Muere el padre de Lionel Messi

Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años, informó el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, donde permanecía bajo atención médica.

La noticia fue confirmada por el director médico del hospital, Carlos Mackey, quien señaló que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada y explicó que, por respeto a la privacidad de la familia, no se ofrecerán más detalles sobre las causas de la muerte.

Figura clave en la carrera de Lionel Messi

Durante más de dos décadas, Jorge Messi desempeñó un papel fundamental en la carrera del capitán de la selección argentina.

Además de ser su padre, fue su representante y acompañó cada una de las decisiones más importantes de su trayectoria profesional, desde su llegada al FC Barcelona, su salida del club catalán, sus etapas en el Paris Saint-Germain e Inter Miami, hasta la conquista de la Copa del Mundo con Argentina.

Newell’s Old Boys le rindió homenaje

El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

El club Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol infantil, lamentó el fallecimiento de Jorge Messi mediante un mensaje publicado en redes sociales.