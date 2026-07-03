Mhoni Vidente predice el resultado del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección Mexicana afrontará este domingo uno de sus mayores desafíos en el Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final. A pocos días del encuentro, Mhoni Vidente compartió su pronóstico sobre el desenlace del partido.

La astróloga aseguró que el compromiso será muy equilibrado y que ninguno de los dos equipos logrará sacar ventaja durante el tiempo reglamentario.

Predice una definición por penales

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A través de un video publicado en su canal de YouTube, Mhoni Vidente afirmó que el duelo se definirá desde los once pasos.

“Lo que tiene que hacer México es ensayar penales. Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a ir a penales, con un juego muy parejo”, expresó.

Según su predicción, el marcador terminará 0-0 antes de la tanda definitiva.

Ve al Tri en los cuartos de final

Aunque anticipó un partido complicado, la vidente aseguró que la Selección Mexicana será la que celebre el pase a la siguiente ronda.