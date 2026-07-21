Actriz de Godzilla vs. Kong muere en Maryland tras un accidente de auto
Publicado el21/07/2026 a las 09:02
- Murió tras accidente automovilístico.
- Brilló en Godzilla vs. Kong.
- Conmoción en Hollywood.
La actriz Kaylee Hottle murió durante la madrugada del martes 21 de julio en Maryland, Estados Unidos, tras verse involucrada en un accidente automovilístico.
Tenía 19 años y era conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024).
La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.
El padre de la actriz realizó una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook utilizando Lengua de Señas Americana (ASL).
¿Qué le pasó a Kaylee Hottle? Así ocurrió el accidente
Kaylee Hottle, la actriz sorda de 18 años nacida el 1 de mayo de 2008 en Atlanta, Georgia (EE.UU.), falleció hoy martes 21 de julio de 2026 en un accidente automovilístico fatal en Maryland, según confirmó su padre Joshua Hottle en un emotivo livestream en ASL y reportes de TMZ y… pic.twitter.com/EGzG5Cs9Of
— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 21, 2026
En la publicación escribió una frase que reflejaba el momento que atravesaba.
«Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar».
Joshua Hottle explicó que se encontraba en Texas cuando recibió una llamada de las autoridades.
Según relató, primero fue informado de que su hija había sufrido un accidente grave.
Poco después recibió una segunda llamada, según El Financiero.
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En ella le notificaron que el corazón de Kaylee dejó de latir mientras era trasladada al hospital.
Posteriormente viajó a Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.
De acuerdo con TMZ, la actriz viajaba en un Honda Accord modelo 1995.
El vehículo terminó estrellándose contra una zanja al borde de la carretera.
En el automóvil también viajaban otras dos personas.
El conductor, de 19 años, sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Otro pasajero rechazó recibir atención médica en el lugar.
La BBC informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick recibió el reporte alrededor de las 02:50 horas.
Las autoridades indicaron que el accidente involucró únicamente a un vehículo.
Además, señalaron que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor en el choque.
La escuela de Kaylee pidió respeto para la familia
La Texas School for the Deaf, institución donde estudiaba la actriz, lamentó públicamente su fallecimiento.
La escuela confirmó que Kaylee cursaba su último año académico.
En su mensaje expresó:
«Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras estudiantes de último año, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia de Kaylee, sus amigos, compañeros de clase y todos quienes la conocieron y la quisieron durante este momento tan difícil».
La institución aclaró que contaba con información limitada sobre lo ocurrido.
También pidió evitar rumores mientras continúa el proceso para esclarecer los hechos.
El comunicado agregó:
«En este momento contamos con muy poca información y pedimos que todos respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias del accidente».
¿Quién fue Kaylee Hottle y cuál fue su legado en Hollywood?
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Kaylee Hottle nació en Atlanta, Georgia, en 2007 y creció en Austin, Texas.
Pertenecía a una familia profundamente vinculada con la comunidad sorda.
Tanto ella como sus padres eran personas sordas.
De acuerdo con The Houston Chronicle, cuatro generaciones de la familia de Joshua Hottle formaban parte de esta comunidad.
Estudió en la Texas School for the Deaf.
Comenzó su carrera artística cuando tenía apenas nueve años participando en comerciales dirigidos a personas sordas.
También apareció en campañas para Glide y Convo, aplicaciones enfocadas en la comunicación mediante Lengua de Señas Americana.
Según People, los productores de Kong: Skull Island la descubrieron tras verla en uno de esos anuncios.
Consideraron que reunía las características ideales para interpretar a Jia.
Su debut cinematográfico llegó en 2021 con Godzilla vs. Kong.
Compartió créditos con Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry y Eiza González.
Dentro de la historia, Jia mantiene un vínculo especial con Kong y se comunica con él mediante la lengua de señas.
Durante el rodaje, Rebecca Hall y Alexander Skarsgård aprendieron ASL para comunicarse con Kaylee.
En una entrevista con Junkee durante la promoción de la película, Skarsgård recordó la capacidad interpretativa de la joven actriz.
«Es su primera película. Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y lo rápido que asimila las indicaciones del director Adam Wingard. Él le explicaba algo y ella respondía: ‘Entendido, entendido’, y luego simplemente lo hacía. Todos nos preguntábamos: ‘¿Cómo lo hizo?’. Es muy profesional y hay muchísimo en sus expresiones; las sutilezas de su rostro son fascinantes de ver».
La propia Kaylee también destacó la importancia de la representación auténtica.
«Es importante que los actores sordos interpreten personajes sordos. Las personas sordas conocen su propio idioma y están más familiarizadas con la cultura».
En 2024 retomó el personaje de Jia en Godzilla x Kong: The New Empire.
Ese mismo año recibió una nominación a los Saturn Awards como Mejor Actor o Actriz Joven en una Película.
Además participó como Joon en un episodio de la cuarta temporada de Magnum P.I.
La franquicia de Godzilla x Kong continuará con una nueva película prevista para estrenarse en marzo de 2027.
Sin embargo, ni Kaylee Hottle ni Rebecca Hall figuraban entre los integrantes anunciados para ese proyecto.