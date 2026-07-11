México detiene narcos con cocaína en Tijuana
Publicado el10/07/2026 a las 18:25
Once pasajeros fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana tras ser sorprendidos con 165 kilos de cocaína ocultos en su equipaje.
El caso revela nuevas rutas de tráfico interno en México y refuerza la presión en aeropuertos clave cercanos a EE.UU.
Operativo sorpresa en vuelo nacional
Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026
La detección ocurrió tras un vuelo procedente de Guadalajara.
Autoridades realizaron inspecciones aleatorias luego de detectar posibles movimientos ligados al trasiego de droga entre pasajeros.
El resultado fue contundente.
Cocaína oculta en mochilas
Los agentes localizaron 165 paquetes.
El cargamento, con características propias de la cocaína, estaba distribuido en once mochilas de equipaje.
El peso total alcanzó los 165 kilogramos.
Once detenidos: cuatro hombres y siete mujeres
Todos los implicados fueron arrestados.
Las once personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en los próximos días.
El caso sigue abierto.
Operativo coordinado de seguridad federal
Participaron múltiples agencias.
En el operativo intervinieron la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Defensa y la Secretaría de Seguridad.
La acción fue parte de un esquema conjunto.
Tijuana, punto clave del narcotráfico
La ubicación es estratégica.
La cercanía con California convierte al aeropuerto de Tijuana en un punto sensible para el tráfico de drogas.
Además, mueve más de 12 millones de pasajeros al año.
Refuerzo de vigilancia en Baja California
El operativo no es aislado.
Forma parte del reforzamiento de seguridad en el estado, donde se han intensificado controles en rutas aéreas y terrestres.
El objetivo es frenar el flujo de droga.
Presión internacional marca la estrategia
El contexto es clave.
Desde 2024, el gobierno mexicano ha aumentado la vigilancia en respuesta a presiones de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Las acciones buscan contener el tráfico hacia el norte.
Mensaje de las autoridades
El gobierno fijó postura.
Reiteró su compromiso de evitar que las drogas lleguen a las calles y de fortalecer la coordinación entre instituciones.
La ofensiva continúa.