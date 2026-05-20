Adiós a una voz legendaria: muere Tom Kane, el inolvidable Yoda de “Star Wars”

Muere el actor Tom Kane

Voz icónica de Yoda

Legado familiar y artístico

El actor de doblaje Tom Kane, reconocido mundialmente por dar voz a Yoda en el universo de “Star Wars”, falleció este lunes a los 64 años.

La noticia fue confirmada por la agencia Galactic Productions a través de un emotivo mensaje publicado en Instagram.

“Hoy nos despedimos de Tom Kane, un legendario actor de doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo”, señaló la agencia.

La partida del actor generó reacciones entre fanáticos de distintas generaciones que crecieron escuchando su voz en series, videojuegos y películas animadas.

El hombre detrás de Yoda

Uno de los papeles más emblemáticos de Kane fue el del maestro Jedi Yoda en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”.