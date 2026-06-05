Muere el icónico actor de Buffy la cazavampiros, Anthony Head tras complicaciones de salud
Publicado el05/06/2026 a las 10:12
- Anthony Head murió a los 72
- Familia confirmó la noticia
- Deja legado en televisión
Anthony Head, actor británico conocido por sus papeles en series como Buffy la cazavampiros, Ted Lasso, Merlín y Little Britain, falleció a los 72 años.
La noticia fue confirmada por sus hijas, Emily y Daisy, quienes informaron que el intérprete murió en paz debido a complicaciones derivadas de una neumonía.
La familia señaló que Head estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos, según BBC.
Anthony Head alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Rupert Giles en Buffy la cazavampiros.
El actor Anthony Head muere a los 72 años
Anthony Head, the British actor best known for his roles in “Buffy the Vampire Slayer” and “Ted Lasso,” has died at 72.
His daughters shared in a statement that he “passed away peacefully of complications due to pneumonia, surrounded by his family.”https://t.co/TOTGKcKLzx pic.twitter.com/B1IcHWi9Zk
— Variety (@Variety) June 5, 2026
Su personaje se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la exitosa serie juvenil sobrenatural emitida a finales de la década de 1990.
A lo largo de los años, continuó consolidando una carrera televisiva destacada.
Participó de forma recurrente en Little Britain, donde interpretó al primer ministro.
También dio vida al rey Uther Pendragon en la serie Merlin de la BBC.
Más recientemente, fue conocido por interpretar a Rupert Mannion, expropietario de un club de fútbol, en la serie Ted Lasso.
El mensaje de su familia tras la pérdida
Anthony Head, the British actor best known for roles in ‘Ted Lasso’ and ‘Buffy the Vampire Slayer,’ has died, aged 72.
Head’s daughters Emily and Daisy, both actors themselves, told BBC News that he “passed away peacefully of complications due to pneumonia, surrounded by his… pic.twitter.com/heJVWdfB6G
— Deadline (@DEADLINE) June 5, 2026
En un comunicado, Emily y Daisy Head expresaron su dolor por la muerte del actor.
“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre”, señalaron.
Sus hijas destacaron el impacto que tuvo tanto su padre como su trabajo en numerosas personas.
“Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”, afirmaron.
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También recordaron el cariño que Head sentía por su profesión.
Indicaron que sabían cuánto sería extrañado por amigos, compañeros y seguidores de los distintos proyectos en los que participó.
Según la familia, el actor “amaba mucho su trabajo” y siempre se consideró “increíblemente afortunado”.
Además, expresaron que consideran que su legado permanecerá vigente y que se sienten afortunadas de haberlo visto dedicarse a lo que más disfrutaba durante toda su carrera.
De los anuncios de café a las grandes producciones
Antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente, Anthony Head alcanzó popularidad en el Reino Unido durante la década de 1980.
Fue la imagen de los anuncios televisivos de café Nescafé.
Formó parte de la popular pareja Gold Blend junto a Sharon Maughan.
Aquellas campañas publicitarias, centradas en una historia romántica relacionada con el café, se emitieron entre 1987 y 1993 y alcanzaron una gran popularidad.
La trayectoria de Head incluyó además participaciones en producciones como Doctor Who, Persuasion, The Inbetweeners, Manchild, Motherland y Silent Witness.
También interpretó a Geoffrey Howe en La dama de hierro.
Entre sus trabajos más recientes figura una aparición en Bridgerton durante 2022, cuando participó en un episodio de la segunda temporada.
Con una carrera que abarcó décadas en televisión, cine y publicidad, Anthony Head dejó una huella en distintas generaciones de espectadores y en numerosas producciones británicas e internacionales.