Muere la mamá de Ben Affleck: el último deseo que logró cumplir antes de fallecer por cáncer de páncreas

Muere mamá de Ben Affleck

Cumplió su último deseo

Impulsó carrera de Ben

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, falleció a los 83 años después de enfrentar un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado a finales de 2025.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un obituario publicado en The Boston Globe, donde se informó que murió el pasado 2 de junio, rodeada de sus seres queridos.

Sus familiares explicaron que, tras conocer el diagnóstico, los médicos estimaron una expectativa de vida de aproximadamente seis meses, un pronóstico que finalmente se cumplió.

Pese a la enfermedad, Chris Anne alcanzó una de las metas que más anhelaba antes de morir: acompañar a uno de sus nietos en un momento decisivo de su vida.

El deseo familiar que alcanzó antes de morir

De acuerdo con el mensaje publicado por la familia y retomado por People, su mayor ilusión era presenciar la graduación de preparatoria de su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck.

«Su mayor deseo» era llegar con vida a esa ceremonia, un objetivo que logró cumplir apenas unos días antes de su fallecimiento.

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«Así lo hizo, y asistió a la ceremonia junto a su familia el 31 de mayo de 2026. Murió en paz, mientras dormía, dos días después», señalaron sus familiares.

Ese episodio se convirtió en uno de los momentos más significativos de sus últimos meses, ya que pudo compartir la celebración rodeada de sus hijos, nietos y demás integrantes de la familia.