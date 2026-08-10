“Pero qué cambio”: Mira la transformación de Rosie Rivera con la que sorprende tras convertirse en abuela

Transformación de Rosie Rivera

Reconoció bótox y rellenos

Rosie luce imagen renovada

Rosie Rivera vuelve a llamar la atención por su apariencia. La hermana menor de Jenni Rivera atraviesa una nueva etapa personal y las imágenes que ha compartido recientemente han reavivado la conversación sobre su evolución física.

A sus 45 años, Rivera también estrenó recientemente otro título: abuela. Su primer nieto, Michael Nason Juárez, nació el 15 de enero de 2026, y desde entonces ella ha mostrado públicamente su entusiasmo por esta faceta familiar.

Más allá de los cambios propios del paso del tiempo, Rosie nunca ha escondido que ha recurrido a tratamientos estéticos, por lo que su rostro vuelve a ser tema de conversación cada vez que publica nuevas fotografías.

La transformación no puede atribuirse exclusivamente a un procedimiento: maquillaje, iluminación, peinado, ángulos y tratamientos previamente reconocidos por ella pueden influir en cómo luce frente a la cámara.

El antes y después de Rosie Rivera vuelve a sorprender

Al comparar su imagen de años anteriores con fotografías más recientes, Rivera proyecta actualmente una apariencia más pulida, con facciones visualmente más definidas y un estilo que puede hacerla lucir más fresca.

La maternidad de su hija Kassey también abrió para Rosie una etapa completamente distinta: convertirse en abuela parece haberle sentado bien y su entusiasmo por el nuevo integrante de la familia ha sido evidente en redes sociales.

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El dato: Rivera anunció desde agosto de 2025 que esperaba con emoción convertirse en abuela y celebró públicamente el embarazo de su hija antes del nacimiento del bebé.

Pero su cambio de imagen no comenzó ahora. Desde hace años, la empresaria ha hablado abiertamente sobre decisiones estéticas que han modificado tanto su rostro como su figura.