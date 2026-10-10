Messi y Argentina: los números de una historia de 21 años que terminó con gol
Publicado el 10/10/2026 a las 11:10
La historia de Messi y Argentina ya tiene punto final. Lionel Messi, de 39 años, jugó el martes 6 de octubre su último partido con la selección: marcó un gol de penal y dio dos asistencias en la victoria 3-0 sobre Benín, en un amistoso de despedida en el estadio Monumental de Buenos Aires, ante más de 80,000 personas, según la agencia AFP.
- Cerró su etapa con 208 partidos y 126 goles, récords de la selección argentina, según ESPN y AFP.
- Ganó cuatro títulos con la selección mayor: dos Copas América, una Finalissima y un Mundial.
Por qué importa: se cierran 21 años de carrera internacional de uno de los mejores jugadores de la historia, que hoy juega en el Inter Miami y ganó su última Copa América en Miami Gardens, Florida.
Una despedida a su medida
Messi jugó los 90 minutos. Su tiro de esquina terminó en el primer gol, de Nicolás Otamendi, que también se despidió de la selección. Después le dio el pase a Nico Paz para el 2-0 y, a los 71 minutos, cerró la cuenta con un penal al ángulo: su gol número 126 con Argentina, según el resumen del partido de ESPN.
Messi había anunciado su retiro el lunes 31 de agosto en una carta publicada en Instagram, según AP. CNN en Español informó que escribió el texto el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial, y que lo hizo público tras la muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", escribió.
Sus números con la selección
- Partidos: 208, el máximo en la historia de Argentina.
- Goles: 126, también récord del país. Solo el portugués Cristiano Ronaldo, con 146, tiene más goles con su selección, según FotMob y la BBC.
- Asistencias: 70 según AFP; 69 según el medio indio Sportstar. Las cifras de asistencias varían según quién las cuente.
- Mundiales: jugó seis, de Alemania 2006 a Norteamérica 2026. Suma 21 goles en Mundiales, segundo en la historia detrás del francés Kylian Mbappé (22), según la BBC.
De la expulsión en Budapest a los cuatro títulos
Todo empezó el 17 de agosto de 2005 en Budapest. En un amistoso que Argentina le ganó 2-1 a Hungría, Messi, con 18 años, entró en el segundo tiempo y fue expulsado segundos después. Luego llegaron años de finales perdidas: la Copa América de 2007, el Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y las Copas América de 2015 y 2016 ante Chile. Tras esa última, en 2016, anunció su primer retiro, del que volvió poco después.
Con Lionel Scaloni como entrenador llegaron los títulos:
- Copa América 2021: 1-0 a Brasil en el Maracaná, con gol de Ángel Di María, el 10 de julio de 2021.
- Finalissima 2022: 3-0 a Italia, campeona de Europa, en el estadio de Wembley, Londres, el 1 de junio de 2022.
- Mundial de Qatar 2022: 3-3 con Francia el 18 de diciembre de 2022 y triunfo 4-2 en penales. Messi marcó dos goles en la final.
- Copa América 2024: 1-0 a Colombia en tiempo extra, con gol de Lautaro Martínez, el 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.
Con la selección juvenil también ganó el Mundial Sub-20 de 2005 y el oro olímpico en Beijing 2008.
El último Mundial: subcampeón
En el Mundial de 2026, Messi marcó 8 goles y dio 4 asistencias, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), que lo eligió mejor jugador del torneo. En la semifinal dio dos asistencias en el 2-1 a Inglaterra.
La final, el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, terminó 1-0 para España en tiempo extra, con gol de Ferran Torres a los 106 minutos. Argentina jugó con 10 desde el final del tiempo regular por la expulsión de Enzo Fernández, según ESPN. Para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Messi se fue del torneo como el máximo asistidor en la historia de los Mundiales.
Qué sigue
Messi sigue jugando con el Inter Miami en la MLS. Su despedida de la selección también incluyó un homenaje fuera de la cancha: ese mismo día recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, según AFP.
Fuentes: VAVEL; ESPN: Argentina vs. Benín; ESPN Deportes; AFP vía France 24; AP; CNN en Español; ESPN: final del Mundial 2026; AFA; Olé; FotMob; BBC Sport; Sportstar. Datos consultados el 8 de octubre de 2026.