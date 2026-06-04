Muere joven de 18 años y tres personas resultan heridas tras tiroteo en graduación de California

Adolescente muere en graduación.

Tres personas resultan heridas.

Policía investiga el tiroteo.

Lo que debía ser una noche de celebración para decenas de familias terminó en tragedia luego de que un tiroteo registrado durante una ceremonia de graduación en California dejara una adolescente muerta y otras tres personas heridas.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles en el estacionamiento de la escuela secundaria Fairfield, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de San Francisco, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Fairfield, los agentes respondieron al reporte de disparos alrededor de las 7:15 p.m., cuando cientos de personas aún se encontraban en el área tras concluir la ceremonia de graduación.

La víctima mortal tenía 18 años y asistía al evento

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Las autoridades confirmaron que una joven de 18 años murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Además, tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de apenas 11 años y dos adultos de 20 y 25 años.

La oficial Michelle Belyea informó que los heridos fueron atendidos tras el incidente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del tiroteo.

“Hubo una víctima más, una joven de 18 años, que falleció a causa de las heridas sufridas durante este incidente”, declaró la funcionaria.