Los 5 looks de Fernanda Gómez, esposa del «Canelo», que derrochan glamour
Publicado el23/07/2026 a las 13:22
- Fernanda: Cinco looks llenos de glamour
- Elegancia dentro y fuera
- Moda casual y sofisticada
Fernanda Gómez no solo acompaña a Saúl «Canelo» Álvarez en algunos de los momentos más importantes de su carrera.
La empresaria e influencer también ha construido una identidad propia gracias a su estilo, su presencia en redes sociales y su gusto por la moda.
En Instagram, donde suma más de 1.5 millones de seguidores, comparte los atuendos que elige para viajes, eventos exclusivos, celebraciones familiares y apariciones junto al campeón mexicano.
Cada publicación refleja una faceta distinta de su personalidad, desde looks relajados hasta vestidos de alta costura.
A continuación, repasamos cinco estilos que destacan en su cuenta y muestran por qué es considerada una de las figuras más elegantes del entorno del boxeador.
Del estilo boho al lujo relajado: así luce Fernanda Gómez en sus viajes
View this post on Instagram
Uno de los looks más casuales de Fernanda Gómez combina una blusa café bordada con flores, una falda blanca de volantes y una gorra a juego.
El conjunto transmite un estilo bohemio con inspiración veraniega, ideal para destinos cálidos y escapadas vacacionales.
Los accesorios discretos y el bolso cruzado complementan un outfit que apuesta por la comodidad sin perder sofisticación.
Es una muestra de que la esposa de «Canelo» también apuesta por prendas versátiles para su día a día.
Fernanda Gómez apuesta por la elegancia minimalista en eventos de gala
View this post on Instagram
Para una celebración formal, Fernanda eligió un vestido largo en tono verde menta con una capa integrada que aporta movimiento.
El diseño destaca por sus líneas limpias, el escote estructurado y una silueta estilizada que concentra toda la atención en el corte de la prenda.
Completó el conjunto con un bolso floral, joyería discreta y un peinado semirrecogido que reforzó el aire sofisticado del look.
Es uno de los estilismos que mejor refleja su preferencia por la elegancia clásica con detalles contemporáneos.
Un vestido burdeos confirma su gusto por los diseños llamativos
View this post on Instagram
En otra de sus publicaciones, Fernanda Gómez aparece con un vestido corto color burdeos adornado con pedrería y flecos.
El diseño resalta por sus acabados brillantes y una confección pensada para eventos nocturnos.
Las plataformas al tono y los accesorios dorados mantienen una armonía visual que convierte al vestido en el protagonista.
Este tipo de prendas muestran una faceta más glamurosa y atrevida de la empresaria jalisciense.
Los tonos neutros también forman parte del guardarropa de Fernanda Gómez
No todos sus looks están pensados para alfombras rojas o fiestas
View this post on Instagram
En una de sus fotografías apuesta por pantalones cargo blancos, body café, chamarra oversize y gorra beige.
El contraste lo aporta un llamativo bolso rosa intenso que rompe con la paleta de colores neutros.
La combinación mezcla tendencias urbanas con piezas de lujo, logrando un equilibrio entre comodidad y exclusividad.
Así acompaña a «Canelo» Álvarez con un look deportivo y sofisticado
View this post on Instagram
Cuando asiste a eventos deportivos junto a Saúl «Canelo» Álvarez, Fernanda también adapta su estilo a la ocasión.
En un partido de futbol aparece con chamarra verde, jeans ajustados y botas negras de caña alta.
Las gafas oscuras, el peinado recogido y la elección de accesorios discretos mantienen una imagen elegante sin perder el toque casual.
El resultado es un outfit funcional que encaja con el ambiente deportivo, pero conserva el sello de glamour que caracteriza sus apariciones públicas.
¿Quién es Fernanda Gómez, esposa de Saúl «Canelo» Álvarez?
Fernanda Gómez es originaria de Guadalajara, Jalisco, y además de ser esposa del boxeador mexicano, se ha consolidado como empresaria en la industria de la belleza.
Es propietaria de Gómez Nailbar & Boutique, un negocio especializado en servicios de cuidado de la piel, cabello, manicura y venta de prendas, que ha ganado popularidad entre sus clientes.
Su relación con Saúl «Canelo» Álvarez comenzó en 2016 y desde entonces suele acompañarlo en peleas, eventos sociales y compromisos públicos.
La pareja anunció recientemente que espera a su segunda hija en común.
Actualmente tienen una hija llamada María Fernanda, quien suele aparecer en algunos momentos familiares compartidos por ambos.
La boda de «Canelo» y Fernanda Gómez fue uno de los eventos más comentados
Saúl «Canelo» Álvarez y Fernanda Gómez contrajeron matrimonio el 15 de mayo de 2021.
La ceremonia privada se realizó en la Catedral de Guadalajara con la presencia de familiares, amigos y figuras del espectáculo.
Entre los invitados destacaron artistas como J Balvin y Prince Royce.
Durante la celebración, Fernanda lució tres vestidos de diseñadores reconocidos.
Eligió un diseño confeccionado a mano por Elie Saab, otro creado por el mexicano Benito Santos y un tercer vestido firmado por Zuhair Murad.
Aquella boda consolidó la imagen pública de la pareja y confirmó el gusto de Fernanda Gómez por la alta costura, una característica que continúa reflejando en los looks que comparte con sus seguidores en redes sociales.
Te puede interesar: Alejandra Jaramillo Breaks Her Silence After Her Univision Departure: “The Hate of a Few Will Never Be Stronger” (VIDEO)
FUENTE: MundoNow / Instagram Fernanda Gomez