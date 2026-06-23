¡Francia aplasta a Irak se clasifica a dieciseisavos!
Publicado el22/06/2026 a las 16:58
Francia ya está en la siguiente fase del Mundial 2026 y lo hizo con autoridad.
El equipo de Didier Deschamps goleó 3-0 a Irak en Filadelfia, aseguró su pase a los dieciseisavos de final y volvió a mostrar todo su poder ofensivo con Kylian Mbappé como gran protagonista.
La clasificación anticipada confirma a Francia como uno de los candidatos más sólidos del torneo y ratifica el gran momento de Mbappé.
Mbappé marca el camino
El delantero volvió a ser determinante.
Mbappé abrió el marcador a los 15 minutos con una definición de jerarquía, en un arranque donde Francia dominó pero le costó generar peligro claro.
Con ese gol, empezó a encaminar una victoria que nunca estuvo en riesgo.
Un partido condicionado por el clima
El duelo tuvo un momento inesperado.
Tras el descanso, el inicio del segundo tiempo se retrasó durante dos horas debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, lo que obligó a suspender temporalmente el encuentro por protocolo de seguridad.
Pese a la pausa, Francia mantuvo el control al reanudarse el juego.
Francia sentencia sin discusión
En el complemento, todo se resolvió rápido.
Un error en la salida de Irak permitió a Dembélé asistir a Mbappé, que marcó el 2-0 y su doblete personal.
Minutos después, el propio Dembélé selló la goleada con el tercer tanto.
El equipo europeo fue ampliamente superior en todas las líneas.
Irak no logra reaccionar
El conjunto asiático perdió solidez tras el segundo gol.
Aunque había resistido durante el primer tiempo, Irak se desordenó en el complemento y nunca encontró respuestas para frenar el ritmo francés.
Su única aproximación clara llegó recién en el tramo final, sin consecuencias en el marcador.
Francia ya está en la siguiente ronda
Con esta victoria, los ‘Bleus’ aseguran su clasificación a dieciseisavos de final.
Además, mantienen el invicto y se posicionan como uno de los equipos más contundentes del torneo.
Mbappé sigue haciendo historia
El delantero continúa ampliando sus números.
Con su doblete, Mbappé sigue sumando goles en Copas del Mundo y reafirma su condición de líder ofensivo en una selección que apunta a lo más alto.
Francia buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto ante Noruega, mientras ajusta detalles pensando en la fase eliminatoria.
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