Germán Lizárraga habla tras la muerte de su hija y revela cómo avanzó la enfermedad

Muere hija de Germán Lizárraga

Revelan causa del fallecimiento

Cáncer volvió agresivo

El músico Germán Lizárraga rompió el silencio tras la muerte de su hija Yolanda Lizárraga Félix, un hecho que ha conmocionado al mundo del regional mexicano.

Visiblemente afectado, el líder de Banda Estrellas de Sinaloa compartió detalles del fallecimiento ocurrido recientemente, luego de que se confirmara la noticia públicamente.

“Lamentablemente se nos fue, apenas había cumplido 43 años”, expresó durante una entrevista, dejando ver el impacto emocional de la pérdida.

La familia ya había despedido a Yolanda en Mazatlán, en un acto íntimo que reunió a sus seres queridos más cercanos.

La enfermedad que marcó sus últimos años

Lizárraga explicó que su hija había sido diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que enfrentó durante un largo periodo con tratamientos constantes.

Según relató, después de varios años de lucha, la familia creyó que la enfermedad había sido superada, lo que generó esperanza en su recuperación.

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“Ella tuvo cáncer de mama, duró un buen tiempo. Todos pensamos que ella ya estaba curada porque pasaron 5 años”, comentó.

Sin embargo, los síntomas regresaron con el tiempo, lo que encendió nuevamente las alarmas sobre su estado de salud.