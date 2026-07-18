Muere Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner y quién marcó el legado de la familia Kardashian

Muere madre de Kris Jenner

Kris comparte emotivo mensaje

Kim honra a su abuela

La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años tras confirmarse el fallecimiento de Mary Jo Shannon.

Según ‘El Mundo‘, la madre de Kris Jenner y abuela de Kim Kardashian murió a los 92 años, según informó públicamente la empresaria mediante un emotivo mensaje.

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, aunque la noticia provocó una inmediata ola de reacciones entre seguidores de la familia.

La despedida llegó el mismo día en que también trascendió la muerte de Mason Haynes, exguardaespaldas de Kim Kardashian, en un accidente automovilístico.

El emotivo homenaje de Kris Jenner

Kris Jenner utilizó sus redes sociales para compartir un extenso homenaje dedicado a la mujer que describió como el pilar de toda su familia.

En su publicación recordó las enseñanzas que recibió desde la infancia y el papel que Mary Jo desempeñó durante décadas como guía de varias generaciones.

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«Hoy nos despedimos de mi preciosa mamá. No existen palabras que puedan expresar todo lo que ha significado para mí ni el dolor que supone tener que decirle adiós», escribió.

La empresaria aseguró que su madre fue quien le enseñó a valorar la familia, la fortaleza y la importancia de acompañar a quienes más se ama.