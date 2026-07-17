Muere Brenda Fricker, la inolvidable actriz de Home Alone 2 y ganadora del Oscar
Muere la actriz Brenda Fricker Ganó un premio Oscar Deja legado cinematográfico La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su participación en Home Alone 2 y por conquistar un premio Oscar, murió a los 81 años en Dublín. Dicha noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien informó que la intérprete falleció durante la […]
Publicado el17/07/2026 a las 09:44
- Muere la actriz Brenda Fricker
- Ganó un premio Oscar
- Deja legado cinematográfico
La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su participación en Home Alone 2 y por conquistar un premio Oscar, murió a los 81 años en Dublín.
Dicha noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien informó que la intérprete falleció durante la noche del 16 de julio.
Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte, aunque su entorno señaló que atravesaba problemas de salud desde hacía tiempo.
Su fallecimiento marca el adiós de una de las actrices más reconocidas del cine irlandés y de una figura muy querida por varias generaciones de espectadores.
Su representante confirmó la noticia del fallecimiento
El agente Phil Belfield informó a TMZ que Brenda Fricker murió «pacíficamente» en la capital de Irlanda durante la noche del jueves.
Aunque no reveló el padecimiento específico que enfrentaba la actriz, explicó que el deceso ocurrió después de un «período de mala salud».
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Belfield también dedicó un emotivo mensaje para despedir a quien representó durante parte de su carrera artística.
“Nunca volveremos a ver a alguien como ella, y el mundo es un lugar peor sin ella», expresó el representante.
Un legado que dejó huella en el cine
El agente destacó además la relación profesional y personal que mantuvo con la actriz durante los años en que trabajaron juntos.
“Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo”, afirmó.
Brenda Fricker construyó una carrera de varias décadas en cine y televisión, participando en producciones que alcanzaron reconocimiento internacional.
Su trabajo fue ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público, especialmente por la sensibilidad que imprimía a sus personajes.
El Oscar que marcó su carrera
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1990, cuando obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.
El reconocimiento fue gracias a su interpretación de la madre de Christy Brown en la película My Left Foot, protagonizada por Daniel Day-Lewis.
Ese papel la convirtió en una de las actrices irlandesas con mayor prestigio dentro de la industria cinematográfica internacional.
A partir de entonces continuó participando en distintas producciones que consolidaron su nombre entre las figuras más respetadas del cine.
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Los personajes que la hicieron inolvidable
Para millones de espectadores, Brenda Fricker será recordada especialmente por su participación en Home Alone 2.
También dejó una actuación muy recordada en la película Angels in the Outfield, otra de las producciones que marcaron su carrera.
Su fallecimiento ocurre apenas cinco meses después de la muerte de otra figura vinculada con la franquicia Home Alone, Catherine O’Hara.
Con su partida concluye la trayectoria de una actriz cuyo trabajo continúa siendo parte de algunas de las películas más recordadas por el público, apuntó ‘TMZ‘.