Michelle Obama revela el secreto que ha mantenido su matrimonio con Barack Obama durante 34 años

Revelan secreto matrimonial.

Michelle destaca su apoyo.

Amor tras 34 años.

Después de casi 34 años de matrimonio, Michelle Obama compartió cuál considera que ha sido uno de los pilares que ha fortalecido su relación con el expresidente Barack Obama.

La ex primera dama habló sobre su vida en pareja durante una entrevista concedida a PEOPLE, realizada con motivo de la apertura del Centro Presidencial Obama en Chicago, ciudad donde ambos se conocieron, formaron una familia y comenzaron el camino que los llevó a la Casa Blanca.

Lejos de centrarse en la política, la conversación estuvo marcada por recuerdos personales, reflexiones sobre su historia juntos y la forma en que han enfrentado los desafíos de más de tres décadas de matrimonio.

Michelle Obama asegura que siempre han sido el equilibrio del otro

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Michelle Obama explicó cómo entiende la dinámica que ha mantenido unida a la pareja durante todos estos años.

«Somos el contrapeso del otro».

La ex primera dama explicó que ambos han desempeñado papeles diferentes, pero complementarios, dentro de su relación.

«La verdad es que probablemente yo habría sido alguien que se hubiera quedado más quieta. Creo que habría tenido una vida hermosa aquí, pero habría sido más pequeña. Pero gracias a quien es mi esposo, nos ofreció a todos —a nuestras hijas, a mi mamá y a mi familia— una visión más amplia de lo que era posible en la vida».

Michelle agregó que Barack Obama la impulsó a imaginar un futuro diferente incluso antes de llegar a la política nacional.

«Me hizo pensar de una manera más amplia sobre lo que podía hacer con este título en Derecho de Harvard, además de ser abogada. Me dio el valor».