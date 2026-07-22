¡Despedida! Alejandra Jaramillo queda fuera de ¡Siéntese Quien Pueda! tras burlarse de mexicanos (VIDEO)
Publicado el22/07/2026 a las 10:21
- Alejandra Jaramillo deja show televisivo.
- Polémica celebración desató furia mexicana.
- Jorge Bernal confirmó la salida.
Alejandra Jaramillo despedida Univisión. Al final sus actos le trajeron consecuencias. Tras varios años desempeñándose como una de las panelistas del programa de entretenimiento de las tardes de Univision, Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!
La sorpresiva noticia fue confirmada en plena transmisión en vivo, dejando boquiabiertos a miles de televidentes que seguían la trayectoria de la comunicadora ecuatoriana en los Estados Unidos.
El encargado de romper el silencio y dar el anuncio oficial fue el presentador principal del espacio, Jorge Bernal. Durante la emisión del show, Bernal se tomó un espacio frente a las cámaras para notificar formalmente el cambio en el talento del programa y dedicarle unas palabras de despedida a su ahora excompañera.
“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda!”, informó Bernal de manera directa.
El mensaje donde se confirmó la noticia: Alejandra Jaramillo despedida Univisión
El conductor continuó: “Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público. De parte de toda la familia de ¡Siéntese quien pueda! y de We Love Entertainment [productora del programa] le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, añadió el conductor.
El origen de la controversia: El Mundial 2026
View this post on Instagram
Aunque la producción del programa y el propio Jorge Bernal decidieron mantener bajo reserva los motivos exactos detrás de la salida de la ecuatoriana, las razones parecen ser un secreto a voces en el entorno digital.
Cabe recordar que Jaramillo estuvo recientemente en el ojo del huracán debido a una efusiva publicación en sus redes sociales donde celebraba la victoria de la selección de Inglaterra sobre México en el marco del Mundial de Fútbol 2026.
Las expresiones eufóricas de la presentadora no cayeron nada bien en la comunidad mexicana. Para una gran cantidad de usuarios y televidentes, la reacción de Alejandra fue catalogada directamente como una burla malintencionada hacia la selección azteca y su fanaticada.
La controversia escaló a niveles insospechados en cuestión de horas, desatando una masiva campaña digital bajo la consigna de que se exigiera su salida inmediata de las pantallas de la cadena Univision.
A pesar de que la propia Jaramillo utilizó su cuenta personal de Instagram para emitir una disculpa pública asegurando que «nunca hubo una ofensa» de su parte y que todo se trataba de simple pasión deportiva, el descontento no cesó.
Hasta el cierre de esta edición, la comunicadora no ha emitido nuevas declaraciones específicas sobre los términos de su desvinculación laboral.
La reacción del público en redes sociales: Alejandra Jaramillo despedida Univisión
View this post on Instagram
Como era de esperarse, la caja de comentarios del programa se convirtió en un absoluto campo de batalla geopolítico y de opiniones divididas entre quienes celebran la medida de la cadena televisiva y quienes la acusan de censura.
Por un lado, la fanaticada mexicana aplaudió de inmediato la decisión de la empresa televisiva apelando al respeto cultural y profesional. Usuarios como @love_pink_16_ expresaron que un comunicador debe ser respetuoso y responsable, ya que sus palabras y acciones influyen en los demás.
En esa misma línea de celebración, la usuaria @jazzmin39 exclamó con orgullo que esto ocurre para que vean que con México nadie se mete, mientras que @soymeminpinguin sentenció contundentemente en la publicación que México no perdona y el internet tampoco, catalogando la salida como una buena acción por parte de los productores.
Por otro lado, la comunidad ecuatoriana y los defensores del talento de Jaramillo arremetieron fuertemente contra la cadena iniciando una campaña de boicot digital. La usuaria @mecherodriguezparraga hizo un llamado abierto al decir que todos los ecuatorianos dejen de seguir esta página y dejen de consumir todo lo que tenga que ver con Univision.
Asimismo, @ceciliia_jiron calificó el despido como algo muy mal y absurdo por el simple hecho de opinar sobre un partido de fútbol, mientras que la usuaria @yelenaruiz_12 lamentó la situación confirmando que el programa pierde a una seguidora menos y que ellos son los que realmente pierden el semejante talento de Ale.