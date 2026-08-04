Lili Estefan revela la pregunta que Gerard Piqué le hizo tras la ruptura con Shakira

Lili Estefan y Gerard Piqué

Recordó encuentro en Beverly Hills

Reavivan polémica con Shakira

Un encuentro casual entre Lili Estefan y Gerard Piqué en un hotel de Beverly Hills terminó convirtiéndose en una conversación inesperada que la presentadora decidió recordar públicamente durante una reciente emisión de El Gordo y La Flaca.

La conductora explicó que el exfutbolista del Barcelona se acercó directamente a ella para hacerle una pregunta relacionada con la cobertura que el programa realizó tras su mediática separación de Shakira.

La anécdota surgió mientras Raúl De Molina recordaba aquel episodio y bromeaba sobre la supuesta buena relación entre Estefan y Piqué, comentario que ella rechazó de inmediato.

Lejos de describir un encuentro amistoso, la presentadora aclaró que el intercambio fue respetuoso, aunque marcado por una pregunta que la tomó completamente por sorpresa.

Así fue el encuentro entre Lili Estefan y Gerard Piqué

Cuando Raúl De Molina recordó que ella le había contado sobre aquel encuentro en el Four Seasons de Beverly Hills, Lili decidió explicar cómo ocurrieron realmente los hechos.

Antes de entrar en detalles, respondió con firmeza a las bromas de su compañero: “¿Que me cae bien a mí Piqué, de dónde tú sacas eso?”, dejando claro que el episodio no cambió su opinión sobre el exfutbolista.

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La periodista relató que Piqué se acercó hasta donde ella se encontraba y comenzó la conversación mostrándole una fotografía en su teléfono.

Fue entonces cuando le hizo una pregunta que, según recordó, nunca olvidó: “Piqué se me acercó a enseñarme una foto y a decirme: ‘Oye, ¿usted es Lili Estefan, usted está hablando mal de nosotros?’”.