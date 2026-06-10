México enfrenta a un viejo fantasma en la inauguración del Mundial

La Selección Mexicana iniciará este jueves su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a la Selección de Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca.

Como anfitrión del torneo, el equipo dirigido por Javier Aguirre llega con la presión de ofrecer una actuación convincente ante su afición y comenzar la Copa del Mundo con una victoria.

México busca arrancar con el pie derecho

El Tri llega al torneo tras superar varios problemas de lesiones en los últimos meses.

Aunque algunas bajas importantes obligaron a realizar ajustes, Aguirre logró recuperar a gran parte de sus futbolistas clave para la cita mundialista.

México aparece como favorito frente a una selección sudafricana que ocupa posiciones inferiores en el ranking mundial y que cuenta con pocos jugadores militando en ligas de primer nivel.

La probable alineación del Tri

La base del equipo mexicano estará encabezada por:

Johan Vásquez

César Montes

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

La dupla ofensiva conformada por Jiménez y Quiñones genera gran expectativa tras el excelente momento que ambos atraviesan.