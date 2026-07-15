Alejandra Jaramillo fuera de ‘Siéntese Quien Pueda’: ¿Despido o vacaciones forzadas tras la furia de México?

Jessica Rodríguez toma el relevo

¿Fue despedida de Univisión?

La audiencia exige justicia definitiva

¿Alejandra Jaramillo despedida? El mundo de la televisión hispana se encuentra en un verdadero terremoto. La conocida regla de oro de que «con la afición mexicana nadie se mete» parece estar cobrándose una nueva víctima en las pantallas de Univision.

La polémica y hoy muy cuestionada conductora ecuatoriana, Alejandra ‘La Caramelo‘ Jaramillo, ha desaparecido de manera misteriosa del set del popular programa de espectáculos Siéntese Quien Pueda, dejando su codiciada silla vacía.

En su lugar, el público fue sorprendido por la llegada de la presentadora Jessica Rodríguez, lo que desató de inmediato una ola de teorías en redes sociales.

¿Habrán hecho caso de la audiencia mexicana?

La raíz de esta drástica ausencia se remonta al reciente partido mundialista donde la Selección Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Lejos de mantener una postura neutral como figura pública, Jaramillo recurrió a sus historias de Instagram para celebrar la caída tricolor con comentarios que la audiencia mexicana catalogó como despectivos y sumamente burlones hacia los mexicanos.

Lo peor del caso es que lejos de mostrarse arrepentida tras lo sucedido, nunca borró los videos, ni sus polémicos comentarios donde decía que seguiría apoyando al equipo que ella quisiera.

Eso sí, después ofreció una disculpa pública admitiendo su error, la presión y el descontento de los televidentes escalaron a tal nivel que exigieron su salida inmediata de la cadena televisiva.