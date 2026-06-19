Tragedia en Hollywood: muere a los 35 años Daveigh Chase actriz de ‘Lilo & Stitch’ y ‘The Ring’

Muere la actriz Daveigh Chase

Complicaciones médicas graves

Mensajes revelan estado crítico

La actriz Daveigh Chase, conocida por su participación en cine y animación, falleció a los 35 años tras enfrentar complicaciones médicas severas.

Su pareja confirmó que la artista desarrolló meningitis que derivó en múltiples infecciones en la sangre.

Estas condiciones avanzaron rápidamente hasta convertirse en un cuadro de sepsis que afectó varios órganos.

El deterioro progresivo de su salud terminó provocando un fallo multiorgánico del que no logró recuperarse.

Mensajes reflejan el deterioro de su estado

Durante sus últimos días, su entorno más cercano compartió detalles sobre la gravedad de su situación.

En una campaña para recaudar fondos, su pareja describió el crítico estado que atravesaba la actriz.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa

“Su condición se ha vuelto crítica y los médicos me han dicho que puede que no le quede mucho tiempo”, escribió.

También expresó: “Ahora, más que nunca, quiero darle ese sentido de hogar y paz en sus últimos días”.