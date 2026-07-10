Mhoni Vidente revela quién ganará el Mundial 2026

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para los cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que la Selección de Argentina no logrará conquistar el bicampeonato.

Durante una intervención en un programa de televisión, la vidente afirmó que el próximo campeón del mundo será una selección europea.

Sus pronósticos para los cuartos de final

De acuerdo con Mhoni Vidente, estos serán los equipos que avanzarán a las semifinales:

Inglaterra derrotará a Noruega.

Argentina eliminará a Suiza.

España vencerá a Bélgica.

Francia superará a Marruecos.

Con esos resultados, las semifinales quedarían integradas por Inglaterra, Argentina, España y Francia.

¿Argentina será bicampeón?

Pese a colocar a la Albiceleste entre los cuatro mejores equipos del torneo, Mhoni aseguró que no ve al conjunto sudamericano levantando nuevamente el trofeo.