Muere el hijo de Dekko cuatro días después de nacer: “No pude cargarte ni un segundo”

Gianluca vivió solamente cuatro días

Dekko no pudo cargar a su hijo

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Muere bebé de Dekko. El cantante colombiano Dekko atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar la muerte de su hijo Gianluca, quien falleció apenas cuatro días después de nacer. El artista reveló además uno de los detalles más desgarradores de la pérdida: nunca pudo tener a su bebé entre sus brazos.

“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos”, escribió el intérprete en el mensaje con el que dio a conocer la noticia. “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, agregó.

Dekko revela cuánto tiempo vivió Gianluca

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De acuerdo con información publicada este 8 de septiembre por El Tiempo y ¡HOLA!, Daniel Esquiaqui Lecomte, nombre real del cantante, anunció la muerte de Gianluca el lunes 7 de septiembre mediante sus redes sociales.

Dekko acompañó su despedida con una fotografía de su hijo en el hospital y explicó cómo desea conservarlo en su memoria. “Quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste”, expresó el artista colombiano.

El cantante también expuso las preguntas que enfrenta ante una pérdida de esta magnitud. “No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué ni el para qué”, escribió en uno de los pasajes más emotivos de su publicación.

Su mensaje terminó con otra confesión sobre la dimensión de su dolor: “Solo me consuela que, de aquí en adelante, no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”.