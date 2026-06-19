Tragedia en Hollywood: muere a los 35 años Daveigh Chase actriz de ‘Lilo & Stitch’ y ‘The Ring’
Publicado el19/06/2026 a las 09:39
- Muere la actriz Daveigh Chase
- Complicaciones médicas graves
- Mensajes revelan estado crítico
La actriz Daveigh Chase, conocida por su participación en cine y animación, falleció a los 35 años tras enfrentar complicaciones médicas severas.
Su pareja confirmó que la artista desarrolló meningitis que derivó en múltiples infecciones en la sangre.
Estas condiciones avanzaron rápidamente hasta convertirse en un cuadro de sepsis que afectó varios órganos.
El deterioro progresivo de su salud terminó provocando un fallo multiorgánico del que no logró recuperarse.
Mensajes reflejan el deterioro de su estado
Durante sus últimos días, su entorno más cercano compartió detalles sobre la gravedad de su situación.
En una campaña para recaudar fondos, su pareja describió el crítico estado que atravesaba la actriz.
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“Su condición se ha vuelto crítica y los médicos me han dicho que puede que no le quede mucho tiempo”, escribió.
También expresó: “Ahora, más que nunca, quiero darle ese sentido de hogar y paz en sus últimos días”.
Carrera destacada desde la infancia
Chase inició su trayectoria desde muy joven y logró reconocimiento en importantes producciones.
Entre sus trabajos más recordados se encuentran su participación en cine y doblaje de películas populares.
Su papel en una cinta de terror le otorgó un premio MTV como mejor villana, consolidando su presencia en Hollywood.
Además, su voz dio vida a personajes icónicos que marcaron a varias generaciones de espectadores.
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Vida personal marcada por dificultades recientes
Tras alejarse de la industria, su vida tomó un rumbo distinto lejos de los reflectores.
Según su entorno, enfrentó situaciones complicadas que afectaron su estabilidad personal y emocional.
Se reportó que vivió momentos de aislamiento, además de dificultades para mantener una vida estable.
Su fallecimiento ha generado reacciones entre seguidores que recuerdan su legado en la pantalla, detalló ‘TMZ‘.