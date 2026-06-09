Luto en el espectáculo: muere Jaime Sánchez papá de Alessandra Rosaldo y figura clave de la música mexicana
Publicado el09/06/2026 a las 08:53
- Muere papá de Alessandra Rosaldo
- Luto en la música
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La industria musical mexicana enfrenta una pérdida significativa tras confirmarse el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido mánager y productor, padre de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, quien murió a los 84 años.
Dicha noticia fue dada a conocer el 8 de junio a través de redes sociales por Televisa Espectáculos, donde se destacó la trayectoria del representante artístico.
En la publicación se informó: “Jaime Sánchez Rosaldo falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años”, subrayando el legado que deja en la música popular mexicana.
El mensaje también expresó solidaridad con sus familiares al señalar: “Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa la Sra. Gabriela Barrero, a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”.
Confirmación familiar y primeras versiones
Horas después de hacerse pública la información, el periodista Carlo Uriel dio detalles adicionales tras comunicarse directamente con Alessandra Rosaldo, quien confirmó el deceso de su padre.
A través de su cuenta en X, el comunicador compartió: “Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad”.
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En el mismo mensaje añadió que “El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular. Descanse en paz”.
Hasta ahora, la familia no ha emitido un comunicado oficial con detalles sobre las causas del fallecimiento, por lo que la versión sobre un posible infarto cardiovascular se mantiene como información preliminar.
Un impulsor de talentos que marcó generaciones
Jaime Sánchez Rosaldo fue ampliamente reconocido en el medio artístico por su trabajo como mánager y estratega de carrera, desempeñando un papel decisivo en el lanzamiento y consolidación de varios artistas.
Entre los nombres asociados a su trayectoria destacan Lucero, Lupita D’Alessio y el grupo Sentidos Opuestos, proyectos que lograron posicionarse con fuerza en la escena musical mexicana durante distintas décadas.
Su capacidad para identificar talento y desarrollar carreras lo convirtió en una figura respetada dentro de la industria, donde su experiencia y visión fueron consideradas determinantes en el éxito de múltiples producciones.
Más allá de su papel como representante, fue señalado como un creador de estrellas, término que acompañó su nombre en los mensajes difundidos tras confirmarse su muerte.
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El vacío en su familia y en la música
Para Alessandra Rosaldo, integrante del grupo Sentidos Opuestos y esposa de Eugenio Derbez, la pérdida representa un golpe personal profundo, en medio del reconocimiento público hacia la figura de su padre.
El fallecimiento no solo deja un vacío en su círculo familiar, sino también en el entorno artístico que durante años lo vio impulsar proyectos y acompañar procesos creativos.
La reacción en redes sociales refleja el impacto de la noticia entre colegas, seguidores y profesionales del medio que reconocieron su aporte al desarrollo de la música en México.
Con su partida, se cierra un capítulo relevante en la historia del entretenimiento nacional, marcado por la formación de talentos que hoy forman parte del repertorio musical de varias generaciones, señaló ‘El Heraldo de México‘.
#ULTIMAHORA 🚨 |
Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad. 🙏🏻
El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes… pic.twitter.com/jsxENEwbVD
— Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) June 9, 2026