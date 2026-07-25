Muere Chuck Russell, el director que cambió Hollywood con The Mask y descubrió a grandes estrellas

Muere el director Chuck Russell

‘The Mask’ cambió Hollywood

Impulsó carreras de grandes estrellas

Chuck Russell, cineasta estadounidense reconocido por dirigir The Mask (La máscara), falleció a los 74 años en California, dejando un legado que marcó a toda una generación de espectadores.

La noticia fue confirmada por TMZ, que citó a familiares del realizador, quienes señalaron que Russell murió de manera inesperada en su domicilio, ubicado cerca de San Diego.

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, mientras la industria cinematográfica comienza a despedir a uno de los responsables de algunos de los mayores éxitos comerciales de las décadas de 1980 y 1990.

Más allá de los números en taquilla, Russell será recordado por haber impulsado proyectos que transformaron la carrera de actores que posteriormente se convirtieron en figuras imprescindibles del cine estadounidense.

The Mask redefinió la comedia y lanzó nuevas carreras

El mayor éxito de Chuck Russell llegó en 1994 con el estreno de The Mask, adaptación cinematográfica del cómic del mismo nombre que terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

La película logró recaudar más de 350 millones de dólares en todo el mundo y consolidó a Jim Carrey como una de las estrellas más importantes de Hollywood gracias a una interpretación que combinó humor y efectos digitales innovadores.

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El largometraje también representó el debut cinematográfico de Cameron Diaz, quien con apenas 21 años apareció por primera vez en la pantalla grande antes de construir una exitosa carrera en la industria.

Además del impacto comercial, la producción recibió una nominación al Premio Oscar por Mejores Efectos Visuales, reconocimiento que reflejó el avance tecnológico utilizado para dar vida al extravagante personaje principal.