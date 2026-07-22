Alejandra Jaramillo rompe el silencio tras su despido de Univisión: «El odio de unos cuantos nunca será más fuerte» (VIDEO)
Publicado el22/07/2026 a las 11:36
- Comunicadora confirma salida del show.
- Disculpas públicas no fueron obligadas.
- Mensaje de fe y resiliencia.
Alejandra Jaramillo rompe el silencio. Tras días de intensos rumores y un sepulcral silencio mediático, la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo finalmente dio la cara a través de sus plataformas digitales para confirmar lo inevitable.
Luego de confirmarse de manera abrupta su desvinculación laboral de la cadena Univision y del programa vespertino ¡Siéntese quien pueda!, la conductora decidió romper el silencio con una profunda reflexión escrita y un emotivo video dirigido a su comunidad de seguidores, donde aborda el torbellino emocional que ha vivido en las últimas semanas.
La presentadora, conocida popularmente como «La Caramelo«, inició su pronunciamiento en redes con un contundente mensaje escrito que dejó en claro su postura espiritual y mental ante la adversidad.
«Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien. La última palabra sobre mi vida la tiene Dios. Él me pondrá donde Él quiera, no importa si la gente cree que no me merezco esa posición. ¡Los amo! Gracias por todo», expresó Jaramillo.
Las primeras declaraciones en video de la presentadora
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Acompañando su texto, Alejandra publicó un video en el que detalló en primera persona cómo ha procesado su salida del show de entretenimiento tras la enorme ola de ataques digitales provocada por su efusiva celebración tras la derrota de la selección mexicana ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026.
«Hola familia, ¿cómo están? Yo por aquí otra vez, para confirmar también de este lado que, efectivamente, no sigo más en ¡Siéntese quien pueda! Quiero arrancar agradeciendo a todos ustedes todas sus palabras de aliento y de apoyo durante este tiempo, durante estas tres semanas. Quiero decirles que, por supuesto, esto no ha sido nada fácil, no es nada sencillo».
«Amo el arte en todas sus expresiones y formas; amo actuar, amo comunicar, y en este país pude cumplir ese sueño. Imagínense a una niña de ocho años frente al espejo que se paraba a hablar muy elocuentemente para su edad y que toda la vida soñó para esto. Hay un tiempo para todo bajo el cielo, todo tiene su momento. Tuve que guardar silencio, ahora simplemente les puedo contar con libertad cómo me he sentido», relató con evidente sensibilidad.
Confirma que no ha sido fácil la noticia: Alejandra Jaramillo rompe el silencio
Jaramillo admitió que los últimos días han sido un desafío constante de manejo emocional y crecimiento interno.
Explicó que ha estado haciendo ejercicios para controlar los sentimientos encontrados y aplicando la gratitud incluso cuando los sucesos no parecen justos: «incluso cuando no entendemos lo que pasa, incluso cuando no nos parece justo lo que suceda», dijo.
Sin embargo, enfatizó que se marcha con la conciencia limpia respecto a sus intenciones iniciales y su posterior disculpa pública, la cual generó bastantes cuestionamientos en las redes.
«Hay dos cosas con las que yo me quedo tranquila: una, mis intenciones de corazón, estoy tranquila con mi actuar; y estoy tranquila con mis disculpas. Disculpas que generaron muchas dudas y cuestionamientos, y hoy que puedo hablar les digo que esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Esas disculpas públicas me nacieron del corazón. De hecho, fueron aprobadas para poderlas decir porque tenía que seguir pasos y directrices; no fueron alteradas, fueron dichas tal cual me nacieron del corazón y no fueron obligadas. De hecho, yo quiero ratificarlas: si ofendí a alguien, eso lo sostengo. Sostengo con carácter y firmeza cada acción que he tenido, porque el fútbol es eso: es algarabía, es pasión, son emociones. Si eso no se puede entender, entonces no se entiende lo que es el fútbol», sentenció la ecuatoriana, defendiendo el carácter genuino de su profesión.
Un mensaje de resiliencia y lectura espiritual: Alejandra Jaramillo rompe el silencio
@ale_jaramillo1Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien✨☺️ La última palabra sobre mi vida la tiene Dios. Él me pondrá donde Él quiera, no importa si la gente cree que no me merezco esa posición 🙏🏽los amo! Gracias por todo♬ original sound – ale_jaramillo
Durante la grabación, la conductora reafirmó su rol como representante de los inmigrantes latinos que empiezan desde cero en los Estados Unidos, así como de las madres jóvenes trabajadoras. Para ilustrar su proceso de sanación y resurgimiento, Alejandra tomó un libro del autor Daniel Habif y su esposa, titulado El amor no se ruega, se riega, y leyó un fragmento del capítulo diez para evitar parafrasearlo:
«Me voy a recuperar… Comprendo que por el momento puedes estar sumido en un laberinto, buscando ansioso lo que has perdido, con tus manos extendidas hacia el ayer tratando de recuperar lo que ya no puedes ver. Sal de las sombras del olvido, tus sueños no se pierden si renuevas tu fe. Es hora de ascender a tu cumbre y es hora de ascender a los lugares que siempre quisiste ver. Desde el derrumbe se puede trascender. Repite conmigo: no me rindo, no doy un paso atrás, no voy a luchar por lo perdido, sino por lo que aprenderé y lo que me va a sorprender. No solo recuperaré los sueños, las risas y la ilusión, construiré un nuevo horizonte. Hoy renuevo mi compromiso de seguir adelante, no importa si el aviso que tengo frente a mí dice detente y me gritan ‘no eres capaz, no lo vales’. Querido mío, hallarás bonanza, hazte una promesa de resurgir y en el camino encontrarás una y mil razones para seguir. Te recuperarás sí o sí, Dios no pierde a sus hijos. Recuperarás tanto que se te caerá de las manos».
Al cerrar la lectura, la comunicadora recordó que se ha levantado en el pasado de situaciones significativamente peores y que se considera «barro» en constante moldeo por el Creador. Prometió continuar con el trabajo honesto y el amor que le enseñaron sus padres, e hizo una invitación final a su comunidad para que no respondan al odio digital con más negatividad. Con la frase popular de su país, «mejor no parar bola», concluyó asegurando que «aquí hay Ale para rato».