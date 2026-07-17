Muere Brenda Fricker, la inolvidable actriz de Home Alone 2 y ganadora del Oscar

Muere la actriz Brenda Fricker

Ganó un premio Oscar

Deja legado cinematográfico

La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por su participación en Home Alone 2 y por conquistar un premio Oscar, murió a los 81 años en Dublín.

Dicha noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien informó que la intérprete falleció durante la noche del 16 de julio.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte, aunque su entorno señaló que atravesaba problemas de salud desde hacía tiempo.

Su fallecimiento marca el adiós de una de las actrices más reconocidas del cine irlandés y de una figura muy querida por varias generaciones de espectadores.

Su representante confirmó la noticia del fallecimiento

El agente Phil Belfield informó a TMZ que Brenda Fricker murió «pacíficamente» en la capital de Irlanda durante la noche del jueves.

Aunque no reveló el padecimiento específico que enfrentaba la actriz, explicó que el deceso ocurrió después de un «período de mala salud».

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Belfield también dedicó un emotivo mensaje para despedir a quien representó durante parte de su carrera artística.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella, y el mundo es un lugar peor sin ella», expresó el representante.