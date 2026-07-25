Muere Chuck Russell, el director que cambió Hollywood con The Mask y descubrió a grandes estrellas
Publicado el25/07/2026 a las 07:32
- Muere el director Chuck Russell
- ‘The Mask’ cambió Hollywood
- Impulsó carreras de grandes estrellas
Chuck Russell, cineasta estadounidense reconocido por dirigir The Mask (La máscara), falleció a los 74 años en California, dejando un legado que marcó a toda una generación de espectadores.
La noticia fue confirmada por TMZ, que citó a familiares del realizador, quienes señalaron que Russell murió de manera inesperada en su domicilio, ubicado cerca de San Diego.
Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, mientras la industria cinematográfica comienza a despedir a uno de los responsables de algunos de los mayores éxitos comerciales de las décadas de 1980 y 1990.
Más allá de los números en taquilla, Russell será recordado por haber impulsado proyectos que transformaron la carrera de actores que posteriormente se convirtieron en figuras imprescindibles del cine estadounidense.
The Mask redefinió la comedia y lanzó nuevas carreras
El mayor éxito de Chuck Russell llegó en 1994 con el estreno de The Mask, adaptación cinematográfica del cómic del mismo nombre que terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.
La película logró recaudar más de 350 millones de dólares en todo el mundo y consolidó a Jim Carrey como una de las estrellas más importantes de Hollywood gracias a una interpretación que combinó humor y efectos digitales innovadores.
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El largometraje también representó el debut cinematográfico de Cameron Diaz, quien con apenas 21 años apareció por primera vez en la pantalla grande antes de construir una exitosa carrera en la industria.
Además del impacto comercial, la producción recibió una nominación al Premio Oscar por Mejores Efectos Visuales, reconocimiento que reflejó el avance tecnológico utilizado para dar vida al extravagante personaje principal.
Una carrera marcada por franquicias y grandes figuras
Aunque The Mask fue su obra más popular, Chuck Russell construyó una trayectoria con títulos que dejaron huella en distintos géneros cinematográficos durante más de dos décadas.
En 1987 dirigió A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, entrega que revitalizó la popular franquicia de terror y fortaleció el interés del público por las historias de Freddy Krueger.
A mediados de los años noventa también estuvo al frente de Eraser, cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger que mezcló acción y suspenso, ampliando aún más el reconocimiento del director.
Posteriormente apostó por Dwayne Johnson en The Scorpion King, producción estrenada en 2002 que significó el primer papel protagónico del entonces luchador, quien después se convertiría en una de las figuras más exitosas del cine de acción.
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Un legado que permanecerá en la historia del cine
El impacto de Russell trascendió los géneros que dirigió, ya que varias de sus películas ayudaron a definir una etapa de innovación técnica y entretenimiento comercial en Hollywood.
Su capacidad para combinar historias accesibles con efectos visuales llamativos permitió que varias de sus producciones siguieran siendo recordadas décadas después de su estreno.
La última película que escribió y dirigió fue una nueva versión de Witchboard, estrenada en 2024, proyecto con el que puso punto final a una carrera que abarcó más de cuatro décadas.
Con su fallecimiento desaparece un director que no solo creó éxitos de taquilla, sino que abrió las puertas a artistas que terminaron convirtiéndose en algunos de los rostros más reconocidos del cine mundial, detalló ‘EFE’ y ‘TMZ‘.
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