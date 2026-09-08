Muere el hijo de Dekko cuatro días después de nacer: “No pude cargarte ni un segundo”
Publicado el08/09/2026 a las 10:07
- Gianluca vivió solamente cuatro días
- Dekko no pudo cargar a su hijo
- Natalia lo despidió como “guerrero”
Muere bebé de Dekko. El cantante colombiano Dekko atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar la muerte de su hijo Gianluca, quien falleció apenas cuatro días después de nacer. El artista reveló además uno de los detalles más desgarradores de la pérdida: nunca pudo tener a su bebé entre sus brazos.
“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos”, escribió el intérprete en el mensaje con el que dio a conocer la noticia. “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, agregó.
Dekko revela cuánto tiempo vivió Gianluca
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De acuerdo con información publicada este 8 de septiembre por El Tiempo y ¡HOLA!, Daniel Esquiaqui Lecomte, nombre real del cantante, anunció la muerte de Gianluca el lunes 7 de septiembre mediante sus redes sociales.
Dekko acompañó su despedida con una fotografía de su hijo en el hospital y explicó cómo desea conservarlo en su memoria. “Quiero recordarte así, lleno de vida, en el instante en que naciste”, expresó el artista colombiano.
El cantante también expuso las preguntas que enfrenta ante una pérdida de esta magnitud. “No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué ni el para qué”, escribió en uno de los pasajes más emotivos de su publicación.
Su mensaje terminó con otra confesión sobre la dimensión de su dolor: “Solo me consuela que, de aquí en adelante, no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”.
Natalia Angulo también despide a su bebé
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Natalia Angulo, esposa de Dekko y madre de Gianluca, publicó su propio mensaje para despedirse del pequeño. La influencer llamó a su hijo “nuestro milagro” y “nuestro guerrero”.
“Eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”, escribió. En otra frase, Natalia manifestó el amor con el que la familia mantendrá vivo su recuerdo: “Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”.
Gianluca era el segundo hijo de la pareja. Dekko y Natalia también son padres de Pierina, una niña nacida en septiembre de 2025 y que está próxima a cumplir su primer año.
Hasta el momento, según El Tiempo, la familia no ha informado públicamente cuál fue la causa de la muerte del bebé.
Muere bebé de Dekko: Artistas envían mensajes de apoyo a Dekko
El artista Dekko confirmó la devastadora noticia del fallecimiento de su pequeño hijo, quien logró permanecer junto a él y su familia durante cuatro días antes de partir. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un desgarrador mensaje para despedir al bebé y abrir… pic.twitter.com/8araowzCU4
— JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) September 8, 2026
La noticia generó numerosas muestras de solidaridad de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento colombiano, quienes dejaron mensajes de acompañamiento en las publicaciones de la pareja.
Isabella Ladera escribió: “Lo siento en el alma”, mientras Ana Del Castillo deseó fortaleza al cantante. Juan Duque también expresó su apoyo con el mensaje: “Mucha fuerza y amor Dekkito, no están solos”.
La carta de despedida de Natalia, pareja del cantante Dekko, a su bebé fallecido con cuatro días: «Te amaremos por toda la eternidad» https://t.co/p8lL11BADi
— Informativos Telecinco (@informativost5) September 8, 2026
Gabriel Bolívar señaló que “no hay palabras para un dolor así” y deseó que Dekko y Natalia encuentren fortaleza el uno en el otro. Lil Silvio también pidió a Dios que les conceda la fuerza necesaria para atravesar este momento.
Dekko, de 26 años, alcanzó popularidad gracias a su música y a plataformas como TikTok y Spotify. Sin embargo, su publicación más reciente no habla de escenarios ni éxitos, sino del recuerdo de Gianluca y de cuatro días que marcaron para siempre a su familia.
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