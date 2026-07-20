«Tus últimos momentos con vida»: El desgarrador video y mensaje con el que Aylín Mújica despide a su hijo

Aylín Mújica muerte hijo y su último video antes de morir La actriz cubana comparte en redes sociales el último video con vida de su hijo

Aylín Mújica sufre una dolorosa pérdida.

El joven músico fallece en plenitud y su mamá publica su último video

Padres dedican desgarradores mensajes de despedida Aylín Mújica muerte hijo. El dolor más grande para una madre ha tocado las puertas de la actriz cubana Aylín Mújica. Tras confirmarse el inesperado fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, a los 31 años de edad, la artista conmovió profundamente a sus seguidores al compartir las imágenes de los «últimos momentos con vida» del joven músico. La actriz, quien tuvo que abandonar de emergencia las grabaciones de un reality culinario en Colombia al recibir la trágica noticia, utilizó sus plataformas digitales para rendirle un homenaje a su primogénito a través de un desgarrador mensaje que refleja un corazón totalmente quebrado por la tragedia. El emotivo último video de Mauro en la playa: Aylín Mújica muerte hijo Ver este video en su propia página → Aylín Mújica muerte hijo. A través de sus historias de Instagram, Aylín Mújica paralizó a la opinión pública al publicar un video sumamente íntimo y nostálgico. En el clip, capturado poco antes del deceso, se puede observar a Mauro disfrutando plenamente de la vida, jugando fútbol en la playa bajo el resplandor de un atardecer. Acompañando las imágenes, la actriz escribió la dolorosa frase: «Tus últimos momentos con vida», seguido de un sentido «Te amo con mi vida mi Mau querido». La grabación de inmediato se volvió viral, mostrando la faceta más humana, alegre y libre del joven, quien se desempeñaba exitosamente como DJ y productor bajo el nombre de «MAAHEZ». Ver este video en su propia página →

Un desgarrador mensaje: «Mi corazón está devastado» Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aylin Mujica (@aylinmujic) Junto a una serie de fotografías donde aparece al lado de su hijo, la estrella de la televisión mexicana e internacional desahogó el vacío indescriptible que embarga a su familia en estos momentos. «Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida», expresó con profunda tristeza. Poco después, la actriz añadió otro desgarrador texto en el que confesó la falta que le hace el joven en el día a día: «Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad. Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele. Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro». Ante la magnitud del golpe, Mújica suplicó por fortaleza espiritual: «Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor».

La dura realidad detrás de la tragedia de Mauro Menéndez Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Osamu Menéndez (@osamumenendez_oficial) La inesperada muerte de Mauro, ocurrida el pasado viernes 17 de julio, ha dejado en shock al entorno artístico. Aunque sus padres no han dado un parte médico definitivo, reportes de la periodista Mandy Fridmann señalan que el joven DJ, quien radicaba en Miami, padecía neumonía. La enfermedad se complicó gravemente tras realizar un viaje a Barbados para presenciar un partido de béisbol, sufriendo aparentemente un infarto fulminante pocas horas después de su llegada. Por su parte, el padre del joven y ex de la actriz, el cantautor Osamu Menéndez, también se unió al dolor con palabras llenas de orgullo hacia su hijo: «Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, siempre transmitiendo felicidad… Viviste justo como quisiste y lo lograste todo. Nunca entenderé por qué». Mientras la familia asimila la dolorosa pérdida, figuras como Maribel Guardia y Laura Zapata han inundado las redes con palabras de aliento para cobijar a una madre que hoy llora la partida de su luz.