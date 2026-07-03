Germán Lizárraga habla tras la muerte de su hija y revela cómo avanzó la enfermedad
Publicado el03/07/2026 a las 10:24
- Muere hija de Germán Lizárraga
- Revelan causa del fallecimiento
- Cáncer volvió agresivo
El músico Germán Lizárraga rompió el silencio tras la muerte de su hija Yolanda Lizárraga Félix, un hecho que ha conmocionado al mundo del regional mexicano.
Visiblemente afectado, el líder de Banda Estrellas de Sinaloa compartió detalles del fallecimiento ocurrido recientemente, luego de que se confirmara la noticia públicamente.
“Lamentablemente se nos fue, apenas había cumplido 43 años”, expresó durante una entrevista, dejando ver el impacto emocional de la pérdida.
La familia ya había despedido a Yolanda en Mazatlán, en un acto íntimo que reunió a sus seres queridos más cercanos.
La enfermedad que marcó sus últimos años
Lizárraga explicó que su hija había sido diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que enfrentó durante un largo periodo con tratamientos constantes.
Según relató, después de varios años de lucha, la familia creyó que la enfermedad había sido superada, lo que generó esperanza en su recuperación.
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“Ella tuvo cáncer de mama, duró un buen tiempo. Todos pensamos que ella ya estaba curada porque pasaron 5 años”, comentó.
Sin embargo, los síntomas regresaron con el tiempo, lo que encendió nuevamente las alarmas sobre su estado de salud.
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El avance del cáncer que complicó su estado
El músico detalló que su hija comenzó a sentir molestias físicas que la llevaron a consultar especialistas, quienes detectaron nuevas complicaciones.
“La llevé con un doctor amigo mío… todo indicaba que el cáncer le había vuelto”, relató, recordando los primeros indicios de recaída.
Posteriormente, estudios confirmaron que la enfermedad se había extendido a otras partes del cuerpo, agravando su condición de manera progresiva.
“En los pulmones tenía unos puntitos… finalmente se le pasó al cerebro y eso fue lo que se la llevó”, explicó con profundo dolor.
Una despedida marcada por el recuerdo y el legado
La pérdida de Yolanda ha dejado un vacío significativo en su familia, especialmente para su padre, quien ha compartido públicamente su duelo.
Amigos, colegas y seguidores han expresado sus condolencias, destacando la fortaleza de la familia ante este difícil momento.
El testimonio del músico también ha visibilizado la complejidad de enfermedades como el cáncer, incluso tras años de aparente recuperación.
Mientras enfrenta este duelo, Lizárraga mantiene viva la memoria de su hija, recordando su lucha y el cariño que dejó en quienes la conocieron, detalló ‘Las Estrellas‘.