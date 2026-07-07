Mister Venezuela habla y dice si es verdad que su novio murió tras sismo en Venezuela

Lenin Peña mantiene fe inquebrantable.

Desmienten hallazgo sin vida de Yordy.

Redes denuncian crueles mensajes de odio

Mister Venezuela sismo novio. El modelo, pediatra y actual Mister Universo Venezuela 2025, Lenin Peña, conmovió a las plataformas digitales este 7 de julio al dar a conocer que la búsqueda de su pareja, Yordy Paredes, continúa activa tras los devastadores terremotos consecutivos que azotaron a la nación el pasado 24 de junio.

Coincidiendo con el cumpleaños de su novio, el también estudiante de psicología compartió un desgarrador mensaje de resistencia física y emocional desde la zona del desastre:

«Hoy 7 de julio continuamos buscando a Yordy. Aquí hay padres buscando a sus hijos, y seguimos acá. Tenemos rescatistas, tenemos de diferentes países, bomberos de diferentes estados, y que nos sigan apoyando. Me parece que sí tenemos fe en que estas personas sigan vivas y que las podamos recuperar», expresó a través de su cuenta oficial @es_lenin.

Le manda mensaje a su pareja: Mister Venezuela sismo novio

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Acompañado de un audio original, el modelo dedicó palabras directas hacia su compañero sentimental, pidiéndole resistir un poco más en medio de las labores de remoción de estructuras colapsadas:

«Amor, hoy es tu cumpleaños. Diosito, por favor, dale muchas fuerzas. Amor, espérame un poco más, ya casi llego. Amor, por favor, Diosito, mantenlo con vida por favor. Esta es nuestra música, amor; tomaré un cohete y voy por ti. Espérame, amor».

La publicación generó una ola masiva de solidaridad internacional y sumó miles de interacciones de internautas que se unieron en cadenas de oración por un milagro.