Actriz de Godzilla vs. Kong muere en Maryland tras un accidente de auto

Murió tras accidente automovilístico.

Brilló en Godzilla vs. Kong.

Conmoción en Hollywood.

La actriz Kaylee Hottle murió durante la madrugada del martes 21 de julio en Maryland, Estados Unidos, tras verse involucrada en un accidente automovilístico.

Tenía 19 años y era conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.

El padre de la actriz realizó una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook utilizando Lengua de Señas Americana (ASL).

¿Qué le pasó a Kaylee Hottle? Así ocurrió el accidente

Kaylee Hottle, la actriz sorda de 18 años nacida el 1 de mayo de 2008 en Atlanta, Georgia (EE.UU.), falleció hoy martes 21 de julio de 2026 en un accidente automovilístico fatal en Maryland, según confirmó su padre Joshua Hottle en un emotivo livestream en ASL y reportes de TMZ y… pic.twitter.com/EGzG5Cs9Of — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 21, 2026

En la publicación escribió una frase que reflejaba el momento que atravesaba.

«Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar».

Joshua Hottle explicó que se encontraba en Texas cuando recibió una llamada de las autoridades.

Según relató, primero fue informado de que su hija había sufrido un accidente grave.

Poco después recibió una segunda llamada, según El Financiero.

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En ella le notificaron que el corazón de Kaylee dejó de latir mientras era trasladada al hospital.

Posteriormente viajó a Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.

De acuerdo con TMZ, la actriz viajaba en un Honda Accord modelo 1995.

El vehículo terminó estrellándose contra una zanja al borde de la carretera.

En el automóvil también viajaban otras dos personas.

El conductor, de 19 años, sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Otro pasajero rechazó recibir atención médica en el lugar.

La BBC informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick recibió el reporte alrededor de las 02:50 horas.

Las autoridades indicaron que el accidente involucró únicamente a un vehículo.

Además, señalaron que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor en el choque.