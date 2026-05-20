Mhoni Vidente predice que denuncia contra Vadhir Derbez sería “venganza” y advierte posible cárcel
Publicado el20/05/2026 a las 13:11
- Mhoni Vidente predicción sobre Vadhir
- Revelación sobre denuncia mediática
- Advierte riesgo de cárcel
La polémica que rodea a Vadhir Derbez sumó un nuevo capítulo luego de que Mhoni Vidente emitiera una predicción sobre la denuncia en su contra.
La astróloga se pronunció respecto a la acusación presentada por una joven de 19 años que lo señala por presunto abuso sexual.
Como ha hecho en otros casos mediáticos, la tarotista compartió su lectura sobre el proceso legal que enfrenta el actor y cantante.
“Trae ahorita un delito, o una acusación muy fuerte en cuestiones legales, por culpa de una muchacha que es americana”, afirmó.
“Es una venganza contra su papá”
Durante su intervención en un canal de YouTube, Mhoni aseguró que el conflicto no estaría dirigido únicamente contra Vadhir.
“Le sale la carta de El Loco, le sale la carta de El Diablo: ¡esta es una venganza contra su papá o es una venganza contra su familia!”, indicó.
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Según su interpretación, la situación tendría un trasfondo que alcanzaría directamente a Eugenio Derbez.
La vidente sostuvo que el joven artista estaría siendo parte de una supuesta represalia dirigida hacia su padre.
¿Pisará la cárcel?
En su lectura, Mhoni señaló que Vadhir deberá demostrar su inocencia dentro del proceso judicial.
“Aquí lo que tiene que hacer es buscarse mejores abogados, cambiar a los que tiene. Tratar de llegar a un buen juicio, un buen arreglo”, recomendó.
Sin embargo, también lanzó un pronóstico que llamó la atención.
“Lamentablemente, yo lo veo pisando la cárcel. Que, a lo mejor, pueda salir a los 9 u 11 meses después, pero eso lo va a marcar de por vida”, aseguró.
Señales para la familia Derbez
La astróloga también sugirió que Eugenio Derbez debería alertar a sus hijos ante lo que considera una línea de revancha.
“Va a tener que hablar con todos sus hijos para decirles: ‘¿Saben qué? Estamos en el tintero’”, declaró.
“¡No den pie a nada, a nadie!”, agregó al referirse a la necesidad de prudencia en medio del escándalo.
En su opinión, Vadhir habría sido ajeno a la situación inicial, pero “dio pie a esa complicidad”.
La acusación y la respuesta
El caso salió a la luz luego de que en el programa “De primera mano” se informara que una joven presentó una querella el 2 de abril.
La denunciante aseguró que el actor la habría llevado a un camerino, donde supuestamente ocurrió “contacto físico no consensuado”.
Vadhir Derbez negó tajantemente las acusaciones y aseguró contar con pruebas para respaldar su versión.
“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, expresó el intérprete ante la polémica.