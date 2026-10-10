La historia de Messi y Argentina ya tiene punto final. Lionel Messi, de 39 años, jugó el martes 6 de octubre su último partido con la selección: marcó un gol de penal y dio dos asistencias en la victoria 3-0 sobre Benín, en un amistoso de despedida en el estadio Monumental de Buenos Aires, ante más de 80,000 personas, según la agencia AFP.

Cerró su etapa con 208 partidos y 126 goles , récords de la selección argentina, según ESPN y AFP.

, récords de la selección argentina, según ESPN y AFP. Ganó cuatro títulos con la selección mayor: dos Copas América, una Finalissima y un Mundial.

Por qué importa: se cierran 21 años de carrera internacional de uno de los mejores jugadores de la historia, que hoy juega en el Inter Miami y ganó su última Copa América en Miami Gardens, Florida.

Una despedida a su medida

Messi jugó los 90 minutos. Su tiro de esquina terminó en el primer gol, de Nicolás Otamendi, que también se despidió de la selección. Después le dio el pase a Nico Paz para el 2-0 y, a los 71 minutos, cerró la cuenta con un penal al ángulo: su gol número 126 con Argentina, según el resumen del partido de ESPN.

Messi había anunciado su retiro el lunes 31 de agosto en una carta publicada en Instagram, según AP. CNN en Español informó que escribió el texto el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial, y que lo hizo público tras la muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", escribió.

Sus números con la selección

Partidos : 208, el máximo en la historia de Argentina.

: 208, el máximo en la historia de Argentina. Goles : 126, también récord del país. Solo el portugués Cristiano Ronaldo, con 146, tiene más goles con su selección, según FotMob y la BBC.

: 126, también récord del país. Solo el portugués Cristiano Ronaldo, con 146, tiene más goles con su selección, según FotMob y la BBC. Asistencias : 70 según AFP; 69 según el medio indio Sportstar. Las cifras de asistencias varían según quién las cuente.

: 70 según AFP; 69 según el medio indio Sportstar. Las cifras de asistencias varían según quién las cuente. Mundiales: jugó seis, de Alemania 2006 a Norteamérica 2026. Suma 21 goles en Mundiales, segundo en la historia detrás del francés Kylian Mbappé (22), según la BBC.

De la expulsión en Budapest a los cuatro títulos

Todo empezó el 17 de agosto de 2005 en Budapest. En un amistoso que Argentina le ganó 2-1 a Hungría, Messi, con 18 años, entró en el segundo tiempo y fue expulsado segundos después. Luego llegaron años de finales perdidas: la Copa América de 2007, el Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y las Copas América de 2015 y 2016 ante Chile. Tras esa última, en 2016, anunció su primer retiro, del que volvió poco después.