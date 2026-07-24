Muere la mamá de Ben Affleck: el último deseo que logró cumplir antes de fallecer por cáncer de páncreas
Publicado el24/07/2026 a las 07:40
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- Cumplió su último deseo
- Impulsó carrera de Ben
Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, falleció a los 83 años después de enfrentar un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado a finales de 2025.
La noticia fue confirmada por su familia mediante un obituario publicado en The Boston Globe, donde se informó que murió el pasado 2 de junio, rodeada de sus seres queridos.
Sus familiares explicaron que, tras conocer el diagnóstico, los médicos estimaron una expectativa de vida de aproximadamente seis meses, un pronóstico que finalmente se cumplió.
Pese a la enfermedad, Chris Anne alcanzó una de las metas que más anhelaba antes de morir: acompañar a uno de sus nietos en un momento decisivo de su vida.
El deseo familiar que alcanzó antes de morir
De acuerdo con el mensaje publicado por la familia y retomado por People, su mayor ilusión era presenciar la graduación de preparatoria de su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck.
«Su mayor deseo» era llegar con vida a esa ceremonia, un objetivo que logró cumplir apenas unos días antes de su fallecimiento.
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«Así lo hizo, y asistió a la ceremonia junto a su familia el 31 de mayo de 2026. Murió en paz, mientras dormía, dos días después», señalaron sus familiares.
Ese episodio se convirtió en uno de los momentos más significativos de sus últimos meses, ya que pudo compartir la celebración rodeada de sus hijos, nietos y demás integrantes de la familia.
Una vida dedicada a la educación y al servicio
Chris Anne Affleck nació como Christine Anne Boldt en Nueva York, en diciembre de 1942, y construyó una trayectoria profesional ligada a la enseñanza pública.
Tras graduarse de la Universidad de Harvard, trabajó durante 35 años como maestra en escuelas públicas antes de retirarse en 2008.
Su compromiso también trascendió las aulas, ya que participó en iniciativas de alfabetización durante la campaña Freedom Summer de 1964, enfocada en ampliar el acceso al voto y la educación.
Incluso después de jubilarse, mantuvo una participación constante en distintas causas sociales y actividades comunitarias relacionadas con los derechos civiles.
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La mujer que impulsó los primeros pasos de Ben Affleck
De acuerdo con ‘Univisión‘, Chris Anne estuvo casada con Timothy Affleck, con quien tuvo a Ben Affleck, nacido en 1972, y a Casey Affleck, en 1975.
Tras el divorcio, ocurrido cuando Ben tenía alrededor de 12 años, desempeñó un papel determinante en el inicio de la carrera artística de sus hijos.
Fue ella quien puso a Ben en contacto con la directora de casting Patty Collins, una oportunidad que le abrió las puertas para realizar sus primeras audiciones como actor.
Años después, Ben Affleck recordó ese momento durante una entrevista con Parade: “Me inicié en la actuación cuando era muy niño por algo un tanto fortuito. Una amiga de mi mamá era directora de casting, así que, en realidad, fue más bien por diversión”, una experiencia que terminó marcando el inicio de la trayectoria en Hollywood.
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