Muere Claude Lemieux, leyenda de la NHL
Publicado el29/05/2026 a las 14:20
El mundo del hockey está de luto.
Claude Lemieux, exjugador canadiense y cuatro veces campeón de la Stanley Cup, falleció a los 60 años en Florida.
Las autoridades confirmaron que su muerte fue por suicidio, lo que ha generado conmoción dentro y fuera del deporte.
El exdelantero había estado activo públicamente apenas días antes de su fallecimiento, lo que hace aún más impactante la noticia.
Lemieux fue una figura clave en la NHL durante décadas, reconocido tanto por su talento como por su carácter competitivo y polémico.
Una carrera marcada por el éxito
Nacido en Quebec, Lemieux disputó 1,215 partidos en la NHL, registrando 786 puntos entre goles y asistencias. Su carrera incluyó etapas destacadas con equipos como Montreal Canadiens, New Jersey Devils y Colorado Avalanche.
Ganó cuatro títulos de la Stanley Cup: en 1986 con Montreal, en 1995 y 2000 con New Jersey, y en 1996 con Colorado, consolidándose como uno de los jugadores más efectivos en postemporada.
MVP de playoffs y jugador decisivo
Uno de los momentos más altos de su trayectoria llegó en 1995, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso de los playoffs tras anotar 13 goles en 20 partidos.
Su capacidad para rendir en momentos clave lo convirtió en un referente competitivo, especialmente en instancias decisivas.
Un legado también rodeado de polémica
Lemieux también fue conocido por su estilo agresivo dentro del hielo.
A lo largo de su carrera acumuló 1,777 minutos de penalización y protagonizó múltiples incidentes.
El más recordado ocurrió en 1996, cuando un golpe por la espalda a Kris Draper desató una de las rivalidades más intensas en la historia de la NHL.
Consternación tras su fallecimiento
Las autoridades del condado de Palm Beach informaron que el exjugador fue hallado sin vida en una propiedad en Lake Park, Florida.
La Asociación de Exjugadores de la NHL confirmó el fallecimiento y pidió respeto por la privacidad de su familia, integrada por su esposa y cuatro hijos.
Una figura influyente tras el retiro
Tras dejar el hielo, Lemieux continuó ligado al deporte como agente certificado, representando a jugadores de la NHL.
Además, participó en programas de televisión y mantuvo presencia en eventos relacionados con el hockey.
Se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre los servicios conmemorativos, mientras la comunidad del hockey rinde homenaje a una de sus figuras más intensas.
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