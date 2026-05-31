¡Cruz Azul está de Luto! Fallece una importante figura
Publicado el31/05/2026 a las 05:02
El futbol mexicano despide a una figura clave en la historia de Cruz Azul.
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como “Billy” Álvarez, falleció a los 80 años tras sufrir un infarto.
El exdirectivo marcó una era dentro del club cementero, tanto por su longevidad en el cargo como por los éxitos y controversias que rodearon su gestión.
Álvarez fue una de las figuras más influyentes del futbol mexicano durante más de tres décadas, dejando un legado complejo en Cruz Azul.
Más de 30 años al frente de Cruz Azul
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“Billy” Álvarez asumió el control de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de futbol en 1988, manteniéndose como presidente durante 32 años.
Durante ese tiempo, se convirtió en uno de los dirigentes más longevos del futbol mexicano, siendo pieza central en las decisiones deportivas e institucionales del club.
Títulos y finales en su gestión
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Bajo su liderazgo, Cruz Azul conquistó el título de Liga en el Invierno 1997, además de una Liga de Campeones de Concacaf (2013-14), dos Copas MX y una Supercopa MX.
Sin embargo, su etapa también estuvo marcada por múltiples finales perdidas, incluyendo ocho de Liga, lo que alimentó la narrativa de frustración deportiva del club.
Un final marcado por problemas legales
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Su salida de la institución en 2020 estuvo ligada a una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras permanecer prófugo durante varios años, fue detenido en enero de 2025 y permanecía en prisión al momento de su fallecimiento.
Una figura polémica del futbol mexicano
A lo largo de su gestión, Álvarez enfrentó diversas denuncias y procesos legales que terminaron por definir la última etapa de su vida pública.
Su legado combina éxitos deportivos con controversias institucionales que marcaron profundamente la historia reciente de Cruz Azul.
Reacciones y legado
La muerte de “Billy” Álvarez genera reacciones encontradas dentro del futbol mexicano, donde su figura sigue siendo motivo de debate.
Su paso por Cruz Azul dejó una huella imborrable, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Se espera que en los próximos días surjan más reacciones del entorno futbolístico sobre la figura de quien dirigió a Cruz Azul durante más de tres décadas.
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