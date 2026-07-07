Mister Venezuela habla y dice si es verdad que su novio murió tras sismo en Venezuela
Publicado el07/07/2026 a las 09:39
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Lenin Peña mantiene fe inquebrantable.
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Desmienten hallazgo sin vida de Yordy.
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Redes denuncian crueles mensajes de odio
Mister Venezuela sismo novio. El modelo, pediatra y actual Mister Universo Venezuela 2025, Lenin Peña, conmovió a las plataformas digitales este 7 de julio al dar a conocer que la búsqueda de su pareja, Yordy Paredes, continúa activa tras los devastadores terremotos consecutivos que azotaron a la nación el pasado 24 de junio.
Coincidiendo con el cumpleaños de su novio, el también estudiante de psicología compartió un desgarrador mensaje de resistencia física y emocional desde la zona del desastre:
«Hoy 7 de julio continuamos buscando a Yordy. Aquí hay padres buscando a sus hijos, y seguimos acá. Tenemos rescatistas, tenemos de diferentes países, bomberos de diferentes estados, y que nos sigan apoyando. Me parece que sí tenemos fe en que estas personas sigan vivas y que las podamos recuperar», expresó a través de su cuenta oficial @es_lenin.
Le manda mensaje a su pareja: Mister Venezuela sismo novio
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Acompañado de un audio original, el modelo dedicó palabras directas hacia su compañero sentimental, pidiéndole resistir un poco más en medio de las labores de remoción de estructuras colapsadas:
«Amor, hoy es tu cumpleaños. Diosito, por favor, dale muchas fuerzas. Amor, espérame un poco más, ya casi llego. Amor, por favor, Diosito, mantenlo con vida por favor. Esta es nuestra música, amor; tomaré un cohete y voy por ti. Espérame, amor».
La publicación generó una ola masiva de solidaridad internacional y sumó miles de interacciones de internautas que se unieron en cadenas de oración por un milagro.
Desmentido de reportes previos sobre el hallazgo del cuerpo: Mister Venezuela sismo novio
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La declaración de Peña surge luego de que en días anteriores circularan alarmantes reportes en redes sociales y medios de comunicación que daban por muerto al joven.
Según informó una nota de la cadena Univision, una voluntaria de rescate que se identifica en Instagram como ‘Minemilagros’ aseguró públicamente el pasado 4 de julio que se había verificado el hallazgo sin vida de Yordy Paredes entre las ruinas del Conjunto Residencial Caribe, ubicado en la golpeada zona de La Guaira, alegando que los esfuerzos ya solo se concentraban en la recuperación del cadáver para darle cristiana sepultura.
No obstante, el Mister Universo Venezuela reaccionó con firmeza en sus canales oficiales para aclarar que dicha información no estaba confirmada por la familia ni por las autoridades competentes, desmintiendo de manera implícita el deceso al publicar de forma contundente: «¡No he encontrado a Yordy, por favor! Acá seguimos en la búsqueda, ¡fe intacta!».
Días antes, el propio modelo había documentado en video su arriesgado descenso hasta el sótano número dos del edificio destruido en un intento desesperado por remover bloques con sus propias manos, relatando que durante las primeras jornadas posteriores al sismo aún percibía ruidos y golpes de origen humano debajo de las columnas caídas.
Ola de apoyo ante inhumanos ataques en redes sociales
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El espacio de comentarios de la publicación se transformó en un reflejo de la polarización digital, donde la gran mayoría de la audiencia volcó su empatía, pero también salieron a la luz conductas de acoso cibernético.
Diversos usuarios denunciaron públicamente que el modelo ha estado recibiendo mensajes de odio extremo donde personas desconocidas lo instigaban a atentar contra su propia integridad física ante la desesperación de la pérdida.
«Como hay personas tan llenas de odio para decirle que se quite su vida… A las personas que te han mandado esos mensajes de que te suicides, por favor pon la denuncia, están cometiendo un delito en tu contra que se llama Inducción al Suicidio», alertó uno de sus seguidores en la plataforma.
En respuesta a la hostilidad, la comunidad digital y sus allegados le enviaron mensajes de aliento instándolo a hacer caso omiso a las críticas destructivas: «A esa gente todo lo que desea le vuelve. Acá estamos día y noche preocupados por ti, por Fabio, Lucas y por todos los que están atrapados. ¡Para Dios nada es imposible!», manifestaron los internautas en respaldo a su resiliencia.