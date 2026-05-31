México vence a Australia previo al Mundial

La Selección Mexicana logró una victoria ajustada pero significativa ante Australia.

Con un gol solitario de Johan Vásquez, el equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso 1-0 en el Rose Bowl de Pasadena, en un partido previo al Mundial 2026.

Más allá del resultado, el encuentro dejó una señal clara: el Tri vuelve a conectar con su gente.

A menos de dos semanas del Mundial, México recupera respaldo de su afición, un factor clave para su rendimiento.

Un gol que marcó la diferencia

El único tanto del partido llegó al minuto 27. Johan Vásquez, defensor del Genoa, apareció con un cabezazo para darle la victoria al conjunto mexicano.

El central no solo cumplió en defensa, sino que también aportó en ataque en un momento clave del encuentro.

Aguirre apuesta por la nostalgia