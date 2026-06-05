Muere el icónico actor de Buffy la cazavampiros, Anthony Head tras complicaciones de salud

Anthony Head murió a los 72

Familia confirmó la noticia

Deja legado en televisión

Anthony Head, actor británico conocido por sus papeles en series como Buffy la cazavampiros, Ted Lasso, Merlín y Little Britain, falleció a los 72 años.

La noticia fue confirmada por sus hijas, Emily y Daisy, quienes informaron que el intérprete murió en paz debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

La familia señaló que Head estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos, según BBC.

Anthony Head alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Rupert Giles en Buffy la cazavampiros.

El actor Anthony Head muere a los 72 años

Anthony Head, the British actor best known for his roles in “Buffy the Vampire Slayer” and “Ted Lasso,” has died at 72. His daughters shared in a statement that he “passed away peacefully of complications due to pneumonia, surrounded by his family.”https://t.co/TOTGKcKLzx pic.twitter.com/B1IcHWi9Zk — Variety (@Variety) June 5, 2026

Su personaje se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la exitosa serie juvenil sobrenatural emitida a finales de la década de 1990.

A lo largo de los años, continuó consolidando una carrera televisiva destacada.

Participó de forma recurrente en Little Britain, donde interpretó al primer ministro.

También dio vida al rey Uther Pendragon en la serie Merlin de la BBC.

Más recientemente, fue conocido por interpretar a Rupert Mannion, expropietario de un club de fútbol, en la serie Ted Lasso.