Los 5 looks de Fernanda Gómez, esposa del «Canelo», que derrochan glamour

Fernanda: Cinco looks llenos de glamour

Elegancia dentro y fuera

Moda casual y sofisticada

Fernanda Gómez no solo acompaña a Saúl «Canelo» Álvarez en algunos de los momentos más importantes de su carrera.

La empresaria e influencer también ha construido una identidad propia gracias a su estilo, su presencia en redes sociales y su gusto por la moda.

En Instagram, donde suma más de 1.5 millones de seguidores, comparte los atuendos que elige para viajes, eventos exclusivos, celebraciones familiares y apariciones junto al campeón mexicano.

Cada publicación refleja una faceta distinta de su personalidad, desde looks relajados hasta vestidos de alta costura.

A continuación, repasamos cinco estilos que destacan en su cuenta y muestran por qué es considerada una de las figuras más elegantes del entorno del boxeador.

Del estilo boho al lujo relajado: así luce Fernanda Gómez en sus viajes

View this post on Instagram A post shared by Fernanda Gómez (@fernandagmtz)

Uno de los looks más casuales de Fernanda Gómez combina una blusa café bordada con flores, una falda blanca de volantes y una gorra a juego.

El conjunto transmite un estilo bohemio con inspiración veraniega, ideal para destinos cálidos y escapadas vacacionales.

Los accesorios discretos y el bolso cruzado complementan un outfit que apuesta por la comodidad sin perder sofisticación.

Es una muestra de que la esposa de «Canelo» también apuesta por prendas versátiles para su día a día.