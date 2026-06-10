México enfrenta a un viejo fantasma en la inauguración del Mundial
Publicado el10/06/2026 a las 09:31
La Selección Mexicana iniciará este jueves su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a la Selección de Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca.
Como anfitrión del torneo, el equipo dirigido por Javier Aguirre llega con la presión de ofrecer una actuación convincente ante su afición y comenzar la Copa del Mundo con una victoria.
México busca arrancar con el pie derecho
El Tri llega al torneo tras superar varios problemas de lesiones en los últimos meses.
Aunque algunas bajas importantes obligaron a realizar ajustes, Aguirre logró recuperar a gran parte de sus futbolistas clave para la cita mundialista.
México aparece como favorito frente a una selección sudafricana que ocupa posiciones inferiores en el ranking mundial y que cuenta con pocos jugadores militando en ligas de primer nivel.
La probable alineación del Tri
La base del equipo mexicano estará encabezada por:
- Johan Vásquez
- César Montes
- Jesús Gallardo
- Edson Álvarez
- Álvaro Fidalgo
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
La dupla ofensiva conformada por Jiménez y Quiñones genera gran expectativa tras el excelente momento que ambos atraviesan.
Sudáfrica quiere repetir la historia
Los africanos llegan con el recuerdo del empate 1-1 frente a México en la inauguración del Mundial de 2010.
El conjunto dirigido por Hugo Broos buscará sorprender mediante una defensa ordenada y rápidos contragolpes liderados por Lyle Foster.
Además, el equipo ha trabajado durante varios días en Pachuca para adaptarse a la altura mexicana.
Un Azteca para la historia
El Estadio Azteca volverá a hacer historia al convertirse en el primer escenario en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.
La expectativa es máxima para el arranque del torneo más importante del planeta.
Un triunfo puede marcar el camino
México sabe que sumar tres puntos en el debut puede ser determinante en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
Posteriormente enfrentará a la Selección de Corea del Sur y a la Selección de Chequia en una fase de grupos que promete ser más exigente de lo que parece.
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