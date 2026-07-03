Mhoni Vidente predice el resultado del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026
Publicado el02/07/2026 a las 21:30
La Selección Mexicana afrontará este domingo uno de sus mayores desafíos en el Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final. A pocos días del encuentro, Mhoni Vidente compartió su pronóstico sobre el desenlace del partido.
La astróloga aseguró que el compromiso será muy equilibrado y que ninguno de los dos equipos logrará sacar ventaja durante el tiempo reglamentario.
Predice una definición por penales
Ver este video en su propia página →
A través de un video publicado en su canal de YouTube, Mhoni Vidente afirmó que el duelo se definirá desde los once pasos.
“Lo que tiene que hacer México es ensayar penales. Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a ir a penales, con un juego muy parejo”, expresó.
Según su predicción, el marcador terminará 0-0 antes de la tanda definitiva.
Ve al Tri en los cuartos de final
Aunque anticipó un partido complicado, la vidente aseguró que la Selección Mexicana será la que celebre el pase a la siguiente ronda.
“Lo más seguro es que queden empatados 0-0 y nos vayamos a penales… Ahí lo ganamos. Tenemos que ganar. Vamos a ganar este domingo”, comentó.
México busca seguir haciendo historia
El equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los octavos de final después de una destacada actuación en la fase previa y ahora intentará superar a una de las selecciones favoritas del torneo.
El partido entre México e Inglaterra se disputará el próximo domingo en el Estadio Ciudad de México, donde estará en juego uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026.
Aunque las predicciones generan expectativa entre los aficionados, el resultado definitivo se conocerá cuando el balón comience a rodar sobre la cancha.
TE PUEDE INTERESAR: Shakira y un misterioso acompañante: ¿Quién es el actor mexicano que encendió rumores en Los Ángeles?