México detiene narcos con cocaína en Tijuana

Once pasajeros fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana tras ser sorprendidos con 165 kilos de cocaína ocultos en su equipaje.

El caso revela nuevas rutas de tráfico interno en México y refuerza la presión en aeropuertos clave cercanos a EE.UU.

Operativo sorpresa en vuelo nacional

Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026

La detección ocurrió tras un vuelo procedente de Guadalajara.

Autoridades realizaron inspecciones aleatorias luego de detectar posibles movimientos ligados al trasiego de droga entre pasajeros.

El resultado fue contundente.

Cocaína oculta en mochilas