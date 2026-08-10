“Pero qué cambio”: Mira la transformación de Rosie Rivera con la que sorprende tras convertirse en abuela
Publicado el10/08/2026 a las 10:30
- Transformación de Rosie Rivera
- Reconoció bótox y rellenos
- Rosie luce imagen renovada
Rosie Rivera vuelve a llamar la atención por su apariencia. La hermana menor de Jenni Rivera atraviesa una nueva etapa personal y las imágenes que ha compartido recientemente han reavivado la conversación sobre su evolución física.
A sus 45 años, Rivera también estrenó recientemente otro título: abuela. Su primer nieto, Michael Nason Juárez, nació el 15 de enero de 2026, y desde entonces ella ha mostrado públicamente su entusiasmo por esta faceta familiar.
Más allá de los cambios propios del paso del tiempo, Rosie nunca ha escondido que ha recurrido a tratamientos estéticos, por lo que su rostro vuelve a ser tema de conversación cada vez que publica nuevas fotografías.
La transformación no puede atribuirse exclusivamente a un procedimiento: maquillaje, iluminación, peinado, ángulos y tratamientos previamente reconocidos por ella pueden influir en cómo luce frente a la cámara.
El antes y después de Rosie Rivera vuelve a sorprender
Al comparar su imagen de años anteriores con fotografías más recientes, Rivera proyecta actualmente una apariencia más pulida, con facciones visualmente más definidas y un estilo que puede hacerla lucir más fresca.
La maternidad de su hija Kassey también abrió para Rosie una etapa completamente distinta: convertirse en abuela parece haberle sentado bien y su entusiasmo por el nuevo integrante de la familia ha sido evidente en redes sociales.
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- El dato: Rivera anunció desde agosto de 2025 que esperaba con emoción convertirse en abuela y celebró públicamente el embarazo de su hija antes del nacimiento del bebé.
Pero su cambio de imagen no comenzó ahora. Desde hace años, la empresaria ha hablado abiertamente sobre decisiones estéticas que han modificado tanto su rostro como su figura.
Botox y relleno de labios: los tratamientos que Rosie reconoció
- El proceso: En 2023, Rosie mostró públicamente el resultado de dos “arreglitos” faciales: relleno en los labios e inyecciones de bótox, tratamiento con el que dijo notar menos arrugas conforme pasaban los días.
Anteriormente también había mostrado procedimientos en el rostro, incluidos hilos tensores, mientras que en cuanto a su cuerpo ha reconocido una liposucción y un levantamiento brasileño de glúteos.
- La diferencia: Es importante separar lo que Rivera ha confirmado públicamente de cualquier especulación basada únicamente en fotografías; una imagen por sí sola no permite determinar si recientemente se sometió a nuevas inyecciones.
Rosie, de hecho, ha defendido durante años su derecho a modificar su cuerpo y ha respondido a quienes cuestionan que combine sus creencias religiosas con procedimientos estéticos.
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Las críticas por sus cambios físicos
Los comentarios han llegado a ser particularmente duros. En una polémica anterior por sus cirugías, una usuaria escribió: “Ay, señora. Vanidad de vanidades”.
Otros seguidores han dirigido críticas directamente a su rostro y a los tratamientos estéticos: “Pero qué cambio, se va pareciendo a Michael Jackson”, “La cristiana hecha de plástico”, “Lo que hace con el dinero que robó a Jenni”.
Sin embargo hubo quienes la llenaron de elogios: “Bella”, “Muy hermosa”, “Cada día más linda”, “Que Bonita Rosie”, “El ser abuela le sentó muy bien”, “Se ve más joven”, “Pero qué guapa”.
Para los seguidores, la comparación puede resultar llamativa, pero conviene evitar asegurar qué tratamiento produjo cada cambio si la propia Rivera no lo ha confirmado.
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