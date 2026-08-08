¿Michigan se librará de otro invierno extremo? Esto anticipan para 2026-27

¿Invierno extremo en Michigan?

El Niño cambiaría condiciones

Persisten riesgos de frío

Michigan podría enfrentar un invierno muy diferente al vivido el año pasado, con temperaturas más cálidas y condiciones más secas durante la temporada 2026-27.

The Old Farmer’s Almanac actualizó el 30 de julio su pronóstico y apunta a que diferentes fenómenos atmosféricos y oceánicos podrían modificar el invierno en el estado.

Entre los factores considerados aparecen El Niño, la actividad solar, los patrones de los océanos Atlántico y Pacífico y el comportamiento que pueda registrar el vórtice polar.

“Esas primeras señales incluyen cambios en la temperatura de los océanos, variaciones en los vientos que soplan a gran altura sobre la Tierra”, explicó la publicación.

El Niño podría cambiar el invierno en Michigan

De acuerdo con el pronóstico, El Niño sería uno de los principales factores detrás de un posible invierno más cálido y seco de lo habitual en Michigan.

El calentamiento de determinadas zonas del Pacífico puede modificar la trayectoria de la corriente en chorro y, con ello, cambiar dónde se concentran el frío, las lluvias y la nieve.

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“El fenómeno de El Niño puede afectar significativamente nuestro clima”, señaló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) al explicar sus efectos sobre Norteamérica.

Según NOAA, este fenómeno puede favorecer condiciones “más secas y cálidas de lo habitual” en algunas regiones del norte de Estados Unidos y Canadá.