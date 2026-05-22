Escándalo en Cannes: Miss venezolana aparece golpeada y estilista termina arrestado
Publicado el22/05/2026 a las 09:18
- Modelo Andrea del Val
- Estilista arrestado en Cannes
- Video se vuelve viral
El brillo y la sofisticación que rodean a Cannes quedaron opacados por un episodio violento que ha provocado indignación en el mundo de la moda.
La modelo venezolana Andrea del Val, reconocida por su título de Miss Venezuela Global, publicó un video en el que aparece con el rostro cubierto de sangre tras un altercado.
En la grabación, visiblemente alterada, señala directamente al estilista Giovanni Laguna como responsable de la agresión que habría sufrido.
El material se difundió rápidamente en redes sociales y desató una ola de reacciones por la crudeza de las imágenes.
Video viral y acusación directa
En el clip, Andrea muestra su cara herida y dirige palabras al estilista, a quien responsabiliza públicamente de lo ocurrido.
La joven afirma que el golpe no fue accidental, sino resultado de una agresión física tras una fuerte discusión.
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Otros videos que circulan en plataformas digitales muestran momentos previos al incidente, donde ambos sostienen un intercambio tenso.
En esas imágenes se percibe un ambiente cargado de insultos y confrontación antes de que la situación escalara.
Discusión que terminó en intervención policial
Según lo que se aprecia en los videos previos, la discusión subió de tono rápidamente y terminó en lo que la modelo describe como una agresión directa.
Andrea decidió denunciar los hechos ante las autoridades locales poco después del incidente.
Posteriormente, se difundieron imágenes donde se observa a Giovanni Laguna siendo detenido por oficiales.
El estilista fue arrestado mientras se esclarecen los hechos y se determina su situación legal.
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Repercusiones en redes y silencio de la modelo
El caso ha generado un fuerte debate en redes sociales, donde seguidores y usuarios han expresado apoyo a la modelo.
El reportero español Jordi Martín compartió en sus plataformas un carrusel con los videos completos del altercado.
Tras la difusión masiva del material, Andrea del Val optó por poner en privado su cuenta de Instagram.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el proceso, mientras el caso continúa bajo investigación, apuntó la revista ‘Quién‘.