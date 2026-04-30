Mills suspende campaña al Senado

Platner lidera primaria demócrata

Collins espera elección general La carrera por el Senado en Maine dio un giro clave tras la decisión de la gobernadora Janet Mills de suspender su campaña, en un movimiento que reconfigura el panorama demócrata y deja el camino despejado para un nuevo contendiente frente a la republicana Susan Collins. Por qué es importante: La salida de Mills cambia el equilibrio de una elección considerada estratégica para los demócratas, que necesitan sumar escaños para recuperar el control del Senado en 2026. La falta de recursos financieros obliga a Mills a frenar su campaña La gobernadora confirmó su decisión en un comunicado en el que dejó claro que el principal obstáculo fue económico. “Aunque tengo el impulso y la pasión, el compromiso y la experiencia, y por encima de todo —la lucha— para continuar, sencillamente no tengo lo único que lamentablemente requieren hoy las campañas políticas: los recursos financieros”, dijo Mills. La demócrata añadió: “Por eso hoy he tomado la increíblemente difícil decisión de suspender mi campaña para el Senado de los Estados Unidos”.

Su retiro ocurre tras meses en los que no logró consolidar apoyo suficiente frente a su rival dentro del partido, pese al respaldo de figuras clave del liderazgo demócrata nacional. Graham Platner gana terreno y se posiciona como favorito demócrata El beneficiado directo de esta decisión es Graham Platner, un veterano militar y cultivador de ostras que emergió como una figura disruptiva dentro del partido. Su campaña logró conectar con votantes de base y construir un respaldo sólido en Maine. Platner no solo consiguió apoyo popular, sino también el respaldo de figuras progresistas influyentes como Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Las encuestas recientes ya lo colocaban con ventaja de dos dígitos en la primaria. Su ascenso, en contraste con las dificultades de Mills, evidenció una desconexión entre las bases del partido y su dirigencia, que había apostado por la gobernadora como la mejor opción para enfrentar a Collins.

Una contienda clave para el control del Senado en 2026 Maine se perfila como un estado determinante en el mapa electoral. Los demócratas necesitan sumar cuatro escaños para recuperar la mayoría en el Senado, y esta carrera es considerada prácticamente obligatoria para lograrlo. Sin embargo, Susan Collins sigue siendo una rival fuerte. La senadora republicana ha demostrado resiliencia en elecciones anteriores, incluso en un estado donde el presidente Donald Trump perdió recientemente. Desde el liderazgo demócrata, se mantiene el enfoque en el objetivo mayor.

“Nuestra estrella guía es ganar una mayoría demócrata en el Senado, y durante el último año, los demócratas del Senado han trazado múltiples caminos para lograrlo”, dijo Kirsten Gillibrand. “En 2026, los demócratas ganarán la mayoría en el Senado”. Polémicas y ataques marcan el ascenso de Platner El crecimiento de Platner no ha estado exento de controversias. Su historial en redes sociales, especialmente en Reddit, generó críticas por comentarios que minimizaban la agresión sexual y cuestionaban a distintos sectores sociales.

Mills utilizó estos antecedentes como eje de ataque en su campaña, argumentando que podrían debilitarlo frente a los republicanos en la elección general. Platner, por su parte, atribuyó esas publicaciones a problemas de estrés postraumático derivados de su servicio en Irak y Afganistán, y aseguró que las polémicas terminaron fortaleciendo su candidatura. Mientras tanto, los republicanos ya han comenzado a capitalizar estos puntos débiles. “Chuck Schumer y los demócratas del Senado acaban de coronar a un farsante que es demasiado extremo para Maine”, afirmó Tim Scott. “Los demócratas de Washington siempre se quedan cortos en Maine y lo volverán a hacer, porque acaban de nominar a un radical deshonesto”.

Collins reacciona con cautela ante el nuevo escenario electoral Desde el lado republicano, Susan Collins evitó entrar en confrontaciones directas tras la salida de Mills, aunque reconoció la trayectoria de la gobernadora. “Estoy segura de que esta fue una decisión muy difícil para la gobernadora Mills. Y le deseo lo mejor. Ha dedicado su vida al servicio público en el estado de Maine”, dijo. Al ser consultada sobre si Platner sería un rival más fácil, respondió: “No voy a entrar en la elección de noviembre en este momento”. Te Puede Interesar: Trump celebra salida de Emiratos de la OPEP y prevé baja en gasolina