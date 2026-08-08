Muere el padre de Lionel Messi
Publicado el08/08/2026 a las 06:27
Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años, informó el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, donde permanecía bajo atención médica.
La noticia fue confirmada por el director médico del hospital, Carlos Mackey, quien señaló que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada y explicó que, por respeto a la privacidad de la familia, no se ofrecerán más detalles sobre las causas de la muerte.
Figura clave en la carrera de Lionel Messi
Durante más de dos décadas, Jorge Messi desempeñó un papel fundamental en la carrera del capitán de la selección argentina.
Además de ser su padre, fue su representante y acompañó cada una de las decisiones más importantes de su trayectoria profesional, desde su llegada al FC Barcelona, su salida del club catalán, sus etapas en el Paris Saint-Germain e Inter Miami, hasta la conquista de la Copa del Mundo con Argentina.
Newell’s Old Boys le rindió homenaje
El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.
Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.
Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z
— Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026
El club Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol infantil, lamentó el fallecimiento de Jorge Messi mediante un mensaje publicado en redes sociales.
La institución destacó que fue un apoyo permanente en la formación del futbolista y reconoció el papel que desempeñó junto a Celia Cuccittini para impulsar la carrera del considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia.
Mensajes de condolencias
La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.
Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.
Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y UNICEF también expresaron sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia.
UNICEF recordó además el compromiso de Jorge Messi con las iniciativas de la organización, de la cual Lionel Messi es embajador de buena voluntad.
Había presentado problemas de salud
Jorge Messi, father and representative of Lionel Messi, died at the age of 68 after suffering a serious illness. pic.twitter.com/5A7FFLdzwJ
— ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2026
Semanas antes, durante la disputa del Mundial 2026, la familia había informado que Jorge Messi atravesaba una situación de salud y permanecía bajo seguimiento médico.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si su fallecimiento estuvo relacionado con ese cuadro clínico previamente informado.
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