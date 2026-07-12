Muere Jayden Adams figura del Mundial 2026

Jayden Adams, mediocampista sudafricano del Mundial 2026, murió a los 25 años; su fallecimiento conmociona al fútbol internacional.

El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien participó en el Mundial 2026, falleció a los 25 años, según confirmaron autoridades de su país. La repentina muerte de una figura joven golpea al fútbol internacional y enluta a Sudáfrica en plena Copa del Mundo. Confirmación oficial y duelo nacional La noticia conmocionó al país. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, confirmó el fallecimiento y destacó el impacto del jugador en el fútbol nacional. El luto es total. Una carrera que iba en ascenso Adams era una promesa consolidada.

Jugaba para el Mamelodi Sundowns y había sido pieza clave en el crecimiento reciente de la selección sudafricana. Su proyección era alta. Figura en el Mundial 2026 Su presencia fue relevante. El mediocampista participó en los primeros partidos de Sudáfrica en la fase de grupos y contribuyó al histórico avance del equipo a instancias eliminatorias. Su huella quedó. Un gesto que marcó su carácter Su compromiso fue evidente.

Adams disputó un partido del Mundial horas después de enterarse de la muerte de su abuela, mostrando profesionalismo y fortaleza. El gesto conmovió. Sin causa confirmada Persisten las dudas. Las autoridades pidieron respeto y evitar especulaciones, ya que no se ha informado la causa oficial del fallecimiento. La investigación sigue. Homenaje en pleno Mundial El tributo fue inmediato. Antes del partido entre Inglaterra y Noruega se realizó un minuto de silencio en honor al futbolista.