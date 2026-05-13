Muere el actor José Michel Checa

ANDI confirma la noticia

Sin causa revelada

La industria del entretenimiento en México vuelve a vestirse de negro tras confirmarse la muerte del actor José Miguel Checa, recordado por su participación en diversas producciones de cine y televisión.

El deceso ocurre apenas días después de otra pérdida en el medio artístico, lo que ha generado una ola de mensajes de pesar entre colegas y seguidores.

Dicha noticia comenzó a circular con rapidez en redes sociales, donde usuarios compartieron recuerdos y escenas de sus trabajos más emblemáticos.

La confirmación oficial llegó a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que emitió un comunicado expresando sus condolencias.

ANDI confirma el fallecimiento

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete José Miguel Checa”, señaló la organización.