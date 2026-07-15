Salvador Zerboni se le va encima a Alejandra Jaramillo tras burlarse de mexicanos
Publicado el14/07/2026 a las 15:49
- Zerboni explota contra Alejandra Jaramillo.
- El público mexicano exige su despido.
- Ecuatorianos defienden a la conductora.
Salvador Zerboni Alejandra Jaramillo. El reconocido villano de las telenovelas, Salvador Zerboni, ha encendido las redes sociales al arremeter con fuerza contra la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo.
La controversia estalló luego de que la conductora realizara una serie de comentarios que fueron interpretados por miles de usuarios como una humillación directa hacia México tras un partido de fútbol contra la selección de Inglaterra.
Ante la indignación colectiva, Zerboni decidió no guardarse nada y muchos recordaron que él ya les había advertido sobre la verdadera naturaleza de Jaramillo cuando ambos compartieron pantalla en un reality show de Televisa Univisión Apostarías por Mí.
No se guardó nada: Salvador Zerboni Alejandra Jaramillo
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Sin pelos en la lengua, el histrión le reclamó fuertemente su falta de tacto deportivo.
«No pudimos con England pero sí pudimos humillarte a ti, porque los ecuatorianos no tienen la culpa de tus insultos e indiscreciones… el mundial se trata de unión, no de humillación y mucho menos de pisar a un soldado caído», sentenció de manera contundente.
Además, Zerboni aseguró que Jaramillo no tardará en salir a pedir disculpas públicas, pero señaló que esto ocurrirá únicamente por pura conveniencia, debido a la enorme cantidad de seguidores mexicanos de los que depende en sus plataformas digitales.
Lo apoyan a Salvador Zerboni
Como era de esperarse, la caja de comentarios de la publicación original se transformó rápidamente en un campo de batalla donde la polémica escaló a un conflicto de nacionalidades.
Por un lado, una enorme ola de internautas mexicanos respaldó las palabras del actor con mensajes como «Muy bien dicho mi villano favorito» y «Siempre pensé que era una mustia también».
Incluso, las etiquetas exigiendo su salida de la televisión comenzaron a inundar las redes sociales.
Por otro lado, la comunidad ecuatoriana y diversos seguidores de Alejandra salieron en su defensa, acusando al público mexicano de arrogancia.
Muchos señalaron que el enojo es desmedido y que ella tiene total derecho de apoyar al equipo que prefiera sin ser juzgada.