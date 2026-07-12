Muere Jayden Adams figura del Mundial 2026
Publicado el12/07/2026 a las 08:20
El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien participó en el Mundial 2026, falleció a los 25 años, según confirmaron autoridades de su país.
La repentina muerte de una figura joven golpea al fútbol internacional y enluta a Sudáfrica en plena Copa del Mundo.
Confirmación oficial y duelo nacional
La noticia conmocionó al país.
El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, confirmó el fallecimiento y destacó el impacto del jugador en el fútbol nacional.
El luto es total.
Una carrera que iba en ascenso
Adams era una promesa consolidada.
Jugaba para el Mamelodi Sundowns y había sido pieza clave en el crecimiento reciente de la selección sudafricana.
Su proyección era alta.
Figura en el Mundial 2026
Su presencia fue relevante.
El mediocampista participó en los primeros partidos de Sudáfrica en la fase de grupos y contribuyó al histórico avance del equipo a instancias eliminatorias.
Su huella quedó.
Un gesto que marcó su carácter
Su compromiso fue evidente.
Adams disputó un partido del Mundial horas después de enterarse de la muerte de su abuela, mostrando profesionalismo y fortaleza.
El gesto conmovió.
Sin causa confirmada
Persisten las dudas.
Las autoridades pidieron respeto y evitar especulaciones, ya que no se ha informado la causa oficial del fallecimiento.
La investigación sigue.
Homenaje en pleno Mundial
El tributo fue inmediato.
Antes del partido entre Inglaterra y Noruega se realizó un minuto de silencio en honor al futbolista.
El reconocimiento fue global.
Legado en clubes y selección
Su impacto trascendió.
Adams jugó varias temporadas en Stellenbosch antes de fichar por Sundowns, donde logró conquistar la Liga de Campeones africana.
Su legado queda.
Un talento que se apaga temprano
La pérdida es profunda.
Organizaciones del fútbol sudafricano destacaron su humildad, talento y orgullo al representar a su país en la escena internacional.
El recuerdo perdura.
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