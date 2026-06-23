México ya conoce cuándo y dónde jugará su juego de dieciseisavos
Publicado el22/06/2026 a las 19:23
La Selección de México cumplió el primer gran objetivo en el Mundial 2026 al asegurar el liderato del Grupo A y su clasificación a la primera ronda de eliminación directa con una jornada de anticipación.
Aunque el rendimiento del equipo ha generado algunas dudas tras sus partidos ante Sudáfrica y Corea del Sur, los resultados han acompañado al conjunto dirigido por el Tri, que ya tiene garantizado un partido más en casa.
México asegura la cima del grupo
Gracias a los resultados obtenidos en sus dos primeros encuentros, México se quedó con el primer lugar del sector y evitó depender de la última jornada.
Esto también le permite mantenerse en la Ciudad de México para disputar su siguiente compromiso en el torneo.
¿Quién sería el rival del Tri?
Aunque todavía no está definido el adversario, las proyecciones apuntan a que podría enfrentar a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.
De acuerdo con simulaciones publicadas por diversos medios especializados, Selección de Escocia aparece como uno de los rivales más probables para medirse al Tricolor en la siguiente ronda.
Cuándo vuelve a jugar México
Al finalizar como líder de grupo, México ya conoce la fecha, sede y horario de su próximo encuentro.
El Tri disputará su partido de eliminación directa el próximo 30 de junio a las 7:00 p.m., en el histórico Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Ciudad de México para el torneo.
La expectativa es enorme, ya que el inmueble volverá a ser escenario de un partido decisivo de Copa del Mundo.
El sueño mundialista sigue vivo
Con el boleto asegurado y la ventaja de jugar ante su afición, México mantiene intacta la ilusión de avanzar a las fases más importantes del torneo.
Ahora toda la atención estará puesta en conocer quién será el rival que intentará frenar el camino del Tricolor.
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