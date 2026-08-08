¿Michigan se librará de otro invierno extremo? Esto anticipan para 2026-27
Publicado el08/08/2026 a las 10:15
- ¿Invierno extremo en Michigan?
- El Niño cambiaría condiciones
- Persisten riesgos de frío
Michigan podría enfrentar un invierno muy diferente al vivido el año pasado, con temperaturas más cálidas y condiciones más secas durante la temporada 2026-27.
The Old Farmer’s Almanac actualizó el 30 de julio su pronóstico y apunta a que diferentes fenómenos atmosféricos y oceánicos podrían modificar el invierno en el estado.
Entre los factores considerados aparecen El Niño, la actividad solar, los patrones de los océanos Atlántico y Pacífico y el comportamiento que pueda registrar el vórtice polar.
“Esas primeras señales incluyen cambios en la temperatura de los océanos, variaciones en los vientos que soplan a gran altura sobre la Tierra”, explicó la publicación.
El Niño podría cambiar el invierno en Michigan
De acuerdo con el pronóstico, El Niño sería uno de los principales factores detrás de un posible invierno más cálido y seco de lo habitual en Michigan.
El calentamiento de determinadas zonas del Pacífico puede modificar la trayectoria de la corriente en chorro y, con ello, cambiar dónde se concentran el frío, las lluvias y la nieve.
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“El fenómeno de El Niño puede afectar significativamente nuestro clima”, señaló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) al explicar sus efectos sobre Norteamérica.
Según NOAA, este fenómeno puede favorecer condiciones “más secas y cálidas de lo habitual” en algunas regiones del norte de Estados Unidos y Canadá.
El pronóstico contrasta con el invierno anterior
De cumplirse estas primeras proyecciones, Michigan podría experimentar condiciones considerablemente distintas a las observadas durante la temporada invernal de 2025-26.
Ese invierno llegó a ser considerado “extremo” en numerosas zonas del estado por el Centro Climático Regional del Medio Oeste, lo que aumenta el interés por el nuevo pronóstico.
The Old Farmer’s Almanac utiliza una combinación de diferentes señales para anticipar las condiciones, aunque todavía faltan meses para comprobar cómo evolucionarán esos factores.
“Piensen en el océano Pacífico como uno de los motores meteorológicos más poderosos de la Tierra”, señaló el Almanaque al explicar la importancia de sus temperaturas.
La actividad del Sol también entra en juego
Otro elemento considerado para elaborar las previsiones es el ciclo solar, ya que una actividad elevada ha sido asociada con temperaturas más cálidas durante determinadas temporadas.
Actualmente, el Sol atraviesa su ciclo solar 25, cuyo máximo se alcanzó en 2024, aunque la actividad relacionada con las manchas solares permanece relativamente elevada.
Estos ciclos duran aproximadamente 11 años y alternan períodos de mayor y menor actividad, por lo que forman parte de las señales estudiadas para elaborar pronósticos.
De acuerdo con la información citada, se espera que el ciclo solar 26 comience en algún momento entre enero de 2029 y diciembre de 2032.
El vórtice polar todavía puede traer frío
Los patrones oceánicos también son observados para estimar cuánta humedad podría alimentar las tormentas y cuáles serían las regiones con mayores posibilidades de recibirlas.
“En conjunto, estos patrones oceánicos pueden influir en la cantidad de humedad que llega a las tormentas invernales”, explicó The Old Farmer’s Almanac.
El vórtice polar representa otra pieza importante: si su circulación se debilita o cambia, el aire extremadamente frío del Ártico puede desplazarse hacia regiones estadounidenses.
“Cuando esto sucede, el aire ártico más frío puede desplazarse más al sur”, explicó el Almanaque, por lo que Michigan todavía podría enfrentar episodios puntuales de frío intenso, según ‘Free Press‘.