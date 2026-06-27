Alejandra Espinoza revela el modesto salario con el que comenzó en Univision
Publicado el27/06/2026 a las 10:21
- Alejandra Espinoza revela salario
- Buscó oportunidades sola
- Sorprende en entrevista
A casi dos décadas de haber ganado Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza compartió detalles poco conocidos sobre el inicio de su carrera en Univision.
Durante una conversación en el pódcast Cara a cara con Rodner, la presentadora explicó que, tras convertirse en la ganadora del popular concurso, recibió un premio económico y un automóvil, pero no una oportunidad laboral permanente como ocurrió con otras participantes en años posteriores.
«En mi caso, cuando yo gano Nuestra Belleza Latina yo tenía mi premio, que eran $90 mil y un carro… yo nada más tenía que trabajar 7 días, yo no tenía que trabajar en El gordo y la flaca, yo todo eso me lo busqué solita», relató.
Espinoza aseguró que muchas personas creen que su incorporación a los programas más importantes de Univision fue automática, pero afirmó que cada oportunidad llegó gracias a su propia iniciativa y perseverancia.
Su oportunidad llegó tras insistir constantemente
Después de instalarse en Miami, la conductora decidió acercarse personalmente a los responsables de la cadena para dejar claro que estaba disponible para cualquier oportunidad que pudiera surgir.
«Ya estoy aquí en Miami para cualquier cosa que me quieran utilizar», recordó que le dijo a María López, una de las personas que trabajaba en la producción de Univision.
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La oportunidad apareció cuando un imprevisto dejó vacante un espacio dentro de El gordo y la flaca, situación que permitió que fuera llamada para cubrir esa ausencia de último momento.
«No tenían a nadie que poner en El gordo y la flaca… yo estaba la última en la lista, pero no había opción», recordó entre risas sobre aquel momento que terminó cambiando el rumbo de su carrera profesional.
Los errores también impulsaron su carrera
Espinoza reconoció que durante sus primeras participaciones frente a las cámaras aún carecía de la experiencia necesaria para desempeñarse como conductora, aunque considera que esa naturalidad terminó jugando a su favor.
«A la gente le encantaba estarse burlando de mí…», comentó en tono de broma al recordar las críticas y las equivocaciones que cometía durante sus primeras apariciones en televisión.
La conductora considera que llegó a la industria en un momento donde el público comenzaba a valorar perfiles más auténticos y menos rígidos, alejados de la perfección que antes predominaba en la televisión.
«Yo caí en la televisión en el momento en que tenía que caer… la gente buscaba más algo real, menos posado, más equivocaciones y yo me equivocaba mucho», expresó al reflexionar sobre esa etapa.
El salario de su primer contrato sorprendió
Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Alejandra Espinoza reveló cuánto ganaba durante sus primeros años como empleada de Univision.
La conductora explicó que, pese a la popularidad que alcanzó tras ganar Nuestra Belleza Latina, su salario anual estuvo muy lejos de las cifras que muchos imaginaban.
«Yo creo que eran anualmente $23 mil más o menos, entre 23 y fue subiendo como cada año mil dólares«, reveló, provocando la sorpresa inmediata de Rodner Figueroa.
El periodista confesó que siempre pensó que Espinoza había firmado «un contratazo», mientras que la presentadora dejó claro que su crecimiento profesional fue el resultado de años de trabajo constante, disciplina y de aprovechar cada oportunidad que apareció en su camino.