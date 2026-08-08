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Muere el padre de Lionel Messi
La noticia fue confirmada por el director médico del hospital, Carlos Mackey, quien señaló que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada
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Muere el padre de Lionel Messi

Publicado el08/08/2026 a las 06:27

Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años, informó el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, donde permanecía bajo atención médica.

La noticia fue confirmada por el director médico del hospital, Carlos Mackey, quien señaló que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada y explicó que, por respeto a la privacidad de la familia, no se ofrecerán más detalles sobre las causas de la muerte.

Figura clave en la carrera de Lionel Messi

Foto: EFE

Durante más de dos décadas, Jorge Messi desempeñó un papel fundamental en la carrera del capitán de la selección argentina.

Además de ser su padre, fue su representante y acompañó cada una de las decisiones más importantes de su trayectoria profesional, desde su llegada al FC Barcelona, su salida del club catalán, sus etapas en el Paris Saint-Germain e Inter Miami, hasta la conquista de la Copa del Mundo con Argentina.

Newell’s Old Boys le rindió homenaje

El club Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol infantil, lamentó el fallecimiento de Jorge Messi mediante un mensaje publicado en redes sociales.

La institución destacó que fue un apoyo permanente en la formación del futbolista y reconoció el papel que desempeñó junto a Celia Cuccittini para impulsar la carrera del considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia.

Mensajes de condolencias

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y UNICEF también expresaron sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia.

UNICEF recordó además el compromiso de Jorge Messi con las iniciativas de la organización, de la cual Lionel Messi es embajador de buena voluntad.

Había presentado problemas de salud

Semanas antes, durante la disputa del Mundial 2026, la familia había informado que Jorge Messi atravesaba una situación de salud y permanecía bajo seguimiento médico.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si su fallecimiento estuvo relacionado con ese cuadro clínico previamente informado.

 

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