México vence a Australia previo al Mundial
Publicado el31/05/2026 a las 04:48
La Selección Mexicana logró una victoria ajustada pero significativa ante Australia.
Con un gol solitario de Johan Vásquez, el equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso 1-0 en el Rose Bowl de Pasadena, en un partido previo al Mundial 2026.
Más allá del resultado, el encuentro dejó una señal clara: el Tri vuelve a conectar con su gente.
A menos de dos semanas del Mundial, México recupera respaldo de su afición, un factor clave para su rendimiento.
Un gol que marcó la diferencia
El único tanto del partido llegó al minuto 27. Johan Vásquez, defensor del Genoa, apareció con un cabezazo para darle la victoria al conjunto mexicano.
El central no solo cumplió en defensa, sino que también aportó en ataque en un momento clave del encuentro.
Aguirre apuesta por la nostalgia
Javier Aguirre entendió el ambiente del partido y apostó por reconectar con la afición.
El ingreso de Guillermo Ochoa en el segundo tiempo, tras más de 500 días sin jugar con la selección, desató la ovación en el estadio.
El gesto reforzó el vínculo emocional entre el equipo y los aficionados.
Un estadio lleno y una afición entregada
El Rose Bowl registró una asistencia de más de 78 mil personas, una cifra muy superior a la de partidos anteriores en ese mismo escenario.
El crecimiento en la asistencia refleja un cambio en la percepción del equipo, que salió entre aplausos pese a un rendimiento discreto.
Poco brillo en la cancha
En lo futbolístico, México mostró limitaciones. Hubo pocas oportunidades claras y el juego no ofreció gran espectáculo.
Alexis Vega, por ejemplo, tuvo escasa participación ofensiva, mientras que Australia generó poco peligro.
Incidentes en las gradas
El partido también registró algunos conatos de bronca entre aficionados, lo que derivó en detenciones dentro del estadio.
Estos incidentes contrastaron con el ambiente general de apoyo hacia el equipo.
México afinará detalles en los próximos días antes de presentar su lista final y debutar en el Mundial 2026.
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