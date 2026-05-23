Mhoni Vidente lanza predicción sobre Kenia Os tras millonaria donación

Mhoni predicción sobre Kenia Os

Donación millonaria revelada

Advertencia de brujería

Kenia Os vuelve a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no solo por su música o por la reciente donación que realizó.

La cantante fue mencionada por Mhoni Vidente, quien aseguró que la artista estaría atravesando una situación relacionada con presunta brujería.

Las declaraciones surgieron después de que se hiciera público el apoyo económico que Kenia brindó a la familia de Kimberly Loaiza.

La polémica se intensificó en redes sociales, donde seguidores debatieron tanto el gesto solidario como las afirmaciones de la astróloga.

La donación que sorprendió a todos

La hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza generó atención luego de que su hermana, Steff Loaiza, revelara detalles sobre los gastos médicos.

Según explicó, la señora fue internada por una infección que se complicó y requirió atención especializada e intubación.

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En medio del proceso, Steff aseguró que el equipo de Kenia Os realizó un aporte de un millón y medio de pesos para cubrir parte de la cuenta hospitalaria.

“Acabo de recibir una llamada del hospital que había recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte del equipo de Kenia Os… la vida y Dios te lo va a recompensar”, expresó.