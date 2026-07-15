Alejandra Jaramillo fuera de ‘Siéntese Quien Pueda’: ¿Despido o vacaciones forzadas tras la furia de México?
Publicado el15/07/2026 a las 13:00
- Jessica Rodríguez toma el relevo
- ¿Fue despedida de Univisión?
- La audiencia exige justicia definitiva
¿Alejandra Jaramillo despedida? El mundo de la televisión hispana se encuentra en un verdadero terremoto. La conocida regla de oro de que «con la afición mexicana nadie se mete» parece estar cobrándose una nueva víctima en las pantallas de Univision.
La polémica y hoy muy cuestionada conductora ecuatoriana, Alejandra ‘La Caramelo‘ Jaramillo, ha desaparecido de manera misteriosa del set del popular programa de espectáculos Siéntese Quien Pueda, dejando su codiciada silla vacía.
En su lugar, el público fue sorprendido por la llegada de la presentadora Jessica Rodríguez, lo que desató de inmediato una ola de teorías en redes sociales.
¿Habrán hecho caso de la audiencia mexicana?
La raíz de esta drástica ausencia se remonta al reciente partido mundialista donde la Selección Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.
Lejos de mantener una postura neutral como figura pública, Jaramillo recurrió a sus historias de Instagram para celebrar la caída tricolor con comentarios que la audiencia mexicana catalogó como despectivos y sumamente burlones hacia los mexicanos.
Lo peor del caso es que lejos de mostrarse arrepentida tras lo sucedido, nunca borró los videos, ni sus polémicos comentarios donde decía que seguiría apoyando al equipo que ella quisiera.
Eso sí, después ofreció una disculpa pública admitiendo su error, la presión y el descontento de los televidentes escalaron a tal nivel que exigieron su salida inmediata de la cadena televisiva.
¡Ya no aparece en la pantalla de Siéntese Quién Pueda! ¿Alejandra Jaramillo despedida?
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Durante las transmisiones más recientes, el ensordecedor silencio de la producción del show respecto a la ausencia de Jaramillo no ha hecho más que avivar el fuego de la especulación.
Entre las teorías más fuertes de los internautas destaca la de un despido definitivo, argumentando que Univision no arriesgaría un boicot comercial en mercados tan masivos como México y Estados Unidos.
Por otro lado, existe la hipótesis de que se trata de unas «vacaciones forzadas» o una pausa temporal para permitir que la marea digital baje un poco, algo que parece alinearse con publicaciones recientes de la ecuatoriana fuera del foro de grabación.
Para suplir el espacio de Jaramillo, el programa ha echado mano de dos reconocidas figuras de la televisión que han refrescado la pantalla en medio del escándalo. Mientras Jessica Rodríguez, de Despierta América, se encarga de dar la cara en el set diario con excelente aceptación de la audiencia, la experimentada venezolana Kerly Ruiz también se suma al panel para robustecer al equipo.
Por ahora, no existe un comunicado oficial que confirme la rescisión de contrato de Alejandra Jaramillo, pero lo que es una certeza innegable es que la molestia del público mexicano se mantiene latente y el futuro de ‘La Caramelo’ pende de un hilo sumamente delgado en la televisión internacional.
Redes sociales inundadas por el rechazo del público ¿Alejandra Jaramillo despedida?
La tensión ha escalado de tal manera que las cuentas oficiales del programa y de la cadena se han convertido en un auténtico campo de batalla digital.
En las últimas horas, las redes sociales de Siéntese Quien Pueda se han inundado por completo con miles de comentarios de usuarios que exigen, de manera implacable, la salida permanente de Jaramillo.
Mensajes repetitivos con la consigna «Qué dice el público» y el hashtag «#fueraalejandrajaramillo» llenan las secciones de comentarios en cada publicación, demostrando que la audiencia mexicana no planea perdonar fácilmente sus burlas mundialistas.
Aunque algunos pocos seguidores han intentado defenderla bajo etiquetas de apoyo, el abrumador descontento de los internautas domina por completo la conversación en internet.