y Gerard Piqué
- Recordó encuentro en Beverly Hills
- Reavivan polémica con Shakira
Un encuentro casual entre Lili Estefan y Gerard Piqué en un hotel de Beverly Hills terminó convirtiéndose en una conversación inesperada que la presentadora decidió recordar públicamente durante una reciente emisión de El Gordo y La Flaca.
La conductora explicó que el exfutbolista del Barcelona se acercó directamente a ella para hacerle una pregunta relacionada con la cobertura que el programa realizó tras su mediática separación de Shakira.
La anécdota surgió mientras Raúl De Molina recordaba aquel episodio y bromeaba sobre la supuesta buena relación entre Estefan y Piqué, comentario que ella rechazó de inmediato.
Lejos de describir un encuentro amistoso, la presentadora aclaró que el intercambio fue respetuoso, aunque marcado por una pregunta que la tomó completamente por sorpresa.
Así fue el encuentro entre Lili Estefan y Gerard Piqué
Cuando Raúl De Molina recordó que ella le había contado sobre aquel encuentro en el Four Seasons de Beverly Hills, Lili decidió explicar cómo ocurrieron realmente los hechos.
Antes de entrar en detalles, respondió con firmeza a las bromas de su compañero: “¿Que me cae bien a mí Piqué, de dónde tú sacas eso?”, dejando claro que el episodio no cambió su opinión sobre el exfutbolista.
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La periodista relató que Piqué se acercó hasta donde ella se encontraba y comenzó la conversación mostrándole una fotografía en su teléfono.
Fue entonces cuando le hizo una pregunta que, según recordó, nunca olvidó: “Piqué se me acercó a enseñarme una foto y a decirme: ‘Oye, ¿usted es Lili Estefan, usted está hablando mal de nosotros?’”.
La respuesta del programa sobre la separación de la cantante
Tras escuchar la anécdota, Raúl De Molina respondió con humor y lanzó una frase cargada de ironía sobre la cobertura del programa.
“¿Nosotros hablar mal de ti, Piqué? Nunca en la vida”, expresó entre risas el conductor, provocando la reacción del resto del equipo en el estudio.
Ambos coincidieron en que su trabajo nunca consistió en atacar personalmente al exjugador, sino en informar y comentar los acontecimientos que rodearon la ruptura con la cantante colombiana.
Según explicaron, las críticas surgieron por la manera en que se desarrollaron públicamente algunos episodios posteriores a la separación, ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales.
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La conductora mantiene su postura sobre la controversia
Durante la conversación, la presentadora reiteró que su opinión no ha cambiado con el paso del tiempo y que sigue considerando que algunas decisiones de Piqué generaron una fuerte reacción pública.
En especial, hizo referencia a las muestras de afecto que el empresario protagonizó con Clara Chía poco después del fin de su relación con Shakira, cuando la separación seguía ocupando titulares en todo el mundo.
Para Estefan, esas imágenes alimentaron las críticas y reforzaron el debate que ya existía alrededor del exfutbolista, tanto en programas de espectáculos como entre millones de seguidores de la artista.
Al cerrar el tema, resumió su postura con una frase contundente: “No lo hizo bien, no lo hizo bien, demasiado fuerte públicamente”, en referencia a la forma en que se desarrolló aquella mediática historia.