Asesinato de influencer Evelyn Lima Dantas: la sacaron de su casa y le dispararon frente a su padre (VIDEO)
Publicado el21/09/2026 a las 13:42
- Dos hombres irrumpieron durante la madrugada
- Evelyn fue asesinada frente a su padre
- La Policía analiza una marca criminal
Influencer asesinada. El asesinato de Evelyn Lima Dantas, una influencer brasileña de 21 años, ocurrió durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en la puerta de su casa, ubicada en Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil.
Según N+ Univision, dos hombres armados ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:30 a.m., inmovilizaron al padre de la joven y lo obligaron a permanecer en el suelo. Después, sacaron a Evelyn al exterior y le dispararon varias veces frente a él.
Los responsables escaparon a bordo de un vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado públicamente la identidad de posibles sospechosos.
Influencer asesinada: El ataque ocurrió durante la madrugada
A 21-year-old Brazilian influencer Evelyn Lima Dantas has been shot dead a week after she was released from custody while being investigated for suspected involvement in the killing of a retired police sergeant. pic.twitter.com/5rm9Ri7uth
— GC24 (@GlobalChannel24) September 19, 2026
Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones. Cuando la Policía Militar llegó al lugar, encontró el cuerpo de Evelyn sobre la banqueta y cubierto con una sábana.
La zona fue acordonada para que los peritos recolectaran evidencias. De acuerdo con los reportes citados por N+ Univision, la Policía Civil de Pará mantiene abierta la investigación y recaba testimonios de vecinos y posibles testigos.
LM Neuquén informó que, según el testimonio del padre, los atacantes ingresaron directamente a la vivienda y fueron en busca de Evelyn. La reconstrucción preliminar señala que la joven fue sacada por la fuerza antes de recibir los disparos.
¿Qué significa la inscripción “TCP”?
Brazilian TikToker GUNNED DOWN in a horrifying gang HIT, 1 week after being released from custody — Evelyn Lima Dantas, 21, arrested in the killing of a COP, but not convicted pic.twitter.com/84M8qH3bJf
— RT (@RT_com) September 19, 2026
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es una inscripción realizada en la fachada de la casa. Los agresores habrían pintado con aerosol las siglas “TCP” antes de abandonar el lugar.
Las letras están asociadas con Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que dicho grupo haya ordenado o participado en el asesinato.
La marca es analizada como parte de las diferentes líneas de investigación. Por ahora, su presencia no permite establecer de manera concluyente el móvil del crimen ni la identidad de sus autores.
This is the graffiti that killers of 21-year-old aspiring influence Evelyn Lima Dantas left behind… pic.twitter.com/JNs0dzWZbD
— jiwon sunbae’s waifuu (@notsonaaa) September 18, 2026
Influencer asesinada: La investigación que enfrentaba Evelyn
A influenciadora Evelyn Lima Dantas, de 21 anos, foi executada a tiros no Pará após ser arrastada de casa.
O crime ocorreu dias após ela deixar a prisão e a polícia investiga possível retaliação. pic.twitter.com/Ax3MwX0d3T
— Rosa Cunha (@Conservadora191) September 19, 2026
El homicidio ocurrió aproximadamente una semana después de que Evelyn obtuviera la libertad provisional. La joven era investigada por su posible relación con el asesinato de Antônio Anildo Alves da Silva, sargento retirado de la Policía Militar de 56 años.
Alves da Silva fue asesinado el 29 de julio frente a un establecimiento comercial. Según N+ Univision, los investigadores sospechaban que Evelyn pudo haber prestado apoyo logístico a los responsables del ataque.
Las autoridades también analizaban una presunta vinculación con actividades de tráfico de drogas. No obstante, Evelyn no había sido condenada y tampoco se ha confirmado públicamente que estas investigaciones estén relacionadas con su asesinato.
¿Quién era Evelyn Lima Dantas?
evelyn dantas-evelyn lima dantas-evelyn lima#influenciadoraevelyndantas
zacarias
portal zacarias
portal zacarias evelyn
portal zacarias evelyn dantashttps://t.co/NeXtMW5CYs pic.twitter.com/F424lVbE1s
— alan (@alansempoi90) September 17, 2026
Evelyn compartía en redes sociales fotografías y videos sobre viajes, moda, belleza, momentos familiares y aspectos de su vida cotidiana. Tras confirmarse su muerte, sus perfiles personales fueron desactivados.
Las fuentes ofrecen cifras diferentes sobre su audiencia. N+ Univision y LM Neuquén señalan que superaba los 24,000 seguidores, mientras que 20minutos reportó que contaba con alrededor de 10,000.
La Policía Civil revisa grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en calles cercanas. El objetivo es identificar el automóvil de los atacantes y reconstruir sus rutas de llegada y escape.
N+ Univision señaló que “las instituciones de seguridad pública no reportan personas detenidas” por este homicidio. La investigación permanece abierta mientras las autoridades intentan determinar el móvil y encontrar a los responsables.
Fuentes: N+ Univision, 20minutos y LM Neuquén. Influencer asesinada