Dolor en la cumbia: muere Elías Morel vocalista de ‘El Sabor de la Cumbia’ tras trágico accidente en autopista argentina

Muere el vocalista Elías Morel

Accidente fatal en autopista

Redes se despiden

El mundo de la música tropical atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Elías Morel, vocalista del grupo “El Sabor de la Cumbia”, quien perdió la vida a los 41 años en un accidente automovilístico en Argentina.

Dicho siniestro ocurrió el domingo 31 de mayo en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 141, cerca de la caseta de cobro de Sauce Viejo, donde una combi blanca se vio involucrada en un fuerte choque.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo impactó contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, lo que generó una escena de alto riesgo por la presencia de material inflamable.

Las autoridades activaron un operativo de emergencia que incluyó el cierre total de la circulación y desvíos hacia la ruta nacional 11, mientras bomberos y rescatistas trabajaban en la zona.

Operativo de emergencia y confirmación de identidad

El despliegue de seguridad se extendió por varias horas debido a la magnitud del impacto y a la necesidad de prevenir cualquier explosión derivada de la carga del camión.

Finalmente, el cuerpo del conductor de la camioneta fue recuperado por los equipos de emergencia y posteriormente se confirmó que se trataba del cantante Elías Morel.

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Hasta el momento no se han precisado las causas exactas del accidente, aunque trascendió que el fallecimiento podría haberse producido en el acto debido a la violencia del choque.

La noticia se difundió rápidamente en medios locales y redes sociales, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas del artista.