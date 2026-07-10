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Mhoni Vidente revela quién ganará el Mundial 2026
Mhoni Vidente sorprendió con sus predicciones para la fase decisiva del Mundial 2026 y compartió su visión sobre el camino al campeonato
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Mhoni Vidente revela quién ganará el Mundial 2026

Publicado el10/07/2026 a las 07:45

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para los cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que la Selección de Argentina no logrará conquistar el bicampeonato.

Durante una intervención en un programa de televisión, la vidente afirmó que el próximo campeón del mundo será una selección europea.

Sus pronósticos para los cuartos de final

 

De acuerdo con Mhoni Vidente, estos serán los equipos que avanzarán a las semifinales:

  • Inglaterra derrotará a Noruega.
  • Argentina eliminará a Suiza.
  • España vencerá a Bélgica.
  • Francia superará a Marruecos.

Con esos resultados, las semifinales quedarían integradas por Inglaterra, Argentina, España y Francia.

¿Argentina será bicampeón?

Foto: EFE

Pese a colocar a la Albiceleste entre los cuatro mejores equipos del torneo, Mhoni aseguró que no ve al conjunto sudamericano levantando nuevamente el trofeo.

«Se visualiza que va a quedar en Europa, entonces Argentina no», comentó.

La vidente también señaló que la polémica que ha rodeado recientemente a la selección argentina podría influir en su rendimiento durante las etapas decisivas del campeonato.

Europa, favorita según Mhoni

Foto: EFE

Aunque no señaló qué selección terminará conquistando la Copa del Mundo, Mhoni Vidente aseguró que el título permanecerá en Europa, dejando fuera a Argentina de la posibilidad de defender el campeonato obtenido en Qatar 2022.

Como ocurre con este tipo de pronósticos, se trata de una predicción basada en la interpretación de la astróloga y no en información deportiva o resultados confirmados. El desenlace del Mundial 2026 se conocerá únicamente en la cancha.

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