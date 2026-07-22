Alejandra Jaramillo rompe el silencio tras su despido de Univisión: «El odio de unos cuantos nunca será más fuerte» (VIDEO)

Comunicadora confirma salida del show.

Disculpas públicas no fueron obligadas.

Mensaje de fe y resiliencia.

Alejandra Jaramillo rompe el silencio. Tras días de intensos rumores y un sepulcral silencio mediático, la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo finalmente dio la cara a través de sus plataformas digitales para confirmar lo inevitable.

Luego de confirmarse de manera abrupta su desvinculación laboral de la cadena Univision y del programa vespertino ¡Siéntese quien pueda!, la conductora decidió romper el silencio con una profunda reflexión escrita y un emotivo video dirigido a su comunidad de seguidores, donde aborda el torbellino emocional que ha vivido en las últimas semanas.

La presentadora, conocida popularmente como «La Caramelo«, inició su pronunciamiento en redes con un contundente mensaje escrito que dejó en claro su postura espiritual y mental ante la adversidad.

«Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien. La última palabra sobre mi vida la tiene Dios. Él me pondrá donde Él quiera, no importa si la gente cree que no me merezco esa posición. ¡Los amo! Gracias por todo», expresó Jaramillo.

Las primeras declaraciones en video de la presentadora

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Acompañando su texto, Alejandra publicó un video en el que detalló en primera persona cómo ha procesado su salida del show de entretenimiento tras la enorme ola de ataques digitales provocada por su efusiva celebración tras la derrota de la selección mexicana ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026.

«Hola familia, ¿cómo están? Yo por aquí otra vez, para confirmar también de este lado que, efectivamente, no sigo más en ¡Siéntese quien pueda! Quiero arrancar agradeciendo a todos ustedes todas sus palabras de aliento y de apoyo durante este tiempo, durante estas tres semanas. Quiero decirles que, por supuesto, esto no ha sido nada fácil, no es nada sencillo».

«Amo el arte en todas sus expresiones y formas; amo actuar, amo comunicar, y en este país pude cumplir ese sueño. Imagínense a una niña de ocho años frente al espejo que se paraba a hablar muy elocuentemente para su edad y que toda la vida soñó para esto. Hay un tiempo para todo bajo el cielo, todo tiene su momento. Tuve que guardar silencio, ahora simplemente les puedo contar con libertad cómo me he sentido», relató con evidente sensibilidad.