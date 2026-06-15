Adiós a una figura de la TV: muere Anne Schedeen actriz de ‘Alf’

Muere la actriz Anne Schedeen

Deja legado televisivo

Tenía 77 años

La televisión estadounidense despide a una de sus figuras más reconocidas de los años 80 tras confirmarse la muerte de Anne Schedeen, actriz que dio vida a Kate Tanner en la icónica serie ‘Alf’.

La noticia fue dada a conocer por familiares a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje en el que destacaron aspectos personales y profesionales que marcaron su vida.

“Con profunda tristeza les comunicamos que Annie ha fallecido en paz”, expresaron, resaltando su legado creativo y su cercanía con sus seres queridos.

El anuncio generó reacciones entre seguidores de la serie, quienes recuerdan su papel como parte fundamental de una de las comedias más populares de la televisión.

Un legado marcado por el humor y la televisión

En el mensaje difundido, la familia describió a Schedeen como una mujer con una fuerte personalidad y múltiples pasiones que la acompañaron a lo largo de su vida.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia”, señalaron, junto con otros rasgos que definieron su carácter.

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La actriz falleció a los 77 años sin que se dieran a conocer las causas, lo que generó aún más atención en torno a su despedida.

Aunque participó en diversas producciones, su carrera alcanzó un punto clave cuando asumió el papel que la llevaría a la fama internacional.