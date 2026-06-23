México ya conoce cuándo y dónde jugará su juego de dieciseisavos

La Selección de México cumplió el primer gran objetivo en el Mundial 2026 al asegurar el liderato del Grupo A y su clasificación a la primera ronda de eliminación directa con una jornada de anticipación.

Aunque el rendimiento del equipo ha generado algunas dudas tras sus partidos ante Sudáfrica y Corea del Sur, los resultados han acompañado al conjunto dirigido por el Tri, que ya tiene garantizado un partido más en casa.

México asegura la cima del grupo

Gracias a los resultados obtenidos en sus dos primeros encuentros, México se quedó con el primer lugar del sector y evitó depender de la última jornada.

Esto también le permite mantenerse en la Ciudad de México para disputar su siguiente compromiso en el torneo.

¿Quién sería el rival del Tri?

Aunque todavía no está definido el adversario, las proyecciones apuntan a que podría enfrentar a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

De acuerdo con simulaciones publicadas por diversos medios especializados, Selección de Escocia aparece como uno de los rivales más probables para medirse al Tricolor en la siguiente ronda.