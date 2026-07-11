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México detiene narcos con cocaína en Tijuana
México detuvo a 11 pasajeros con 165 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana, en un operativo contra el narcotráfico.
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México detiene narcos con cocaína en Tijuana

Publicado el10/07/2026 a las 18:25

Once pasajeros fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana tras ser sorprendidos con 165 kilos de cocaína ocultos en su equipaje.

El caso revela nuevas rutas de tráfico interno en México y refuerza la presión en aeropuertos clave cercanos a EE.UU.

Operativo sorpresa en vuelo nacional

La detección ocurrió tras un vuelo procedente de Guadalajara.

Autoridades realizaron inspecciones aleatorias luego de detectar posibles movimientos ligados al trasiego de droga entre pasajeros.

El resultado fue contundente.

Cocaína oculta en mochilas

Gabinete de Seguridad de México. México detiene narcos con cocaína en Tijuana

Los agentes localizaron 165 paquetes.

El cargamento, con características propias de la cocaína, estaba distribuido en once mochilas de equipaje.

El peso total alcanzó los 165 kilogramos.

Once detenidos: cuatro hombres y siete mujeres

Gabinete de Seguridad de México. México detiene narcos con cocaína en Tijuana

Todos los implicados fueron arrestados.

Las once personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en los próximos días.

El caso sigue abierto.

Operativo coordinado de seguridad federal

Tijuana
FOTO: ShutterStock

Participaron múltiples agencias.

En el operativo intervinieron la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Defensa y la Secretaría de Seguridad.

La acción fue parte de un esquema conjunto.

Tijuana, punto clave del narcotráfico

Tijuana
FOTO: ShutterStock

La ubicación es estratégica.

La cercanía con California convierte al aeropuerto de Tijuana en un punto sensible para el tráfico de drogas.

Además, mueve más de 12 millones de pasajeros al año.

Refuerzo de vigilancia en Baja California

El operativo no es aislado.

Forma parte del reforzamiento de seguridad en el estado, donde se han intensificado controles en rutas aéreas y terrestres.

El objetivo es frenar el flujo de droga.

Presión internacional marca la estrategia

El contexto es clave.

Desde 2024, el gobierno mexicano ha aumentado la vigilancia en respuesta a presiones de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Las acciones buscan contener el tráfico hacia el norte.

Mensaje de las autoridades

El gobierno fijó postura.

Reiteró su compromiso de evitar que las drogas lleguen a las calles y de fortalecer la coordinación entre instituciones.

La ofensiva continúa.

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