¿Predijo su muerte? Conmoción por el fallecimiento del productor Lucas Vignale tras accidente aéreo

Muere el productor Lucas Vignale

Video genera teorías

Accidente aéreo en Brasil

La muerte del joven productor y director Lucas Vignale ha sacudido a la industria musical tras confirmarse que fue una de las víctimas del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

El accidente, ocurrido el domingo 14 de junio, dejó un saldo de seis fallecidos, entre ellos el creativo argentino que colaboró con figuras como J Balvin y Bizarrap.

Vignale, de 27 años, viajaba a bordo de una de las aeronaves involucradas, según informaron medios locales y autoridades brasileñas.

Su fallecimiento generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas lamentaron la pérdida de un talento emergente.

Una carrera en ascenso dentro del entretenimiento

Lucas Vignale se había consolidado como una promesa dentro del mundo audiovisual, destacando por su trabajo en videos musicales del género urbano.

Entre sus proyectos más reconocidos figuran colaboraciones con artistas de alto perfil, así como su incursión en el cine con producciones propias.

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El joven creativo también participó en el desarrollo de cortometrajes y proyectos independientes que le permitieron ampliar su alcance artístico.

Su crecimiento profesional lo posicionaba como una de las figuras a seguir dentro de la nueva generación de directores en la región.

Un video que generó impacto tras su muerte

Horas antes del accidente, Vignale compartió en redes sociales un video que rápidamente cobró relevancia tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

En las imágenes se le observa frente al Cristo Redentor, en un entorno cubierto de neblina y con una iluminación que varios usuarios describieron como simbólica.

El momento captado en el clip muestra al productor cerrando los ojos antes de que la grabación termine, lo que provocó múltiples interpretaciones.

Tras su difusión, usuarios comenzaron a relacionar el contenido con una posible despedida, generando miles de comentarios en la publicación.