Mhoni Vidente predice que denuncia contra Vadhir Derbez sería “venganza” y advierte posible cárcel

Mhoni Vidente predicción sobre Vadhir

Revelación sobre denuncia mediática

Advierte riesgo de cárcel

La polémica que rodea a Vadhir Derbez sumó un nuevo capítulo luego de que Mhoni Vidente emitiera una predicción sobre la denuncia en su contra.

La astróloga se pronunció respecto a la acusación presentada por una joven de 19 años que lo señala por presunto abuso sexual.

Como ha hecho en otros casos mediáticos, la tarotista compartió su lectura sobre el proceso legal que enfrenta el actor y cantante.

“Trae ahorita un delito, o una acusación muy fuerte en cuestiones legales, por culpa de una muchacha que es americana”, afirmó.

“Es una venganza contra su papá”

Durante su intervención en un canal de YouTube, Mhoni aseguró que el conflicto no estaría dirigido únicamente contra Vadhir.