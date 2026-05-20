Adiós a una voz legendaria: muere Tom Kane, el inolvidable Yoda de “Star Wars”
Publicado el20/05/2026 a las 10:40
- Muere el actor Tom Kane
- Voz icónica de Yoda
- Legado familiar y artístico
El actor de doblaje Tom Kane, reconocido mundialmente por dar voz a Yoda en el universo de “Star Wars”, falleció este lunes a los 64 años.
La noticia fue confirmada por la agencia Galactic Productions a través de un emotivo mensaje publicado en Instagram.
“Hoy nos despedimos de Tom Kane, un legendario actor de doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo”, señaló la agencia.
La partida del actor generó reacciones entre fanáticos de distintas generaciones que crecieron escuchando su voz en series, videojuegos y películas animadas.
El hombre detrás de Yoda
Uno de los papeles más emblemáticos de Kane fue el del maestro Jedi Yoda en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”.
Desde 2008 hasta 2020, su interpretación acompañó a millones de seguidores, continuando el legado del personaje previamente interpretado por Frank Oz.
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Además de la serie televisiva, Kane prestó su voz a Yoda en diversos videojuegos y atracciones temáticas relacionadas con la franquicia.
“Tom aportó sabiduría, fortaleza, humor y sensibilidad a cada papel que interpretó”, destacó Galactic Productions al recordar su trayectoria.
Más que un actor de doblaje
La agencia también subrayó que la influencia de Kane trascendía la pantalla y el micrófono.
“Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros. Pero más allá de su increíble carrera, era un hombre extraordinario”, expresó el comunicado.
Kane no solo dejó huella como Yoda, sino también en otras producciones animadas que marcaron a varias generaciones.
Fue la voz del Profesor Utonium en “Las Chicas Superpoderosas” y dio vida a Darwin en “Los Thornberrys” entre 1998 y 2004.
Un legado familiar y humano
Más allá de su carrera artística, la agencia resaltó su papel como padre y esposo.
“Tom fue un esposo y padre ejemplar que, junto a su esposa, formó una familia amorosa con nueve hijos: tres biológicos y seis adoptados y acogidos”, detalló el mensaje.
La adopción de seis de sus hijos fue descrita como un reflejo de su “compasión y generosidad”.
“Esa compasión y generosidad definieron quién era, al igual que su extraordinario talento”, añadió el comunicado.
Una voz que permanecerá
Galactic Productions concluyó el mensaje recordando el impacto duradero de su trabajo.
“Aunque la voz de [Kane] ya no esté, los personajes, las historias y el amor que le brindó al mundo vivirán para siempre. Descansa en paz, Tom Kane. Gracias por todo”.
Su legado permanece en cada episodio, cada escena animada y cada frase que ayudó a convertir en inolvidable.
Con su partida, el mundo del doblaje pierde a una figura clave, pero su voz seguirá resonando en la memoria colectiva de millones de seguidores, señaló la revista ‘Quién‘.