Alejandra Espinoza revela el modesto salario con el que comenzó en Univision

Alejandra Espinoza revela salario

Buscó oportunidades sola

Sorprende en entrevista

A casi dos décadas de haber ganado Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza compartió detalles poco conocidos sobre el inicio de su carrera en Univision.

Durante una conversación en el pódcast Cara a cara con Rodner, la presentadora explicó que, tras convertirse en la ganadora del popular concurso, recibió un premio económico y un automóvil, pero no una oportunidad laboral permanente como ocurrió con otras participantes en años posteriores.

«En mi caso, cuando yo gano Nuestra Belleza Latina yo tenía mi premio, que eran $90 mil y un carro… yo nada más tenía que trabajar 7 días, yo no tenía que trabajar en El gordo y la flaca, yo todo eso me lo busqué solita», relató.

Espinoza aseguró que muchas personas creen que su incorporación a los programas más importantes de Univision fue automática, pero afirmó que cada oportunidad llegó gracias a su propia iniciativa y perseverancia.

Su oportunidad llegó tras insistir constantemente

Después de instalarse en Miami, la conductora decidió acercarse personalmente a los responsables de la cadena para dejar claro que estaba disponible para cualquier oportunidad que pudiera surgir.

«Ya estoy aquí en Miami para cualquier cosa que me quieran utilizar», recordó que le dijo a María López, una de las personas que trabajaba en la producción de Univision.

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La oportunidad apareció cuando un imprevisto dejó vacante un espacio dentro de El gordo y la flaca, situación que permitió que fuera llamada para cubrir esa ausencia de último momento.

«No tenían a nadie que poner en El gordo y la flaca… yo estaba la última en la lista, pero no había opción», recordó entre risas sobre aquel momento que terminó cambiando el rumbo de su carrera profesional.