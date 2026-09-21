Asesinato de influencer Evelyn Lima Dantas: la sacaron de su casa y le dispararon frente a su padre (VIDEO)

Dos hombres irrumpieron durante la madrugada

Evelyn fue asesinada frente a su padre

La Policía analiza una marca criminal

Influencer asesinada. El asesinato de Evelyn Lima Dantas, una influencer brasileña de 21 años, ocurrió durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en la puerta de su casa, ubicada en Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil.

Según N+ Univision, dos hombres armados ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:30 a.m., inmovilizaron al padre de la joven y lo obligaron a permanecer en el suelo. Después, sacaron a Evelyn al exterior y le dispararon varias veces frente a él.

Los responsables escaparon a bordo de un vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado públicamente la identidad de posibles sospechosos.

Influencer asesinada: El ataque ocurrió durante la madrugada

A 21-year-old Brazilian influencer Evelyn Lima Dantas has been shot dead a week after she was released from custody while being investigated for suspected involvement in the killing of a retired police sergeant. pic.twitter.com/5rm9Ri7uth — GC24 (@GlobalChannel24) September 19, 2026

Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones. Cuando la Policía Militar llegó al lugar, encontró el cuerpo de Evelyn sobre la banqueta y cubierto con una sábana.

La zona fue acordonada para que los peritos recolectaran evidencias. De acuerdo con los reportes citados por N+ Univision, la Policía Civil de Pará mantiene abierta la investigación y recaba testimonios de vecinos y posibles testigos.

LM Neuquén informó que, según el testimonio del padre, los atacantes ingresaron directamente a la vivienda y fueron en busca de Evelyn. La reconstrucción preliminar señala que la joven fue sacada por la fuerza antes de recibir los disparos.