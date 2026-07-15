Justin Trudeau sorprende al aparecer con Katy Perry en un video que desató todo tipo de reacciones
Publicado el15/07/2026 a las 11:30
- Justin Trudeau con Katy Perry
- Video promocional se viraliza
- Millones reaccionan al cameo
Un video protagonizado por la cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se convirtió en tendencia luego de que miles de usuarios se preguntaran por qué ambos aparecían realizando una peculiar coreografía.
La grabación comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó sorpresa entre los seguidores de la artista, quienes no esperaban ver al exlíder canadiense participando en una producción musical.
Las imágenes muestran a Perry interpretando parte de una canción mientras realiza una serie de saltos y movimientos que, poco a poco, son replicados por otras personas que aparecen en escena.
Entre quienes se suman a la dinámica destaca Justin Trudeau, vestido de manera informal, quien participa con una sonrisa y comparte varios momentos junto a la cantante durante el video.
La inesperada aparición del ex primer ministro llamó la atención
La presencia de Trudeau provocó una rápida ola de comentarios debido a que durante años fue una de las figuras políticas más conocidas de Canadá.
En la grabación se le observa integrándose a la secuencia de los llamados «saltos de conejo», una coreografía que forma parte del concepto visual del videoclip.
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La química entre ambos también fue comentada por numerosos usuarios, ya que durante varias escenas intercambian sonrisas y miradas mientras participan en la misma dinámica.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse, alimentando la curiosidad de quienes desconocían el origen de las imágenes que comenzaron a viralizarse.
El video forma parte de la promoción de una nueva canción
Tras el revuelo en internet, se confirmó que las escenas corresponden a un material promocional del sencillo «Watch It Burn», uno de los lanzamientos recientes de Katy Perry.
El clip fue publicado el 10 de julio y rápidamente captó la atención de millones de personas tanto por su propuesta visual como por la participación del exmandatario canadiense.
La canción fue estrenada oficialmente el 25 de junio y aborda temas relacionados con la liberación emocional, el manejo de la ira reprimida y la recuperación de la confianza personal.
De acuerdo con la descripción del lanzamiento, la propuesta artística busca transmitir un mensaje de fortaleza después de dejar atrás situaciones marcadas por el deseo constante de complacer a los demás.
Las reproducciones crecieron a gran velocidad
El interés generado por el video se reflejó rápidamente en las plataformas digitales, donde comenzó a acumular cientos de miles de reproducciones en pocas horas.
En apenas medio día superó las 350 mil visualizaciones en YouTube, una cifra que evidenció el impacto de la publicación desde sus primeros momentos.
Con el paso de los días, el alcance siguió aumentando hasta registrar millones de reproducciones, consolidándose como uno de los contenidos más comentados alrededor del nuevo sencillo.
La aparición de Trudeau terminó convirtiéndose en uno de los elementos más comentados por los seguidores de la cantante y por usuarios interesados en la inesperada combinación entre música y una figura política.
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Las redes sociales impulsaron la conversación
El video generó numerosas interpretaciones antes de que se conociera el contexto real de la grabación, lo que impulsó aún más su difusión.
Muchos usuarios compartieron fragmentos del clip preguntándose cuál era el motivo de la participación del ex primer ministro en la producción.
Una vez aclarado que se trataba de una estrategia promocional vinculada al lanzamiento musical, la conversación se trasladó al impacto que tuvo la colaboración en la visibilidad del sencillo.
La publicación continúa circulando ampliamente en distintas plataformas, donde sigue acumulando reproducciones y comentarios por la inesperada aparición de Justin Trudeau junto a Katy Perry.