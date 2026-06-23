¡Francia aplasta a Irak se clasifica a dieciseisavos!

Francia ya está en la siguiente fase del Mundial 2026 y lo hizo con autoridad.

El equipo de Didier Deschamps goleó 3-0 a Irak en Filadelfia, aseguró su pase a los dieciseisavos de final y volvió a mostrar todo su poder ofensivo con Kylian Mbappé como gran protagonista.

La clasificación anticipada confirma a Francia como uno de los candidatos más sólidos del torneo y ratifica el gran momento de Mbappé.

Mbappé marca el camino

El delantero volvió a ser determinante.

Mbappé abrió el marcador a los 15 minutos con una definición de jerarquía, en un arranque donde Francia dominó pero le costó generar peligro claro.

Con ese gol, empezó a encaminar una victoria que nunca estuvo en riesgo.

Un partido condicionado por el clima