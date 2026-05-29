Muere Claude Lemieux, leyenda de la NHL

El mundo del hockey está de luto.

Claude Lemieux, exjugador canadiense y cuatro veces campeón de la Stanley Cup, falleció a los 60 años en Florida.

Las autoridades confirmaron que su muerte fue por suicidio, lo que ha generado conmoción dentro y fuera del deporte.

El exdelantero había estado activo públicamente apenas días antes de su fallecimiento, lo que hace aún más impactante la noticia.

Lemieux fue una figura clave en la NHL durante décadas, reconocido tanto por su talento como por su carácter competitivo y polémico.

Una carrera marcada por el éxito

Nacido en Quebec, Lemieux disputó 1,215 partidos en la NHL, registrando 786 puntos entre goles y asistencias. Su carrera incluyó etapas destacadas con equipos como Montreal Canadiens, New Jersey Devils y Colorado Avalanche.

Ganó cuatro títulos de la Stanley Cup: en 1986 con Montreal, en 1995 y 2000 con New Jersey, y en 1996 con Colorado, consolidándose como uno de los jugadores más efectivos en postemporada.

MVP de playoffs y jugador decisivo