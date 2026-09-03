Muere Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’, a los 33 años (FOTOS Y VIDEOS)
Publicado el03/09/2026 a las 07:11
- Carla Jeffery falleció a los 33
- Interpretó a Bree en ‘Zombies’
- La causa no ha sido revelada
Muere Carla Jeffery. La actriz estadounidense Carla Jeffery, reconocida por interpretar a Bree en la exitosa franquicia ‘Zombies’ de Disney Channel, murió el 1 de septiembre de 2026 a los 33 años. La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, compañía que la representó desde que era una niña.
Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento. De acuerdo con ABC News, los detalles sobre las circunstancias de su muerte tampoco han sido divulgados, mientras que su familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento.
“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años”, informó su representante, Carla Alexander, según recoge EFE.
Muere Carla Jeffery: Su representante acompañó a Carla Jeffery durante 20 años
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Carla Alexander recordó que Jeffery llegó a Alexanders Talent Management cuando tenía apenas 12 años. Durante más de dos décadas, la agencia fue testigo de su crecimiento personal y de su evolución dentro de la industria del entretenimiento.
“Carla era más que una clienta; era familia”, expresó Alexander en el comunicado citado por ABC News. La representante también la describió como una mujer “hermosa, vibrante e increíblemente talentosa”, cuya sonrisa podía iluminar cualquier habitación.
La agencia recordó especialmente su alegría, talento y personalidad, además de pedir respeto para sus seres queridos. “Descansa bellamente, Carla. Tu luz nunca será olvidada”, expresó Alexander en su despedida.
Muere Carla Jeffery: Disney y sus compañeros despiden a la actriz
«Zombies» actress Carla Jeffery, who also appeared on Disney Channel series «Shake It Up» and «Good Luck Charlie,» has died, her management team announced Sept. 2. She was 33. pic.twitter.com/ehQp8cwGTK
— E! News (@enews) September 3, 2026
Disney Entertainment Television también reaccionó al fallecimiento. En una declaración difundida por ABC News, la compañía destacó que el talento, calidez y espíritu de Jeffery dejaron una huella entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con ella.
La empresa señaló que la actriz poseía una capacidad especial para conectar con el público y que sus interpretaciones llevaron alegría a millones de espectadores. Disney también envió sus condolencias a la familia, compañeros, colaboradores y seguidores de Jeffery.
Milo Manheim, protagonista de ‘Zombies’, fue uno de los integrantes del elenco que expresó públicamente su dolor. “Carla. La persona más dulce que he conocido. Te amo”, escribió en la publicación que anunciaba su muerte.
Chandler Kinney, quien interpretó a Willa en la franquicia, también la recordó con palabras emotivas. Según BBC, aseguró que Jeffery hacía cada jornada “mejor y más brillante” gracias a su energía positiva y afirmó que su muerte “no parece real”.
¿Quién era Carla Jeffery?
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Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Según EFE y ABC News, comenzó desde muy joven su trayectoria artística y consiguió uno de sus primeros trabajos cinematográficos en ‘Phat Girlz’, estrenada en 2006.
Posteriormente apareció en producciones televisivas como ‘iCarly’ y tuvo un papel recurrente como Keysha Black en ‘Curb Your Enthusiasm’. También sumó participaciones en ‘Good Luck Charlie’, ‘Shake It Up’, ‘Scream Queens’ y ‘Crazy Ex-Girlfriend’.
Su carrera alcanzó una nueva generación de espectadores en 2018, cuando fue elegida para interpretar a Bree en la primera película de ‘Zombies’. El personaje era una animadora y amiga de Addison Wells, interpretada por Meg Donnelly.
Jeffery regresó posteriormente para ‘Zombies 2’ y ‘Zombies 3’, además de prestar su voz a Bree en producciones animadas relacionadas con la franquicia. Su trabajo quedó estrechamente vinculado a una de las sagas juveniles más reconocibles de Disney Channel.
El último adiós de su hermano gemelo
rest in peace, carla jeffery 🕊️❤️🩹 pic.twitter.com/XVVatDFzCY
— solelynostalgia (@solelynostalgia) September 3, 2026
Carlon Jeffery, hermano gemelo de la actriz y también intérprete, compartió el comunicado sobre su muerte y recordó públicamente el estrecho vínculo que mantenían. BBC reportó que además publicó un mensaje que había enviado anteriormente a su hermana.
En aquel texto le decía cuánto la amaba y lo orgulloso que estaba de ella, destacando su resiliencia, su gracia y aquella sonrisa que tantas personas recordaron después de conocerse la noticia.
La muerte de Carla Jeffery deja de luto a familiares, compañeros y seguidores que crecieron viendo sus trabajos. Por ahora, sus representantes no han informado la causa de su fallecimiento y han pedido que la privacidad de la familia sea respetada.