Michelle Obama revela el secreto que ha mantenido su matrimonio con Barack Obama durante 34 años
Publicado el25/06/2026 a las 17:34
- Revelan secreto matrimonial.
- Michelle destaca su apoyo.
- Amor tras 34 años.
Después de casi 34 años de matrimonio, Michelle Obama compartió cuál considera que ha sido uno de los pilares que ha fortalecido su relación con el expresidente Barack Obama.
La ex primera dama habló sobre su vida en pareja durante una entrevista concedida a PEOPLE, realizada con motivo de la apertura del Centro Presidencial Obama en Chicago, ciudad donde ambos se conocieron, formaron una familia y comenzaron el camino que los llevó a la Casa Blanca.
Lejos de centrarse en la política, la conversación estuvo marcada por recuerdos personales, reflexiones sobre su historia juntos y la forma en que han enfrentado los desafíos de más de tres décadas de matrimonio.
Michelle Obama asegura que siempre han sido el equilibrio del otro
Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Michelle Obama explicó cómo entiende la dinámica que ha mantenido unida a la pareja durante todos estos años.
«Somos el contrapeso del otro».
La ex primera dama explicó que ambos han desempeñado papeles diferentes, pero complementarios, dentro de su relación.
«La verdad es que probablemente yo habría sido alguien que se hubiera quedado más quieta. Creo que habría tenido una vida hermosa aquí, pero habría sido más pequeña. Pero gracias a quien es mi esposo, nos ofreció a todos —a nuestras hijas, a mi mamá y a mi familia— una visión más amplia de lo que era posible en la vida».
Michelle agregó que Barack Obama la impulsó a imaginar un futuro diferente incluso antes de llegar a la política nacional.
«Me hizo pensar de una manera más amplia sobre lo que podía hacer con este título en Derecho de Harvard, además de ser abogada. Me dio el valor».
Barack Obama reconoce que Michelle siempre lo mantiene con los pies en la tierra
Durante la conversación, Barack Obama también habló sobre el papel que su esposa ha tenido en su vida desde que comenzaron su relación en Chicago.
El expresidente recordó que desde muy temprano entendió que estaba frente a una mujer excepcional.
«Supe casi de inmediato, y parece que hice una muy buena apuesta, que ella era una mujer única, con la integridad, el carácter, la inteligencia y los valores para hacerme una mejor persona».
Obama aseguró que esa influencia continúa hasta el día de hoy.
«Simplemente estar con ella me hizo mejor persona y todavía lo hace».
Al escuchar las palabras de su esposo, Michelle volvió a destacar el respaldo que siempre sintió durante los momentos más difíciles.
«Él fue mi apoyo. Era como decirme: ‘Yo te respaldo’. Y sin importar lo difíciles que hayan sido las cosas, con sus altos y bajos, él siempre ha estado para mí».
Barack respondió con una frase breve que resumió cómo ve su matrimonio.
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«Ella me mantiene con los pies sobre la tierra. Nos ha funcionado bastante bien».
La pareja recordó cómo comenzó su historia de amor en Chicago
La entrevista también sirvió para recordar los primeros años de su relación.
Michelle Obama contó que, cuando empezaron a salir, Barack vivía en un pequeño apartamento alquilado en la calle 53 de Chicago.
«No tenía aire acondicionado. Las ventanas permanecían abiertas. Los sábados por la noche había muchísimo movimiento».
También recordó que una de sus salidas favoritas era visitar una heladería Baskin-Robbins.
Barack añadió que fue precisamente allí donde ocurrió su primer beso.
«Estábamos sentados en la acera. Ahora incluso hay una placa allí. No sé quién la puso».
Ambos coincidieron en que Chicago sigue ocupando un lugar especial en su historia porque fue la ciudad donde construyeron los cimientos de su familia.
Michelle Obama afirma sentirse orgullosa del hombre con quien comparte su vida
Durante la entrevista, Michelle Obama también aprovechó para reconocer públicamente el papel que su esposo desempeñó durante sus años en la Casa Blanca y después de abandonar la presidencia.
«Mi esposo siempre está pensando en reflejar la luz sobre otras personas».
Más adelante agregó que ese rasgo continúa siendo una de las cualidades que más admira de él.
«Me siento muy orgullosa de la forma en que mi esposo asumió ese papel y de cómo se presenta cada día».
La conversación dejó ver una faceta íntima de la pareja, marcada por el humor, los recuerdos compartidos y el reconocimiento mutuo.
A casi una década de haber dejado la Casa Blanca, Barack y Michelle Obama aseguran que continúan construyendo su relación sobre el apoyo, el respeto y la capacidad de impulsarse mutuamente, una fórmula que, según ambos, ha mantenido fuerte su matrimonio durante casi 34 años.
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FUENTE: People