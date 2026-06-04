Muere joven de 18 años y tres personas resultan heridas tras tiroteo en graduación de California
Publicado el04/06/2026 a las 08:31
- Adolescente muere en graduación.
- Tres personas resultan heridas.
- Policía investiga el tiroteo.
Lo que debía ser una noche de celebración para decenas de familias terminó en tragedia luego de que un tiroteo registrado durante una ceremonia de graduación en California dejara una adolescente muerta y otras tres personas heridas.
El incidente ocurrió la tarde del miércoles en el estacionamiento de la escuela secundaria Fairfield, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de San Francisco, según informaron las autoridades locales.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Fairfield, los agentes respondieron al reporte de disparos alrededor de las 7:15 p.m., cuando cientos de personas aún se encontraban en el área tras concluir la ceremonia de graduación.
La víctima mortal tenía 18 años y asistía al evento
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Las autoridades confirmaron que una joven de 18 años murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.
Además, tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de apenas 11 años y dos adultos de 20 y 25 años.
La oficial Michelle Belyea informó que los heridos fueron atendidos tras el incidente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del tiroteo.
“Hubo una víctima más, una joven de 18 años, que falleció a causa de las heridas sufridas durante este incidente”, declaró la funcionaria.
La policía mantiene abierta una investigación activa
Un tiroteo tras una ceremonia de graduación el miércoles en una escuela secundaria del norte de California mató a un adolescente y dejó a tres personas heridas, informaron las autoridades.
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— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 4, 2026
Las autoridades señalaron que el caso sigue bajo investigación y que aún trabajan para identificar al responsable o responsables del ataque.
“Se trata de un incidente muy activo”, apuntó Belyea.
La oficial añadió que, hasta el momento, no existe información que sugiera una amenaza inmediata para la comunidad.
Las fuerzas de seguridad tampoco han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni han informado sobre arrestos relacionados con el caso.
CNN informó que contactó tanto al Departamento de Policía de Fairfield como a la Oficina del Sheriff del Condado de Solano para obtener información adicional.
Testigos describen escenas de pánico tras los disparos
Según el Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun, el tiroteo ocurrió durante la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Sem Yeto, institución que comparte instalaciones con Fairfield High School.
Varios asistentes relataron momentos de caos cuando comenzaron los disparos mientras familias y estudiantes permanecían en el estacionamiento tomando fotografías para celebrar el fin del ciclo escolar.
Amanda Prieto, residente de la zona, dijo que escuchó los disparos mientras hablaba por teléfono en el patio de su casa.
“Miré por encima de la valla y la gente gritaba y corría por el estacionamiento. Fue horrible”, contó Prieto a KCRA.
La mujer explicó que la situación generó una profunda angustia debido a que su hijo de 17 años estudia en la escuela.
Prieto manifestó que sintió “un miedo paralizante”.
Equipos de emergencia respondieron rápidamente al lugar de los hechos
1 dead, 3 injured after shooting in City of Fairfield during Sem Yeto High School Graduation at Schafer Stadium (Fairfield high school)https://t.co/41aUMVNLv9 pic.twitter.com/2YuJPl8rB9
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Luis Prieto, esposo de Amanda, aseguró que los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos para atender la situación.
Según relató, patrullas policiales y ambulancias acudieron rápidamente al campus escolar para brindar asistencia a las víctimas y asegurar el área.
Mientras tanto, el distrito escolar expresó sus condolencias a las familias afectadas por el hecho.
“Nuestros pensamientos están con las personas afectadas y tan pronto como tengamos más detalles, los compartiremos con ustedes”, declaró Ilana Israel Samuels, representante del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun.
Lo que comenzó como una ceremonia destinada a celebrar los logros académicos de los estudiantes terminó convirtiéndose en una escena de dolor y conmoción para una comunidad que ahora espera respuestas sobre lo ocurrido.
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FUENTE: CNN / Zocalo