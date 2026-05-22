Escándalo en Cannes: Miss venezolana aparece golpeada y estilista termina arrestado

Modelo Andrea del Val

Estilista arrestado en Cannes

Video se vuelve viral

El brillo y la sofisticación que rodean a Cannes quedaron opacados por un episodio violento que ha provocado indignación en el mundo de la moda.

La modelo venezolana Andrea del Val, reconocida por su título de Miss Venezuela Global, publicó un video en el que aparece con el rostro cubierto de sangre tras un altercado.

En la grabación, visiblemente alterada, señala directamente al estilista Giovanni Laguna como responsable de la agresión que habría sufrido.

El material se difundió rápidamente en redes sociales y desató una ola de reacciones por la crudeza de las imágenes.

Video viral y acusación directa

En el clip, Andrea muestra su cara herida y dirige palabras al estilista, a quien responsabiliza públicamente de lo ocurrido.