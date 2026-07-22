¡Despedida! Alejandra Jaramillo queda fuera de ¡Siéntese Quien Pueda! tras burlarse de mexicanos (VIDEO)

Alejandra Jaramillo despedida Univisión y ¡Siéntese Quien Pueda! tras la ola de críticas por el Mundial 2026

Alejandra Jaramillo deja show televisivo.

Polémica celebración desató furia mexicana.

Jorge Bernal confirmó la salida. Alejandra Jaramillo despedida Univisión. Al final sus actos le trajeron consecuencias. Tras varios años desempeñándose como una de las panelistas del programa de entretenimiento de las tardes de Univision, Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! La sorpresiva noticia fue confirmada en plena transmisión en vivo, dejando boquiabiertos a miles de televidentes que seguían la trayectoria de la comunicadora ecuatoriana en los Estados Unidos. El encargado de romper el silencio y dar el anuncio oficial fue el presentador principal del espacio, Jorge Bernal. Durante la emisión del show, Bernal se tomó un espacio frente a las cámaras para notificar formalmente el cambio en el talento del programa y dedicarle unas palabras de despedida a su ahora excompañera. “Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!”, informó Bernal de manera directa. El mensaje donde se confirmó la noticia: Alejandra Jaramillo despedida Univisión El conductor continuó: “Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público. De parte de toda la familia de ¡Siéntese quien pueda! y de We Love Entertainment [productora del programa] le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, añadió el conductor.

El origen de la controversia: El Mundial 2026 View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) Aunque la producción del programa y el propio Jorge Bernal decidieron mantener bajo reserva los motivos exactos detrás de la salida de la ecuatoriana, las razones parecen ser un secreto a voces en el entorno digital. Cabe recordar que Jaramillo estuvo recientemente en el ojo del huracán debido a una efusiva publicación en sus redes sociales donde celebraba la victoria de la selección de Inglaterra sobre México en el marco del Mundial de Fútbol 2026. Las expresiones eufóricas de la presentadora no cayeron nada bien en la comunidad mexicana. Para una gran cantidad de usuarios y televidentes, la reacción de Alejandra fue catalogada directamente como una burla malintencionada hacia la selección azteca y su fanaticada. La controversia escaló a niveles insospechados en cuestión de horas, desatando una masiva campaña digital bajo la consigna de que se exigiera su salida inmediata de las pantallas de la cadena Univision. A pesar de que la propia Jaramillo utilizó su cuenta personal de Instagram para emitir una disculpa pública asegurando que «nunca hubo una ofensa» de su parte y que todo se trataba de simple pasión deportiva, el descontento no cesó. Hasta el cierre de esta edición, la comunicadora no ha emitido nuevas declaraciones específicas sobre los términos de su desvinculación laboral.