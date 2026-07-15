Salvador Zerboni se le va encima a Alejandra Jaramillo tras burlarse de mexicanos

Zerboni explota contra Alejandra Jaramillo.

El público mexicano exige su despido.

Ecuatorianos defienden a la conductora.

Salvador Zerboni Alejandra Jaramillo. El reconocido villano de las telenovelas, Salvador Zerboni, ha encendido las redes sociales al arremeter con fuerza contra la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo.

La controversia estalló luego de que la conductora realizara una serie de comentarios que fueron interpretados por miles de usuarios como una humillación directa hacia México tras un partido de fútbol contra la selección de Inglaterra.

Ante la indignación colectiva, Zerboni decidió no guardarse nada y muchos recordaron que él ya les había advertido sobre la verdadera naturaleza de Jaramillo cuando ambos compartieron pantalla en un reality show de Televisa Univisión Apostarías por Mí.

No se guardó nada: Salvador Zerboni Alejandra Jaramillo

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Sin pelos en la lengua, el histrión le reclamó fuertemente su falta de tacto deportivo.

«No pudimos con England pero sí pudimos humillarte a ti, porque los ecuatorianos no tienen la culpa de tus insultos e indiscreciones… el mundial se trata de unión, no de humillación y mucho menos de pisar a un soldado caído», sentenció de manera contundente.

Además, Zerboni aseguró que Jaramillo no tardará en salir a pedir disculpas públicas, pero señaló que esto ocurrirá únicamente por pura conveniencia, debido a la enorme cantidad de seguidores mexicanos de los que depende en sus plataformas digitales.