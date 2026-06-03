Dolor en la cumbia: muere Elías Morel vocalista de ‘El Sabor de la Cumbia’ tras trágico accidente en autopista argentina
Publicado el03/06/2026 a las 12:38
- Muere el vocalista Elías Morel
- Accidente fatal en autopista
- Redes se despiden
El mundo de la música tropical atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Elías Morel, vocalista del grupo “El Sabor de la Cumbia”, quien perdió la vida a los 41 años en un accidente automovilístico en Argentina.
Dicho siniestro ocurrió el domingo 31 de mayo en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 141, cerca de la caseta de cobro de Sauce Viejo, donde una combi blanca se vio involucrada en un fuerte choque.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo impactó contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano, lo que generó una escena de alto riesgo por la presencia de material inflamable.
Las autoridades activaron un operativo de emergencia que incluyó el cierre total de la circulación y desvíos hacia la ruta nacional 11, mientras bomberos y rescatistas trabajaban en la zona.
Operativo de emergencia y confirmación de identidad
El despliegue de seguridad se extendió por varias horas debido a la magnitud del impacto y a la necesidad de prevenir cualquier explosión derivada de la carga del camión.
Finalmente, el cuerpo del conductor de la camioneta fue recuperado por los equipos de emergencia y posteriormente se confirmó que se trataba del cantante Elías Morel.
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Hasta el momento no se han precisado las causas exactas del accidente, aunque trascendió que el fallecimiento podría haberse producido en el acto debido a la violencia del choque.
La noticia se difundió rápidamente en medios locales y redes sociales, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas del artista.
Mensajes de despedida inundan las redes
Tras confirmarse el fallecimiento, las plataformas digitales del cantante se llenaron de mensajes de despedida y muestras de afecto hacia su familia.
Entre los comentarios más compartidos se lee: “Te fuiste amigo mío eras una gran persona y humilde”, reflejando el impacto que dejó entre quienes lo conocieron.
Otro mensaje expresó: “Te voy a recordar siempre y tu música siempre va a sonar en mi programa”, mientras que desde el ámbito cultural también se pronunciaron: “Hoy damos un triste adiós a Elías cuya alegría y disposición para ayudar fueron un ejemplo… QEPD Elías Morel”.
Las palabras de despedida evidencian el cariño que el intérprete cultivó dentro y fuera de los escenarios.
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Su última publicación antes de la tragedia
Días antes del accidente, Elías Morel había compartido en sus redes sociales un video de una presentación en vivo con su agrupación, mostrando la energía que lo caracterizaba sobre el escenario.
En esa publicación escribió: “Otro fin de semana de trabajo, bendecido, gracias por confiar en nuestra propuesta musical, seguimos brindando lo mejor en cada show, para ustedes nuestro público”.
El mensaje, ahora convertido en despedida involuntaria, cobra un significado especial entre sus seguidores, quienes recuerdan su compromiso con la música y su audiencia.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el legado del vocalista permanece en cada canción y en el recuerdo de quienes celebraron su talento en la cumbia, señaló ‘Milenio‘.
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