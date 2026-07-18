Muere Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner y quién marcó el legado de la familia Kardashian
Publicado el18/07/2026 a las 08:48
- Muere madre de Kris Jenner
- Kris comparte emotivo mensaje
- Kim honra a su abuela
La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años tras confirmarse el fallecimiento de Mary Jo Shannon.
Según ‘El Mundo‘, la madre de Kris Jenner y abuela de Kim Kardashian murió a los 92 años, según informó públicamente la empresaria mediante un emotivo mensaje.
Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, aunque la noticia provocó una inmediata ola de reacciones entre seguidores de la familia.
La despedida llegó el mismo día en que también trascendió la muerte de Mason Haynes, exguardaespaldas de Kim Kardashian, en un accidente automovilístico.
El emotivo homenaje de Kris Jenner
Kris Jenner utilizó sus redes sociales para compartir un extenso homenaje dedicado a la mujer que describió como el pilar de toda su familia.
En su publicación recordó las enseñanzas que recibió desde la infancia y el papel que Mary Jo desempeñó durante décadas como guía de varias generaciones.
TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”
«Hoy nos despedimos de mi preciosa mamá. No existen palabras que puedan expresar todo lo que ha significado para mí ni el dolor que supone tener que decirle adiós», escribió.
La empresaria aseguró que su madre fue quien le enseñó a valorar la familia, la fortaleza y la importancia de acompañar a quienes más se ama.
Una figura clave para varias generaciones
En otro fragmento de su mensaje, Kris explicó que el legado de Mary Jo permanecerá vivo en las costumbres familiares y en cada uno de sus descendientes.
«Mi madre era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa: a querer a la familia con toda el alma, a ser amable, a estar siempre al lado de las personas que quieres y a no dar nunca por sentado ni un solo momento juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo».
La empresaria también agradeció cada sacrificio realizado por su madre y afirmó que gran parte de su vida fue moldeada por sus enseñanzas y ejemplo.
«Mi corazón está hecho añicos. Gracias por regalarme la mejor infancia y una vida tan hermosa y llena de bendiciones. Te querré siempre, mamá. Gracias por dárnoslo todo», concluyó Kris Jenner en una publicación que acumuló millones de reacciones durante sus primeras horas.
Ver esta publicación en Instagram
Kim Kardashian recuerda a su abuela
Kim Kardashian también dedicó unas palabras a quien consideraba una de las personas más importantes de su vida y una inspiración dentro y fuera de los negocios.
La empresaria recordó que Mary Jo le dio su primer empleo en una tienda de San Diego y le transmitió valores como la disciplina, el esfuerzo y la confianza personal.
«Mi querida abuela: fuiste mi mejor amiga, mi compañera de cotilleos y mi alma gemela. Nos enseñaste a todos la importancia de la familia y esos valores nos acompañarán toda la vida. Fuiste la mujer que me mostró lo que significa ser una empresaria trabajadora y valiente».
Kim añadió que siempre encontró apoyo incondicional en su abuela y cerró su despedida con un mensaje cargado de nostalgia: «Siempre creíste en mí, siempre me apoyaste y siempre fuiste mi refugio… Sé que ahora estás en paz. Dale un abrazo de mi parte al abuelo Harry, a la tía Karen y a mi padre… ¡Eras lo mejor de esta familia!.
Ver esta publicación en Instagram