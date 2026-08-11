Cantante hondureño intenta conquistar a Emma Coronel, pero después se arrepiente y dice: «me gustan los hombres» (VIDEO)

Davis Flow coqueteó con Emma Coronel.

Descubrió su identidad por el chat.

Reaccionó diciendo que tenía novio

Emma Coronel Davis Flow. La transmisión en vivo de un creador de contenido se convirtió en un fenómeno viral en plataformas digitales tras un inesperado encuentro digital.

El protagonista de este momento fue el rapero e influencer hondureño Davis Flow, quien comenzó a cortejar a una mujer durante un enlace sin reconocer de quién se trataba.

La situación dio un giro absoluto cuando los usuarios del chat le advirtieron sobre la verdadera identidad de su interlocutora: Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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El episodio comenzó cuando ambos coincidieron en un formato de transmisión conocido como «batalla» en TikTok. En medio de la charla, Coronel habló en inglés, lo que provocó una rápida broma por parte del creador hondureño.

Según los fragmentos difundidos en medios como Infobae, el influencer señaló: “Cuando me habló en inglés dije ‘aquí tengo los papeles’”, a lo que la exreina de belleza respondió jocosamente: “No ando dando papeles ahorita”.

Emma Coronel Davis Flow: El coqueteo y la intervención del chat en vivo

«Yo tengo novio, yo tengo novio, ya me gustan los hombres», el Influencer Hondureño Davis Flow le coqueteaba a Emma Coronel, pero se cago cuando supo que era la esposa de El Chapo Guzmán, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/pRLG2kqPg7 pic.twitter.com/TA1oG7K5mm — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) August 8, 2026

La interacción continuó subiendo de tono cuando el intérprete reparó en una fotografía del perfil de Instagram de Coronel donde aparecía portando un ramo de flores.

Sin dudarlo, el joven le preguntó directamente por su situación sentimental y si se encontraba soltera. Ante la consulta, la modelo aclaró que la postal formaba parte de una sesión fotográfica reciente, mientras la audiencia digital no paraba de comentar en tiempo real.

El punto de quiebre llegó cuando los seguidores comenzaron a bombardear la transmisión con mensajes de alerta. De acuerdo con las notas informativas de El Imparcial, los usuarios le hicieron saber al hondureño que estaba conversando con la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La advertencia generó un cambio inmediato en el lenguaje corporal y el tono del creador, quien intentó salir del paso de manera insólita.