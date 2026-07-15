Justin Trudeau sorprende al aparecer con Katy Perry en un video que desató todo tipo de reacciones

Justin Trudeau con Katy Perry

Video promocional se viraliza

Millones reaccionan al cameo

Un video protagonizado por la cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se convirtió en tendencia luego de que miles de usuarios se preguntaran por qué ambos aparecían realizando una peculiar coreografía.

La grabación comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó sorpresa entre los seguidores de la artista, quienes no esperaban ver al exlíder canadiense participando en una producción musical.

Las imágenes muestran a Perry interpretando parte de una canción mientras realiza una serie de saltos y movimientos que, poco a poco, son replicados por otras personas que aparecen en escena.

Entre quienes se suman a la dinámica destaca Justin Trudeau, vestido de manera informal, quien participa con una sonrisa y comparte varios momentos junto a la cantante durante el video.

La inesperada aparición del ex primer ministro llamó la atención

La presencia de Trudeau provocó una rápida ola de comentarios debido a que durante años fue una de las figuras políticas más conocidas de Canadá.

En la grabación se le observa integrándose a la secuencia de los llamados «saltos de conejo», una coreografía que forma parte del concepto visual del videoclip.

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La química entre ambos también fue comentada por numerosos usuarios, ya que durante varias escenas intercambian sonrisas y miradas mientras participan en la misma dinámica.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, alimentando la curiosidad de quienes desconocían el origen de las imágenes que comenzaron a viralizarse.