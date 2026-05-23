Mhoni Vidente lanza predicción sobre Kenia Os tras millonaria donación
Publicado el23/05/2026 a las 12:38
- Mhoni predicción sobre Kenia Os
- Donación millonaria revelada
- Advertencia de brujería
Kenia Os vuelve a estar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no solo por su música o por la reciente donación que realizó.
La cantante fue mencionada por Mhoni Vidente, quien aseguró que la artista estaría atravesando una situación relacionada con presunta brujería.
Las declaraciones surgieron después de que se hiciera público el apoyo económico que Kenia brindó a la familia de Kimberly Loaiza.
La polémica se intensificó en redes sociales, donde seguidores debatieron tanto el gesto solidario como las afirmaciones de la astróloga.
La donación que sorprendió a todos
La hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza generó atención luego de que su hermana, Steff Loaiza, revelara detalles sobre los gastos médicos.
Según explicó, la señora fue internada por una infección que se complicó y requirió atención especializada e intubación.
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En medio del proceso, Steff aseguró que el equipo de Kenia Os realizó un aporte de un millón y medio de pesos para cubrir parte de la cuenta hospitalaria.
“Acabo de recibir una llamada del hospital que había recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte del equipo de Kenia Os… la vida y Dios te lo va a recompensar”, expresó.
“Kenia está embrujada”, dice Mhoni
Tras la difusión de la donación, Mhoni Vidente habló sobre la cantante durante una emisión en El Heraldo de México.
Sin señalar responsables, afirmó que Kenia Os estaría enfrentando energías negativas que afectarían su entorno.
“Kenia está embrujada. Kenia, ha estado enfermando, ha tenido problemas con la gira. Ahí son malas vibras, porque ella es muy buena y buena hija”, declaró.
Las palabras generaron reacciones divididas entre quienes creen en este tipo de advertencias y quienes consideran que se trata solo de especulación.
Los rituales y la mención a Peso Pluma
Durante su intervención, la vidente también compartió recomendaciones dirigidas directamente a la intérprete.
“Sí, date una limpia con agua bendita. Reza mucho el Salmo 140 de la Biblia, prende tu cirio pascual, quítate todas las malas vibras y cómprate una pulserita roja”, aconsejó.
Además, mencionó a Peso Pluma al referirse a comentarios que suelen circular en redes sociales sobre supuestos actos de santería.
“Peso Pluma se sabe toda la santería. Se me hace raro que no le diga… La envidia es canija”, puntualizó, dejando abierta la incógnita sobre si Kenia Os tomará en cuenta estas recomendaciones.
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