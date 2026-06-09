Luto en el espectáculo: muere Jaime Sánchez papá de Alessandra Rosaldo y figura clave de la música mexicana

Muere papá de Alessandra Rosaldo

Luto en la música

Legado en artistas

La industria musical mexicana enfrenta una pérdida significativa tras confirmarse el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido mánager y productor, padre de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, quien murió a los 84 años.

Dicha noticia fue dada a conocer el 8 de junio a través de redes sociales por Televisa Espectáculos, donde se destacó la trayectoria del representante artístico.

En la publicación se informó: “Jaime Sánchez Rosaldo falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años”, subrayando el legado que deja en la música popular mexicana.

El mensaje también expresó solidaridad con sus familiares al señalar: “Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa la Sra. Gabriela Barrero, a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”.

Confirmación familiar y primeras versiones

Horas después de hacerse pública la información, el periodista Carlo Uriel dio detalles adicionales tras comunicarse directamente con Alessandra Rosaldo, quien confirmó el deceso de su padre.

A través de su cuenta en X, el comunicador compartió: “Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad”.

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En el mismo mensaje añadió que “El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular. Descanse en paz”.

Hasta ahora, la familia no ha emitido un comunicado oficial con detalles sobre las causas del fallecimiento, por lo que la versión sobre un posible infarto cardiovascular se mantiene como información preliminar.