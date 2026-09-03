Muere Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’, a los 33 años (FOTOS Y VIDEOS)

Carla Jeffery falleció a los 33

Interpretó a Bree en ‘Zombies’

La causa no ha sido revelada

Muere Carla Jeffery. La actriz estadounidense Carla Jeffery, reconocida por interpretar a Bree en la exitosa franquicia ‘Zombies’ de Disney Channel, murió el 1 de septiembre de 2026 a los 33 años. La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, compañía que la representó desde que era una niña.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento. De acuerdo con ABC News, los detalles sobre las circunstancias de su muerte tampoco han sido divulgados, mientras que su familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años”, informó su representante, Carla Alexander, según recoge EFE.

Muere Carla Jeffery: Su representante acompañó a Carla Jeffery durante 20 años

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Carla Alexander recordó que Jeffery llegó a Alexanders Talent Management cuando tenía apenas 12 años. Durante más de dos décadas, la agencia fue testigo de su crecimiento personal y de su evolución dentro de la industria del entretenimiento.

“Carla era más que una clienta; era familia”, expresó Alexander en el comunicado citado por ABC News. La representante también la describió como una mujer “hermosa, vibrante e increíblemente talentosa”, cuya sonrisa podía iluminar cualquier habitación.

La agencia recordó especialmente su alegría, talento y personalidad, además de pedir respeto para sus seres queridos. “Descansa bellamente, Carla. Tu luz nunca será olvidada”, expresó Alexander en su despedida.