¡Cruz Azul está de Luto! Fallece una importante figura

El futbol mexicano despide a una figura clave en la historia de Cruz Azul.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” Álvarez, falleció a los 80 años tras sufrir un infarto.

El exdirectivo marcó una era dentro del club cementero, tanto por su longevidad en el cargo como por los éxitos y controversias que rodearon su gestión.

Álvarez fue una de las figuras más influyentes del futbol mexicano durante más de tres décadas, dejando un legado complejo en Cruz Azul.

Más de 30 años al frente de Cruz Azul

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“Billy” Álvarez asumió el control de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de futbol en 1988, manteniéndose como presidente durante 32 años.

Durante ese tiempo, se convirtió en uno de los dirigentes más longevos del futbol mexicano, siendo pieza central en las decisiones deportivas e institucionales del club.

Títulos y finales en su gestión